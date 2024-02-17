Asi Ruhlu Bir Savaşçıdan Moda İkonuna: Maisie Williams Göz Alıcığı Kıyafetiyle Ortalığı Kasıp Kavurdu!

Hepimizin aklında Arya Stark olarak kazılı olan Maisie Williams artık Westeros'un sınırlarını aşmış durumda. Bu hafta New York'ta The Drew Barrymore Show çekimlerine giderken kendisi ikonik moda tasarımcısı Vivienne Westwood imzalı bir kıyafetle tam anlamıyla göz kamaştırdı. Detaylar içeriğimizde👇