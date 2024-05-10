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Yaza Hazırlık Yapmak İçin Spor Yapmakta Zorlanıyorsanız Bu Öneriler Tam da Size Göre!

Yaza Hazırlık Yapmak İçin Spor Yapmakta Zorlanıyorsanız Bu Öneriler Tam da Size Göre!

Sevde Manav
Sevde Manav - Onedio Üyesi
10.05.2024 - 12:01

Kimileri için spor yapmaya karar vermekten daha zor olan bir şey varsa; bunu düzenli bir şekilde yapmak. Spor rutini  oluşturmakta güçlük çekiyorsanız gereken motivasyonu bu içeriğimizde yakalayacağınızı umuyoruz 🥰

Kaynak: https://www.ranker.com/list/advice-fo...
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Hareketsizliğin Ne Kadar Kötü Hissettireceğini Kendinize Hatırlatın

Hareketsizliğin Ne Kadar Kötü Hissettireceğini Kendinize Hatırlatın

Egzersiz yapmak, vücudunuzun ve zihninizin sağlığı için oldukça önemlidir. Egzersiz yapmadığınızda, kendinizi stresli ve mutsuz hissedebilirsiniz.

Grupla Birlikte Çalışmak Hoşunuza Gidebilir

Grupla Birlikte Çalışmak Hoşunuza Gidebilir

Bireysel olarak spor yapmak zaman zaman motivasyonunuzu düşürüyorsa spor salonlarındaki grup dersleri sizi disipline edebilir ve yeni insanlarla tanışma fırsatı yaratabilir.

Seveceğiniz Bir Spor Dalı Keşfedin

Seveceğiniz Bir Spor Dalı Keşfedin

Zumba gibi bir grup sporunu  tercih ederek sosyal bağlantılar kurarken; koşu veya dağ bisikleti gibi bireysel bir spor yaparak da doğada kendi başınıza yapabileceğiniz bir aktiviteyle sağlıklı bir yaşam tarzını sürdürebilirsiniz.

Disiplinli Olmak Sizin Motive Edecektir

Disiplinli Olmak Sizin Motive Edecektir

Motivasyonunuz azalabilir ve hatta kaybolabilir. Egzersiz yapmak istemediğiniz zamanlarda bile spora devam etmek tamamıyla bir disiplin meselesidir.

Sağlığınıza Olan Olumlu Etkilerini Unutmayın

Sağlığınıza Olan Olumlu Etkilerini Unutmayın

Düzenli spor yapmanın kas ve kondisyon gelişimi, kalp sağlığı, bağışıklık sistemi güçlendirme ve kilo kontrolü gibi fiziksel etkileri bulunmasının yanı sıra; stresi azaltma, konsantrasyon ve uyku kalitesinin artması gibi psikolojik etkilerini de göz önünde bulundurmamız gerekir.

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Spor Yaparken En Sevdiğiniz Müzikleri Dinleyin

Spor Yaparken En Sevdiğiniz Müzikleri Dinleyin

Bir müzik listesi oluşturarak işe başlayabilir, spor yaparken en sevdiğiniz şarkıları dinleyerek motivasyonunuzu arttırabilirsiniz.

Planlı Ve Programlı Hareket Etmek

Bazı egzersizler için belirli günleri seçerek sporunuzu düzenli ve randımanlı yapmanızı sağlayabilirsiniz.

Sonuçlarının İyi Olacağını Aklınızdan Çıkarmayın

Sonuçlarının İyi Olacağını Aklınızdan Çıkarmayın

İlk günden itibaren kat ettiğiniz yola baktığınızda elde edeceğiniz avantajları göz önünde bulundurun.

Belli Başlı Hareketleri Yapmak Yeterli Olacaktır

Belli Başlı Hareketleri Yapmak Yeterli Olacaktır

İnstagram'da gördüğünüz abartılı ve gösterişli spor videoları gözünüzü korkutmasın. Haftada en az 3 gün squat, deadlift ve bench press gibi temel egzersiz yapmak da işinizi görecektir.

Sosyalleşebileceğiniz Farklı Bir Alan Olduğunu Unutmayın

Sosyalleşebileceğiniz Farklı Bir Alan Olduğunu Unutmayın

Sporu sosyal bir aktiviteye dönüştürdüğünüzde yeni arkadaşlar edinmeniz kaçınılmaz.

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Kendinizi Mutlaka Ödüllendirin

Hedeflerinize ulaştıkça kendinize büyük ya da küçük ödüller vermek sağlıklı yaşam tarzınızı sürdürmenize olanak sağlar.

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