90'lı Yılların "İyi ki Modası Geçmiş" Dediğimiz Gözlerimizi Kanatan Bakım Trendleri
90'lı Yılların "İyi ki Modası Geçmiş" Dediğimiz Gözlerimizi Kanatan Bakım Trendleri
Kaynak: https://www.ranker.com/list/best-90s-...
90'lar modasının geri dönüş yaptığını gözlemlesek de aynı şeyi makyaj için de söyleyebilir miyiz? Parlak mavi farlar, kahverengi duraklar ve kavisli incecik kaşlarla 90'lı yılların makyajı bugün havalı görünmek için yeterli mi? Karar sizin.
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Siyah Tonlarla Dumanlı Göz Makyajı
Kıpkırmızı Dudaklar
Chanel'in Klasik Rouge Noir (Vamp) Ojesi
Cut Crease Göz Makyajı
Dudakları Kalemle Çerçevelemek
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Yoğun Siyah Göz Kalemi
Kadınların Vazgeçilmezi: Abartılı Bronz Ten
Artık Demode Olan İncecik ve Kavisli Kaşlar
Yoğun Parlak Göz Farı
Bolca Lip Gloss!
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