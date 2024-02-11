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Sevgililer Günü ile Bağlantılı Daha Önce Hiç Duymadığınız İlginç Bilgiler

Sevgililer Günü ile Bağlantılı Daha Önce Hiç Duymadığınız İlginç Bilgiler

Duru
Duru - Onedio Üyesi
11.02.2024 - 19:31

Sevgililer Günü, tüm dünyada 14 Şubat’ta kutlanılan oldukça özel bir gün. Gelin Sevgililer Günü'ne dair bazı ilginç bilgilere bakalım!

Kaynak: https://www.history.com/topics/valent...
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1. Bazıları Sevgililer Günü'nün kökenin bir pagan doğurganlık festivalinden geldiğini söylüyor.

Lupercalia festivali sırasında Romalı rahipler keçi ve köpekleri kurban ederlermiş. Daha sonra kanla ıslanmış postlarını kadınları tokatlamak için kullanırmış ve bunun doğurganlık için bir adak olduğunu savunularmış. Efsaneye göre, kadınlar daha sonra isimlerinin yazdığı kağıtları bir vazoya koyuyormuş ve bir yıl boyunca bir erkekle eşleştirilmek üzere seçiliyormuş.

2. Her yıl binlerce kişi Romeo ve Juliet'den Juliet için İtalya'ya mektup gönderiyor.

2. Her yıl binlerce kişi Romeo ve Juliet'den Juliet için İtalya'ya mektup gönderiyor.

Şehir Shakespeare masalının yerini işaret ediyor ve şehre ulaşan mektuplar Juliet Kulübü adlı bir ekibin gönüllüleri tarafından nazik bir şekilde yanıtlanıyor. Her yıl Sevgililer Günü'nde kulüp en dokunaklı aşk mektubunun yazarına 'Cara Giulietta' (Sevgili Juliet) ödülünü veriyor.

3. Bir kutu şeker verme geleneği, 19. yüzyılda çikolata üreten İngiliz bir ailenin çocuğu olan Richard Cadbury tarafından başlatıldı.

3. Bir kutu şeker verme geleneği, 19. yüzyılda çikolata üreten İngiliz bir ailenin çocuğu olan Richard Cadbury tarafından başlatıldı.

Bu teknik sayesinde Cadbury ailesi çikolataları sevilen ve özel bir günün bir parçası olarak satma fırsatını yakaladı.

4. İlk sevgililer günü mektubu bir hapishanede yazıldı.

Tarihin ilk sevgililer günü, belki de akla gelebilecek en romantik olmayan yerlerden birinde ortaya çıktı. Orleans Dükü Charles 21 yaşında, Agincourt Savaşı döneminde hapishanede ikinci karısına aşk mektubu yazdı. 20 yıldan fazla bir süredir mahkum olduğu için yazdığı şiire sevgilisinin verdiği tepkiyi görme şansı olmadı.

5. Sevgililer Günü'nün tatlı romantizmini tersyüz eden Vinegar Valentines kartları, yıllar içinde geleneksel aşk kutlamalarının mizahi bir yorumu haline geldi.

5. Sevgililer Günü'nün tatlı romantizmini tersyüz eden Vinegar Valentines kartları, yıllar içinde geleneksel aşk kutlamalarının mizahi bir yorumu haline geldi.

Bu özel kartlar, sevgililere gönderilen tatlı mesajların aksine ironik ve alaycı bir dil kullanarak dikkat çekiyordu.

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6. Eski bir geleneğe göre orta çağ'da erkekler, popüler bir Roma festivaline katılırken sonraki yıl birlikte olacakları kadınların isimlerinin yazılı olduğu kağıtları bir kutudan çekerlerdi.

Seçtikten sonra erkekler kadınların isimlerini kollarına takar ve festival boyunca sergilerlerdi.

7. Tebeşir görümünde olan kalp şekerlerin geçmişi de Sevgililer Günü'ne dayanıyor.

7. Tebeşir görümünde olan kalp şekerlerin geçmişi de Sevgililer Günü'ne dayanıyor.

Eczacı Oliver Chase normalde bu şekerleri pastil olarak üretti ancak daha sonra onları şeker olarak piyasaya sürdü. Kardeşi ise 1866'da şekerlere mesaj basma fikrini ortaya attı ve şekerlerini 1901'de kalp şekline kavuşturdu. Amaçları şekerleri Sevgililer Günü'ne özel bir şekilde tasarlamaktı.

8. Sevgililer Günü'nün sembolü haline gelen Cupid, yüzyıllar boyunca romantizmi temsil eden bir figür olarak varlığını sürdürüyor.

8. Sevgililer Günü'nün sembolü haline gelen Cupid, yüzyıllar boyunca romantizmi temsil eden bir figür olarak varlığını sürdürüyor.

Antik Yunan'da Eros olarak bilinen bu aşk tanrısı, Afrodit'in oğlu olarak aşk oyunlarını iki farklı ok setiyle gerçekleştirirdi. Aşk ve nefret oklarıyla insanların duygularını etkiliyordu ancak Roma hikayeleri onu günümüzdeki çocuksu ve sevimli haliyle tanıttı. Cupid'in Sevgililer Günü ile ilişkilendirilmesi, aşkın zaman içindeki evrimini ve romantik duyguların simgesi olarak nasıl yerleştiğini yansıttı.

9. Japonya'da, Sevgililer Günü'nde sadece kadınlar erkeklere hediye veriyor.

9. Japonya'da, Sevgililer Günü'nde sadece kadınlar erkeklere hediye veriyor.

Erkekler ise bir ay sonra, 14 Mart'ta 'Beyaz Gün' adı verilen bir günde, aldıkları hediyelere karşılık veriyorlar.. Beyaz Gün'de genellikle beyaz çikolatalar hediye ediliyor. Çok uzun zamandır süren bu gelenek sayesinde hem  karşılıklı saygı vurgulanıyor hem ekonomik destek sağlanıyor.

10. Sevgililer Günü'nün romantik bir anlam kazanması Geoffrey Chaucer'in eserleri ile ilişkilendiriliyor.

10. Sevgililer Günü'nün romantik bir anlam kazanması Geoffrey Chaucer'in eserleri ile ilişkilendiriliyor.

Chaucer'in 'Parlamento Kuşları' adlı eserinde, kuşlar 14 Şubat'ta aşklarını ilan eder ve sevgililerini seçerler. Bu da Sevgililer Günü'nün romantik bağlamını pekiştirir.

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