Sevgililer Günü ile Bağlantılı Daha Önce Hiç Duymadığınız İlginç Bilgiler

Lupercalia festivali sırasında Romalı rahipler keçi ve köpekleri kurban ederlermiş. Daha sonra kanla ıslanmış postlarını kadınları tokatlamak için kullanırmış ve bunun doğurganlık için bir adak olduğunu savunularmış. Efsaneye göre, kadınlar daha sonra isimlerinin yazdığı kağıtları bir vazoya koyuyormuş ve bir yıl boyunca bir erkekle eşleştirilmek üzere seçiliyormuş.