Yaza Hazırlık Yapmak İçin Spor Yapmakta Zorlanıyorsanız Bu Öneriler Tam da Size Göre!
Yaza Hazırlık Yapmak İçin Spor Yapmakta Zorlanıyorsanız Bu Öneriler Tam da Size Göre!
Kaynak: https://www.ranker.com/list/advice-fo...
Kimileri için spor yapmaya karar vermekten daha zor olan bir şey varsa; bunu düzenli bir şekilde yapmak. Spor rutini oluşturmakta güçlük çekiyorsanız gereken motivasyonu bu içeriğimizde yakalayacağınızı umuyoruz 🥰
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Hareketsizliğin Ne Kadar Kötü Hissettireceğini Kendinize Hatırlatın
Grupla Birlikte Çalışmak Hoşunuza Gidebilir
Seveceğiniz Bir Spor Dalı Keşfedin
Disiplinli Olmak Sizin Motive Edecektir
Sağlığınıza Olan Olumlu Etkilerini Unutmayın
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Spor Yaparken En Sevdiğiniz Müzikleri Dinleyin
Planlı Ve Programlı Hareket Etmek
Sonuçlarının İyi Olacağını Aklınızdan Çıkarmayın
Belli Başlı Hareketleri Yapmak Yeterli Olacaktır
Sosyalleşebileceğiniz Farklı Bir Alan Olduğunu Unutmayın
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Kendinizi Mutlaka Ödüllendirin
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