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Bir Gün Doğruluğunun Kanıtlanması Halinde İnsanları Son Derece Şok Edecek 15 Olay

Bir Gün Doğruluğunun Kanıtlanması Halinde İnsanları Son Derece Şok Edecek 15 Olay

Duru
Duru - Onedio Üyesi
11.02.2024 - 19:46

Hepimizin çevresinde bazı ilginç teorilere inanan insanlar vardır. Hatta kim bilir, belki de siz de onlardan birisiniz. Gelin birlikte insanların aslında doğru olduğuna inandığı teorileri inceleyelim!

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. ''Matrix'te olduğumuz.''

1. ''Matrix'te olduğumuz.''

''Ve gerçekte nasıl bir insan olduğumuzu görmek için bir deneme sürümündeyiz. Yaptığımız her şey kaydediliyor ve izleniyor.''

2. ''Sibirya'daki donmuş toprağın (permafrost) bağışıklığımız olmayan bakteriler ve virüsler içerdiği hipotezi.''

2. ''Sibirya'daki donmuş toprağın (permafrost) bağışıklığımız olmayan bakteriler ve virüsler içerdiği hipotezi.''

''Ve çevresel değişiklikler buzun erimesine neden olabileceği için insanlara bulaşacakları.''

3. ''Proton bozunması.''

''Gerçek olduğu kanıtlanırsa, fizikte tamamen yeni bir bölümün ortaya çıkacağı anlamına gelir ve bize evrenin sonu hakkında fikir verebilir..''

4. ''Reenkarnasyon diye bir şeyin gerçekten var olup olmadığı.''

4. ''Reenkarnasyon diye bir şeyin gerçekten var olup olmadığı.''

''Belki de çoktan 2-3 kere farklı bedenlerde yaşamış olduğunu düşünmek çok tuhaf.''

5. ''Uzaylıların varlığı.''

5. ''Uzaylıların varlığı.''

''Ve görünüşlerin gerçekten hayalimizdekine benzeyip benzemediği.''

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6. ''Aslında bir simülasyonda yaşadığımız teorisi.''

7. ''Kuşların gerçek olmadığı teorisi.''

7. ''Kuşların gerçek olmadığı teorisi.''

''Bazı insanlar kuşların diğer insanları gözlemlemek için yapılmış birer robot olduklarını iddia ediyorlar.''

8. ''Düz dünya teorisi.''

8. ''Düz dünya teorisi.''

9. ''Sağlık yetkililerin doğal tedavileri saklamaları.''

9. ''Sağlık yetkililerin doğal tedavileri saklamaları.''

''Böylece ceplerine para sokmaya devam ediyoruz.''

10. ''Avril Lavinge öldü ve yerine bir başkası geçti teorisi.''

10. ''Avril Lavinge öldü ve yerine bir başkası geçti teorisi.''

''2019 yılında Avril bunun çok aptalca bir teori olduğunu söylemişti.''

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11. ''Covid-19 nüfusu kontrol etmek için laboratuvar ortamında üretilmiş bir virüs.''

11. ''Covid-19 nüfusu kontrol etmek için laboratuvar ortamında üretilmiş bir virüs.''

12. ''Neil Armstrong aslında aya gitmedi.''

12. ''Neil Armstrong aslında aya gitmedi.''

''Bu teori bayrağın rüzgarda gibi hareket etmesi, yıldızların olmaması ve tuhaf gölgelerden geliyor.''

13. ''51.bölgede bir sürü uzaylı yaşıyor.''

13. ''51.bölgede bir sürü uzaylı yaşıyor.''

14. ''Dünyanın bir kara deliğin içine çekildiği teorisi.''

14. ''Dünyanın bir kara deliğin içine çekildiği teorisi.''

''Bu teoriye göre dünya aslında 2012 yılında sona ermiş ve biz bunu daha fark edememişiz.''

15. ''Koca ayağın gerçek olduğu.''

15. ''Koca ayağın gerçek olduğu.''

''Buna inanan ne kadar fazla insan olduğunu bilseniz şaşırırdınız.''

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Bozkurt

21. YY'da bunların doğru olduğuna inanan insanların var olması beni yeterince şok ediyor zaten. Teşekkürler.