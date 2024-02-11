Bir Gün Doğruluğunun Kanıtlanması Halinde İnsanları Son Derece Şok Edecek 15 Olay
Bir Gün Doğruluğunun Kanıtlanması Halinde İnsanları Son Derece Şok Edecek 15 Olay
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hepimizin çevresinde bazı ilginç teorilere inanan insanlar vardır. Hatta kim bilir, belki de siz de onlardan birisiniz. Gelin birlikte insanların aslında doğru olduğuna inandığı teorileri inceleyelim!
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1. ''Matrix'te olduğumuz.''
2. ''Sibirya'daki donmuş toprağın (permafrost) bağışıklığımız olmayan bakteriler ve virüsler içerdiği hipotezi.''
3. ''Proton bozunması.''
4. ''Reenkarnasyon diye bir şeyin gerçekten var olup olmadığı.''
5. ''Uzaylıların varlığı.''
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6. ''Aslında bir simülasyonda yaşadığımız teorisi.''
7. ''Kuşların gerçek olmadığı teorisi.''
8. ''Düz dünya teorisi.''
9. ''Sağlık yetkililerin doğal tedavileri saklamaları.''
10. ''Avril Lavinge öldü ve yerine bir başkası geçti teorisi.''
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11. ''Covid-19 nüfusu kontrol etmek için laboratuvar ortamında üretilmiş bir virüs.''
12. ''Neil Armstrong aslında aya gitmedi.''
13. ''51.bölgede bir sürü uzaylı yaşıyor.''
14. ''Dünyanın bir kara deliğin içine çekildiği teorisi.''
15. ''Koca ayağın gerçek olduğu.''
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21. YY'da bunların doğru olduğuna inanan insanların var olması beni yeterince şok ediyor zaten. Teşekkürler.