Para Harcama Alışkanlıklarıyla Çocuklarını Son Derece Şaşırtan 15 Ebeveyn

''Yemek de dahil her şey herkesle paylaşılırmış. Ama beni büyütürken ikisi de maddi olarak iyi durumdaydı. Yine de eskiden gelen alışkanlıklarının çoğunu sürdürdüler. En net hatırladığım örnek ilkokul boyunca abimle tek bir sırt çantası ve beslenme çantası paylaşmamızdı Okulun müdahale edip ikimizin de ayrı çantalara ihtiyacı olduğunu söylemesi 7. sınıfa kadar sürdü. Tutumlu olmak güzel bir şey ama aşırıya kaçmamak lazım.''