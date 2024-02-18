Para Harcama Alışkanlıklarıyla Çocuklarını Son Derece Şaşırtan 15 Ebeveyn
Para Harcama Alışkanlıklarıyla Çocuklarını Son Derece Şaşırtan 15 Ebeveyn
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/meganeliscom...
Para konusunda ortayı bulamayan ve hesap tutturamayanlar bazen sadece çocuklar ve gençler olmayabiliyor. Bazı ebeveynler de bu konularda sorun yaşayabiliyorlar. Gelin çocuklarının ağzından anne ve babaların para konusunda yaşadıkları sorunları dinleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. ''Düşünmeden bir sürü o kadar da ihtiyacım olmayan şeyleri almak annemden edindiğim bir özellik.''
2. ''Annemin alışveriş yaptığı her yerin firmaya özel müşteri kartları vardı.''
3. ''Annem kapıda ödemeli bir siteden alışveriş yaptı ve sanki onları bedavaya almış muamelesi yaptı.''
4. ''Birden fazla tuvalet kağıdı parçası kullanabileceğimi öğrendim.''
5. ''Maddi açıdan zor bir dönemden geçerken ailem paramız nasıl olsa biteceği için ellerindeki parayı olabildiğince hızlı harcama gibi tuhaf bir düşünceye sahipti.''
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. ''Ailem bana sadece özel günlerde restorana gidebileceğimizi ve her zaman ucuz şeyler almam gerektiğini öğretti.
7. ''Ailemin sürekli harcama yapma gibi bir sorunu vardı.''
8. ''Borç içinde yüzen bir ailenin çocuğu olmaktan çok korkuyordum çünkü ailem çok fazla gereksiz harcama yapıyordu.''
9. ''Aileme göre bir şey indirimdeyse onu almamız gerekirdi.''
10. ''Anne tarafım da baba tarafım da kalabalık ve düşük gelirli ailelerde büyümüş. ''
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. ''Ailemi dışarıdaki aktivitelere götürürken mutlaka yemeği de harcamalara dahil ediyorum.''
12. "Kredi kartı konusunda babam gibi değilim. Eğer param yoksa kredi kartı almam.''
13. ''Babam her şeyin en iyisini almak zorunda olduğunu düşünüyordu.''
14. "Annem ve babam para konusunda tamamen zıt kutuplar.''
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Çocuksun ilgini çeken herşeyi istiyorsun.. Çocuktur unutur derler ya, işte bazı şeyler unutulmaz derin izler bırakır😔