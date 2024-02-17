Asi Ruhlu Bir Savaşçıdan Moda İkonuna: Maisie Williams Göz Alıcığı Kıyafetiyle Ortalığı Kasıp Kavurdu!
Asi Ruhlu Bir Savaşçıdan Moda İkonuna: Maisie Williams Göz Alıcığı Kıyafetiyle Ortalığı Kasıp Kavurdu!
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
Hepimizin aklında Arya Stark olarak kazılı olan Maisie Williams artık Westeros'un sınırlarını aşmış durumda. Bu hafta New York'ta The Drew Barrymore Show çekimlerine giderken kendisi ikonik moda tasarımcısı Vivienne Westwood imzalı bir kıyafetle tam anlamıyla göz kamaştırdı. Detaylar içeriğimizde👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Game of Thrones dizisinde Arya Stark karakteriyle tanınan oyuncu Maisie Williams'ı muhtemelen duymuşsunuzdur.
26 yaşındaki güzel oyuncu The Drew Barrymore Show çekimlerine giderken giydiği, siyah ve beyaz renklerinin birleştiği vintage tarzı bir Vivienne Westwood takım elbiseyle adeta kraliyet asaletini punk rock asiliğiyle harmanladı.
Leopar desenli şapkası, kıyafetine eğlenceli ve göz alıcı bir hava katarken, siyah deri çantası, file çorapları ve Mary Jane stilettoları giyiminde kusursuz bir bütünlük oluşturuyordu.
Fotoğrafçılara poz verdikten sonra hayranlarıyla güleryüzle sohbet eden Maisie, mütevazı tavrıyla da kalpleri fethetti.
Maisie, The New Look dizisindeki Catherine Dior karakteri için 10 kilo verdiğini ve zorlu bir rejim yaptığını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Maisie Williams, bu Vivienne Westwood kombiniyle hem modaya damga vurdu hem de kendine yakışan özgün tarzını konuşturdu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda