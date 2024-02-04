İnsanların Birbirinden İlginç 21 Soy Ağacı Testi Hikayesi Size Hayatınızı Sorgulatacak
İnsanların Birbirinden İlginç 21 Soy Ağacı Testi Hikayesi Size Hayatınızı Sorgulatacak
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/crystalro/dn...
Bildiğiniz gibi bir dönem soy ağacı testleri çok popülerdi ve bu tip testler hala ilgi görmeye devam ediyorlar. Bu testlerin sonuçları bazen oldukça çarpıcı bazense hayal kırıklığına uğratıcı olabiliyor. Gelin nedenlerine birlikte bakalım!
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1. ''Bize söylenin aksine ve aslında tahmin ettiğimiz gibi dedem babam dört yaşındayken ölmemiş.''
2. "Benzer bir durumu yaşadım. Dedeme daima büyük dedesinin savaşta öldüğü söylenirmiş.''
3. "Ben değil, ancak iş arkadaşım biyolojik babasının düşündüğü kişi olmadığını öğrendi.''
4. "Ailem ve ben hep birlikte DNA testi yaptırdık ve firmanın internet sitesindeki aile üyelerinin hesaplarını da ben yönetiyordum.''
5. "Annemin jenerasyonu soy ağacımızı kafayı takmış durumda.''
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6. ''Boşanmış ama mutlu bir ailem vardı.''
7. ''Polis annemi yıllar önce öldüren adamı yakaladı çünkü katilin ailesinden biri soy ağacı testlerinden yaptırmış.''
8. "Kuzenim sahte bir DNA örneği sunarak Kızılderili mirasının küçük bir yüzdesini talep ederek hükümeti kandırmaya çalıştı.''
9. ''Babam üvey babamdı ve bir de üvey kız kardeşim vardı. Onun her zaman öz kız kardeşim olmasını umdum ve buna inandığım için DNA testi yaptırmaya karar verdim.''
10. ''Babaannemin dedemi aldattığını ve aile doktorları ile ilişkisi olduğunu DNA testi sayesinde öğrendim.''
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11. ''Bir gün arkadaşım sırf eğlencesine DNA testi yaptırdı.''
12. "Dedemin tarafından bir aile üyesi 60 yıl çocuğunu evlatlık vermiş.'
13. ''Babam yarı Türk yarı Yunan olduğunu öğrendi.''
14. ''Baba dediğim kişinin gerçek babam olmadığını öğrendim.''
15. ''Kız kardeşim anne tarafımızın yarısından fazlasının ensest bir ilişki sonucu doğduklarını keşfetti.''
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16. ''Arkadaşım babasının biyolojik babası olmadığını biliyordu ve bir soy ağacı testi yaptırmak istedi.''
17. ''Bu tip testlerden biri sayesinde kanser geni taşıdığımı öğrendim.''
18. ''Kızım soy ağacı testlerinden birini yaptırdı.''
19. ''Eski sevgilimin kuzenim olduğunu öğrendim.''
20. ''Eşim de ben de soy ağacı testi yaptırdık.''
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21. ''Herkes annemle benim abla ve kardeş gibi göründüğümüzü söylerdi.''
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