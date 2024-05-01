Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Güzellik
90'lı Yılların "İyi ki Modası Geçmiş" Dediğimiz Gözlerimizi Kanatan Bakım Trendleri

90'lı Yılların "İyi ki Modası Geçmiş" Dediğimiz Gözlerimizi Kanatan Bakım Trendleri

Sevde Manav
Sevde Manav - Onedio Üyesi
01.05.2024 - 09:01

90'lar modasının geri dönüş yaptığını gözlemlesek de aynı şeyi makyaj için de söyleyebilir miyiz? Parlak mavi farlar, kahverengi duraklar ve kavisli incecik kaşlarla 90'lı yılların makyajı bugün havalı görünmek için yeterli mi? Karar sizin.

Kaynak: https://www.ranker.com/list/best-90s-...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Siyah Tonlarla Dumanlı Göz Makyajı

Siyah Tonlarla Dumanlı Göz Makyajı

Listemize elbette ilk olarak dumanlı göz makyajıyla başlıyoruz  Siyah eyeliner ve siyah far karıştırılarak yapılıyordu. İlerleyen zamanlarda bu göz makyajının aramıza döneceğini düşünüyoruz.

Kıpkırmızı Dudaklar

Kıpkırmızı Dudaklar

Kırmızı ruj hem zamansızdır hem de zariftir. Ten rengi ne kadar soluksa dudak renginin de o kadar koyu yapıldığı o yıllarda klasik kırmızı dudaklar daha da çekici bir hale geldi .

Chanel'in Klasik Rouge Noir (Vamp) Ojesi

Chanel'in Klasik Rouge Noir (Vamp) Ojesi

Bu ojeyi taklit etmeye çalışanlar olmasına rağmen çok azı başarılı oldu. O yıllarda Madonna ve Pulp Fiction filmindeki Uma Thurman'ın da tırnağında gördüğümüz bu oje, koyu renkli ojeleri daha popüler hale getirdi.

Cut Crease Göz Makyajı

Cut Crease Göz Makyajı

Bu makyaj genellikle daha açık bir farı göz kapaklarına sürmek, ardından kaş kemiğinin altına daha koyu bir renk uygulamak ve üst göz kapağı kıvrımı boyunca koyu tonlarda bir çizgi çekerek yapılırdı. Hala bu makyaj var ancak daha az kontrastlı ve daha az belirgin haliyle tercih ediliyor.

Dudakları Kalemle Çerçevelemek

Dudakları koyu kırmızı, kahverengi hatta mor renkte dudak kalemi ile çerçevelemek makyajın olmazsa olmazıydı. Hala bu yönteme dudakları daha dolgun göstermek için başvurulsa da eskisinden daha doğal bir görünüm elde ediliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yoğun Siyah Göz Kalemi

Yoğun Siyah Göz Kalemi

Son yılların pürüzsüz ve açılı kedi gözünün aksine 90'lı yılların göz kalemi kalınca çekiliyordu. Gözü belirginleştiren göz kaleminin modası kolay kolay geçmez gibi görünüyor.

Kadınların Vazgeçilmezi: Abartılı Bronz Ten

Kadınların Vazgeçilmezi: Abartılı Bronz Ten

Bazı ünlüler o yıllarda güneşte kavrulmuş bir ten elde etmek için spreylerle mat ve soluk bir görünümle harikalar yaratırken bazıları ise aşırıya kaçarak ağır turuncu renge döndüler. Günümüzde cildi turuncuya döndürmeden bronzlaşmak hala çok moda.

Artık Demode Olan İncecik ve Kavisli Kaşlar

Artık Demode Olan İncecik ve Kavisli Kaşlar

90'larda doğal bir görünümün aksine köşeli ve ince kaşlar çok modaydı. Son yıllarda bu derece ince kaşlar yerini kalın, doğal ve taranmış kaşlara bıraktı.

Yoğun Parlak Göz Farı

Yoğun Parlak Göz Farı

Kadınlar o dönemde hafif renkli parıltılı farlarla gözlerini çevrelemekten kendilerini alıkoyamazdı. Hafif renkler hala egemenliğini sürdürse de parlak farlar resmi etkinliklerde kullanılan, eğlenceli bir sır olarak kullanılmaya devam ediyor.

Bolca Lip Gloss!

Bolca Lip Gloss!

Eğer 90'larda saçınız sürekli yüzünüze yapışmıyorsa büyük ihtimalle yeterince dudak parlatıcısı kullanmamışsınız. 2000'lerde zirve yapan bu makyaj trendi hala donuk ve kuru dudakları canlandırmak için olmazsa olmaz bir ürün.

Bu içeriklere de göz gezdirebilirsiniz.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın