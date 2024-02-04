İnsanların Birbirinden İlginç 21 Soy Ağacı Testi Hikayesi Size Hayatınızı Sorgulatacak

''Eşimin kız kardeşi biraz araştırma yaptı ve biyolojik babamı buldu. O kendisi bana ulaştı ve bir DNA testi yaptırmak istedi. Sonra beni ve çocuklarımı tanımak istedi ve beni kardeşlerimle tanıştırmak istedi. Bir süre tereddüt ettim çünkü her şey çok hızlı ilerliyormuş gibi hissettim. . İlk konuşmaya başladıktan dört ay sonra buluştuk ve herkes tarafından açık kollarla karşılandım. Onun benim gerçek babam olduğunu öğrendikten sadece sekiz ay sonra hayatını kaybetti.''