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İnsanların Birbirinden İlginç 21 Soy Ağacı Testi Hikayesi Size Hayatınızı Sorgulatacak

İnsanların Birbirinden İlginç 21 Soy Ağacı Testi Hikayesi Size Hayatınızı Sorgulatacak

Duru
Duru - Onedio Üyesi
04.02.2024 - 21:01

Bildiğiniz gibi bir dönem soy ağacı testleri çok popülerdi ve bu tip testler hala ilgi görmeye devam ediyorlar. Bu testlerin sonuçları bazen oldukça çarpıcı bazense hayal kırıklığına uğratıcı olabiliyor. Gelin nedenlerine birlikte bakalım!

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/crystalro/dn...
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1. ''Bize söylenin aksine ve aslında tahmin ettiğimiz gibi dedem babam dört yaşındayken ölmemiş.''

'' Ölmüş gibi yapıp ülkenin diğer ucuna gitmiş ve 16 yaşındaki bir kızla evlenmiş. Yedi çocuğu daha olmuş. Bu süreçte diğer altı çocuğunu ve önceki evliliğinden olan iki çocuğu büyütme görevini anneanneme bıraktı. En kötü tarafı diğer ailesindeki çocukları için ilk çocuklarıyla aynı isimleri kullanmış olmasıydı.''

2. "Benzer bir durumu yaşadım. Dedeme daima büyük dedesinin savaşta öldüğü söylenirmiş.''

2. "Benzer bir durumu yaşadım. Dedeme daima büyük dedesinin savaşta öldüğü söylenirmiş.''

''DNA testi yaptırmak uzak kuzenlerimle beni eşleştirdi. Yıllar süren araştırmaların ardından ortaya çıktı ki, büyük dedesinin beş eşi olmuş ve hiçbirinden boşanmamış. Farklı evliliklerden üç tane Can adında oğlu, birkaç tane Volkan ve birkaç tane Meryem adlı çocukları olmuş. 1949'da ölmüş ve onunla tanışmış olabileceğine inandığım tek yaşayan kişiyle iletişime geçmeyi başardım. Aldığım yanıt onun ne kadar korkunç biri olduğu ve adını bir daha asla anmamam gerektiği oldu.'

3. "Ben değil, ancak iş arkadaşım biyolojik babasının düşündüğü kişi olmadığını öğrendi.''

3. "Ben değil, ancak iş arkadaşım biyolojik babasının düşündüğü kişi olmadığını öğrendi.''

''Babası doğum doktoru olan Donald Cline imiş. Eğer onun hakkında hiç duymadıysanız, Our Father adlı bir Netflix belgeseli var ve o birçok biyolojik çocuğundan biriymiş.'

4. "Ailem ve ben hep birlikte DNA testi yaptırdık ve firmanın internet sitesindeki aile üyelerinin hesaplarını da ben yönetiyordum.''

4. "Ailem ve ben hep birlikte DNA testi yaptırdık ve firmanın internet sitesindeki aile üyelerinin hesaplarını da ben yönetiyordum.''

''Onların testleri benimkilerden önce tamamlanmıştı. Dünyanın diğer ucundaki panik dolu bir kadından mesaj aldılar. Kadın onların kızı olarak eşleşmişti ve ailesinin bütün hayatı boyunca ona yalan söylediğini düşünerek perişan haldeydi. Hesabıma giriş yaptığımda ailemle DNA eşleşmelerim olmadığını gösteriyordu. Ayrıca annemin, bu kadın doğduğunda küçük bir çocuk olduğunu düşününce, şirketin sonuçlarımızı karıştırdığı bariz bir gerçekti.  Müşteri hizmetleri yeni bir test teklif etti. Ailem bunu komik buldu. Asıl zorlu süreç kadın için olmuştu çünkü benden yanıt alana kadar hayatının bir yalandan olduğunu düşündüğü birkaç gün geçirdi.'

5. "Annemin jenerasyonu soy ağacımızı kafayı takmış durumda.''

5. "Annemin jenerasyonu soy ağacımızı kafayı takmış durumda.''

''Meğer dedemin iki ailesi varmış ve bu aileler aynı sokakta yaşıyorlarmış. Birkaç yıl sonra kuzenlerimizden biri soy ağacı testi yaptırdı ve anladık ki anne tarafından dedem, aynı zamanda onun babasıymış. Bahsedilen kuzen, teyzemin kızı. Bu durumun olabilmesi için oldukça tatsız olayların yaşandığını düşünüyoruz. Dedem de teyzem de hayatta değiller. Bu yüzden bunun nasıl geliştiğini aileden kimse bilmiyor.'

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6. ''Boşanmış ama mutlu bir ailem vardı.''

6. ''Boşanmış ama mutlu bir ailem vardı.''

'' Ailemin en uzak geçmişini merak ettim ve bir DNA testi yaptırdım. Sonuçları ise yılbaşı gecesinden önce aldım. Bir üvey kız kardeşim olduğunu öğrendim. İki tane daha üvey kardeşim vardı ama yaş olarak babamın çocuğu olamayacak kadar büyüklerdi. Yani bu durumda babam, biyolojik olarak babam değildi. Anneme soramam çünkü o öldü. Biyolojik babam da ölmüş. Ona dair bildiğim tek şey ise adı ve annesinin adı. Benim için sürprizlerle dolu bir yılbaşı hediyesi oldu.''

7. ''Polis annemi yıllar önce öldüren adamı yakaladı çünkü katilin ailesinden biri soy ağacı testlerinden yaptırmış.''

7. ''Polis annemi yıllar önce öldüren adamı yakaladı çünkü katilin ailesinden biri soy ağacı testlerinden yaptırmış.''

''Suçluyu yakalamaları 40 yıl sürdü. Adam DNA eşleşmesinden önce hiç şüpheli değildi.'

8. "Kuzenim sahte bir DNA örneği sunarak Kızılderili mirasının küçük bir yüzdesini talep ederek hükümeti kandırmaya çalıştı.''

8. "Kuzenim sahte bir DNA örneği sunarak Kızılderili mirasının küçük bir yüzdesini talep ederek hükümeti kandırmaya çalıştı.''

''Elbette bu işe yaramadı. Onun yerine şu anki karısı dışında dört kadından birer çocuğu olduğu ortaya çıktı.'

9. ''Babam üvey babamdı ve bir de üvey kız kardeşim vardı. Onun her zaman öz kız kardeşim olmasını umdum ve buna inandığım için DNA testi yaptırmaya karar verdim.''

''Eşimin kız kardeşi biraz araştırma yaptı ve biyolojik babamı buldu. O kendisi bana ulaştı ve bir DNA testi yaptırmak istedi. Sonra beni ve çocuklarımı tanımak istedi ve beni kardeşlerimle tanıştırmak istedi.  Bir süre tereddüt ettim çünkü her şey çok hızlı ilerliyormuş gibi hissettim. . İlk konuşmaya başladıktan dört ay sonra buluştuk ve herkes tarafından açık kollarla karşılandım. Onun benim gerçek babam olduğunu öğrendikten sadece sekiz ay sonra hayatını kaybetti.''

10. ''Babaannemin dedemi aldattığını ve aile doktorları ile ilişkisi olduğunu DNA testi sayesinde öğrendim.''

''Babaannemin eşi, babamın gerçek babası değildi ve hiç bilmediği bir erkek ve bir kız kardeşi vardı. Babam doktorun da bilmesi gerektiğini söyledi. Erkek kardeşlerine çok benziyor. Doktor randevuları sırasında sanki hissetmişçesine ona her zaman 'oğlum' diye hitap edermiş. Ayrıca babası olarak bildiği kişinin de bunu öğrenmesi gerekiyordu. ''

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11. ''Bir gün arkadaşım sırf eğlencesine DNA testi yaptırdı.''

11. ''Bir gün arkadaşım sırf eğlencesine DNA testi yaptırdı.''

''Ve babasının gerçek babası olmadığı ortaya çıktı. Biyolojik babasının da bundan haberi yokmuş ama öğrendiğinde gerçekten çok mutlu oldu. ''

12. "Dedemin tarafından bir aile üyesi 60 yıl çocuğunu evlatlık vermiş.'

12. "Dedemin tarafından bir aile üyesi 60 yıl çocuğunu evlatlık vermiş.'

''Bunu soy ağacı uygulaması kayıt olması sayesinde keşfettik.''

13. ''Babam yarı Türk yarı Yunan olduğunu öğrendi.''

13. ''Babam yarı Türk yarı Yunan olduğunu öğrendi.''

''Kültür olarak Yunan kültürünü benimsiyoruz ama etnik kökenimiz Türkiye'ye dayanıyor. ''

14. ''Baba dediğim kişinin gerçek babam olmadığını öğrendim.''

14. ''Baba dediğim kişinin gerçek babam olmadığını öğrendim.''

''Soy ağacı testi yaptırınca halam ile kan bağım olmadığını gördüm. Dolayısıyla babamla da kan bağım yok. 10 üvey kardeşim varmış. Sonuçların gerçek olmadığını söyleyip beni kandırmayı denediler. En nihayetinde 6 ay beni inandırmaya çabaladıktan sonra sonunda gerçeği itiraf ettiler.''

15. ''Kız kardeşim anne tarafımızın yarısından fazlasının ensest bir ilişki sonucu doğduklarını keşfetti.''

15. ''Kız kardeşim anne tarafımızın yarısından fazlasının ensest bir ilişki sonucu doğduklarını keşfetti.''
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16. ''Arkadaşım babasının biyolojik babası olmadığını biliyordu ve bir soy ağacı testi yaptırmak istedi.''

16. ''Arkadaşım babasının biyolojik babası olmadığını biliyordu ve bir soy ağacı testi yaptırmak istedi.''

''Önce bir üvey kız kardeşi olduğunu öğrendi. Sonra başka kız kardeşleri daha olduğunu öğrendi. Hepsi birbirlerine benziyor. Sanırım hepsi bir sperm bağışçısının çocuğu. Oldukça ilginç bir durum olmalı.''

17. ''Bu tip testlerden biri sayesinde kanser geni taşıdığımı öğrendim.''

17. ''Bu tip testlerden biri sayesinde kanser geni taşıdığımı öğrendim.''

''Testi benim dışımdaki aile üyeleri de yaptırdı. İlginç bir şeyler bulmayı beklerken ciddi bir rahatsızlığa yakalanabileceğimizi keşfetmek şaşırtıcıydı.''

18. ''Kızım soy ağacı testlerinden birini yaptırdı.''

18. ''Kızım soy ağacı testlerinden birini yaptırdı.''

''Bunun sayesinde üvey bir kız kardeşim olduğu ortaya çıktı. Babam yeniden evlendiğinde bir erkek kardeşim olmuştu ama bu kız kardeş olayı bizim için tamamen bir sürpriz oldu.''

19. ''Eski sevgilimin kuzenim olduğunu öğrendim.''

''Çok benzer hobilerimiz vardı. Aynı küçük kasabada doğmuştuk. Hatta isimlerinden biri anneannemin adıydı. Sonra bir anda beni her yerden engelledi ve iletişimi kesti. Çok kırılmıştım. 

Birkaç ay sonra yılbaşı yemeğinde kafayı soy ağacı işlerine takmış dayım ile sohbet ediyorduk. Konu bir noktada anneannem ve kız kardeşlerine geldi. Anneannemin kız kardeşlerinden birinin eski sevgilimin anneannesi olduğunu öğrendim. Bu hayatımda yüzleştiğim en korkunç gerçeklerden biri.''

20. ''Eşim de ben de soy ağacı testi yaptırdık.''

20. ''Eşim de ben de soy ağacı testi yaptırdık.''

''Muhteşem bir kökeni vardı. Kuzey Amerika, Güney Amerika. Portekiz ve neredeyse tüm Avrupa ülkeleri. Sonra benim sonucumu açtık. Bende ise sadece İskoçya yazıyordu. Annem bu testi yaptırmak konusunda çok heyecanlıydı ama sanırım bu heyecanı suya düştü.''

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21. ''Herkes annemle benim abla ve kardeş gibi göründüğümüzü söylerdi.''

21. ''Herkes annemle benim abla ve kardeş gibi göründüğümüzü söylerdi.''

''Annem genellikle bu yakıştırmadan huzursuzmuş gibi gözüküyordu ama ben bunun gayet güzel bir şey olduğunu düşünüyordum. Sonra malum testlerden birini yaptırdık ve anneannemin aslında anne olduğunu öğrendim! Yaşı ileri olduğu için ve saygın biri olduğu için çevresinin geç yaşta çocuğu olduğunu düşünsün istememiş.''

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