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Para Harcama Alışkanlıklarıyla Çocuklarını Son Derece Şaşırtan 15 Ebeveyn

Para Harcama Alışkanlıklarıyla Çocuklarını Son Derece Şaşırtan 15 Ebeveyn

Duru
Duru - Onedio Üyesi
18.02.2024 - 08:31

Para konusunda ortayı bulamayan ve hesap tutturamayanlar bazen sadece çocuklar ve gençler olmayabiliyor. Bazı ebeveynler de bu konularda sorun yaşayabiliyorlar. Gelin çocuklarının ağzından anne ve babaların para konusunda yaşadıkları sorunları dinleyelim!

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/meganeliscom...
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1. ''Düşünmeden bir sürü o kadar da ihtiyacım olmayan şeyleri almak annemden edindiğim bir özellik.''

1. ''Düşünmeden bir sürü o kadar da ihtiyacım olmayan şeyleri almak annemden edindiğim bir özellik.''

''Annem bana bütçe planlaması yapmak gibi şeyleri asla öğretmedi çünkü bunu başta kendisi yapmıyor. Bu beni gençken kötü harcama alışkanlıklarına ve büyük bir kredi kartı borcuna sürükledi. Bugünlerde bu özelliğimden kurtuldum ve mantıklı harcamalar yapıyorum.

2. ''Annemin alışveriş yaptığı her yerin firmaya özel müşteri kartları vardı.''

2. ''Annemin alışveriş yaptığı her yerin firmaya özel müşteri kartları vardı.''

''Ve cüzdanında her zaman çeşit çeşit kartlar oluyordu. O zamanlar bunu pek umursamıyordum ama şimdilerde bunu düşünmek bile beni rahatsız ediyor. Bir tane kredi kartım var. İkincisini de almayı düşünüyorum ama asla mağaza kartı biriktirmem.''

3. ''Annem kapıda ödemeli bir siteden alışveriş yaptı ve sanki onları bedavaya almış muamelesi yaptı.''

3. ''Annem kapıda ödemeli bir siteden alışveriş yaptı ve sanki onları bedavaya almış muamelesi yaptı.''

''Bu sayede yüzlerce liralık kıyafetlerimiz ve daha az paramız oldu.''

4. ''Birden fazla tuvalet kağıdı parçası kullanabileceğimi öğrendim.''

4. ''Birden fazla tuvalet kağıdı parçası kullanabileceğimi öğrendim.''

''Artık kendi eşyalarımı kendim alabilecek bir ekonomiye sahip olsam da annemin sürekli ''Sadece bir parça tuvalet kağıdı kullan!'' demesi aklımdan çıkmıyor.''

5. ''Maddi açıdan zor bir dönemden geçerken ailem paramız nasıl olsa biteceği için ellerindeki parayı olabildiğince hızlı harcama gibi tuhaf bir düşünceye sahipti.''

5. ''Maddi açıdan zor bir dönemden geçerken ailem paramız nasıl olsa biteceği için ellerindeki parayı olabildiğince hızlı harcama gibi tuhaf bir düşünceye sahipti.''

''Bu yıl ekonomik durumum baya kötü ve para biriktirmeye çalışıyorum. Sonuç olarak acil durumda kullanabileceğim bir birikimim olması gerektiğini biliyorum.''

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6. ''Ailem bana sadece özel günlerde restorana gidebileceğimizi ve her zaman ucuz şeyler almam gerektiğini öğretti.

6. ''Ailem bana sadece özel günlerde restorana gidebileceğimizi ve her zaman ucuz şeyler almam gerektiğini öğretti.

''Hatta küçük atıştırmalıklar almak bile büyük bir sorundu. Ben onlardan farklı olmak istiyorum. Ailem fakir bile değildi. Parayı sadece kendilerine harcamak istediler. Ben çocuklarıma bunu yaşatmak istemiyorum.''

7. ''Ailemin sürekli harcama yapma gibi bir sorunu vardı.''

''Ben ise tüm aldıklarım için aylık bir bütçe çıkarmayı kendime görev edindim ve harcamalarıma dikkat ediyorum.''

8. ''Borç içinde yüzen bir ailenin çocuğu olmaktan çok korkuyordum çünkü ailem çok fazla gereksiz harcama yapıyordu.''

''Bu bende geleceğe dair son derece korkutucu kaygılar yarattı. ''

9. ''Aileme göre bir şey indirimdeyse onu almamız gerekirdi.''

''Daha ucuz olduğu için dürtüsel bir şekilde bir şey almak istiyorlardı ama aldıklarımızı sonra bir daha hiç kullanmıyorduk.'

10. ''Anne tarafım da baba tarafım da kalabalık ve düşük gelirli ailelerde büyümüş. ''

10. ''Anne tarafım da baba tarafım da kalabalık ve düşük gelirli ailelerde büyümüş. ''

''Yemek de dahil her şey herkesle paylaşılırmış. Ama beni büyütürken ikisi de maddi olarak iyi durumdaydı. Yine de eskiden gelen alışkanlıklarının çoğunu sürdürdüler. En net hatırladığım örnek ilkokul boyunca abimle tek bir sırt çantası ve beslenme çantası paylaşmamızdı  Okulun müdahale edip ikimizin de ayrı çantalara ihtiyacı olduğunu söylemesi 7. sınıfa kadar sürdü. Tutumlu olmak güzel bir şey ama aşırıya kaçmamak lazım.''

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11. ''Ailemi dışarıdaki aktivitelere götürürken mutlaka yemeği de harcamalara dahil ediyorum.''

''Benim çocukluğumdaysa ailemle lunaparka  gittiğimizde bütün gün dolaşırdık ama  hiç yiyecek paramız olmazdı. Sonra da birkaç saat sonra neden huysuz olduğumuzu anlamazlardı.'

12. "Kredi kartı konusunda babam gibi değilim. Eğer param yoksa kredi kartı almam.''

12. "Kredi kartı konusunda babam gibi değilim. Eğer param yoksa kredi kartı almam.''

''Tabii ki temel ihtiyaçlardan bahsetmiyorum. Annem kadar kıt kanaat da yaşamam.  Hayat tarzlarını eleştirmiyorum ama kendi açımdan onların ortası ve dengeli olmaya çalışıyorum. Ev kredisi dışında borcum yok ve kötü günler için yeterli birikimim var.''

13. ''Babam her şeyin en iyisini almak zorunda olduğunu düşünüyordu.''

13. ''Babam her şeyin en iyisini almak zorunda olduğunu düşünüyordu.''

''Bir televizyon almak için saatlerce araştırma yapardı ve sonunda en pahalısını alırdı. 'Kaliteli bir şey al, sonra uzun süre kullanırsın.' derdi ama her ay faturaları ödemekte zorlanırdık.'

14. "Annem ve babam para konusunda tamamen zıt kutuplar.''

14. "Annem ve babam para konusunda tamamen zıt kutuplar.''

''Annem harcadığımız her kuruşu iki kez düşünürken, babam her şeyi 'Nasılsa bir yolunu buluruz.' diye harcıyordu. Evde sürekli bir gerilim vardı.''

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piyanist

Çocuksun ilgini çeken herşeyi istiyorsun.. Çocuktur unutur derler ya, işte bazı şeyler unutulmaz derin izler bırakır😔