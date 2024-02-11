Sevgililer Günü ile Bağlantılı Daha Önce Hiç Duymadığınız İlginç Bilgiler
Sevgililer Günü ile Bağlantılı Daha Önce Hiç Duymadığınız İlginç Bilgiler
Kaynak: https://www.history.com/topics/valent...
Sevgililer Günü, tüm dünyada 14 Şubat’ta kutlanılan oldukça özel bir gün. Gelin Sevgililer Günü'ne dair bazı ilginç bilgilere bakalım!
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1. Bazıları Sevgililer Günü'nün kökenin bir pagan doğurganlık festivalinden geldiğini söylüyor.
2. Her yıl binlerce kişi Romeo ve Juliet'den Juliet için İtalya'ya mektup gönderiyor.
3. Bir kutu şeker verme geleneği, 19. yüzyılda çikolata üreten İngiliz bir ailenin çocuğu olan Richard Cadbury tarafından başlatıldı.
4. İlk sevgililer günü mektubu bir hapishanede yazıldı.
5. Sevgililer Günü'nün tatlı romantizmini tersyüz eden Vinegar Valentines kartları, yıllar içinde geleneksel aşk kutlamalarının mizahi bir yorumu haline geldi.
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6. Eski bir geleneğe göre orta çağ'da erkekler, popüler bir Roma festivaline katılırken sonraki yıl birlikte olacakları kadınların isimlerinin yazılı olduğu kağıtları bir kutudan çekerlerdi.
7. Tebeşir görümünde olan kalp şekerlerin geçmişi de Sevgililer Günü'ne dayanıyor.
8. Sevgililer Günü'nün sembolü haline gelen Cupid, yüzyıllar boyunca romantizmi temsil eden bir figür olarak varlığını sürdürüyor.
9. Japonya'da, Sevgililer Günü'nde sadece kadınlar erkeklere hediye veriyor.
10. Sevgililer Günü'nün romantik bir anlam kazanması Geoffrey Chaucer'in eserleri ile ilişkilendiriliyor.
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