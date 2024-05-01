90'lı Yılların "İyi ki Modası Geçmiş" Dediğimiz Gözlerimizi Kanatan Bakım Trendleri

Bu makyaj genellikle daha açık bir farı göz kapaklarına sürmek, ardından kaş kemiğinin altına daha koyu bir renk uygulamak ve üst göz kapağı kıvrımı boyunca koyu tonlarda bir çizgi çekerek yapılırdı. Hala bu makyaj var ancak daha az kontrastlı ve daha az belirgin haliyle tercih ediliyor.