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Güzel Havaların Tadını Spor Yaparak Çıkarmayı Sevenlerin Bayılacağı 13 Ürün

etiket Güzel Havaların Tadını Spor Yaparak Çıkarmayı Sevenlerin Bayılacağı 13 Ürün

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
04.05.2024 - 20:27

Açık hava egzersizleri için seçeceğiniz uygun kıyafet ve aksesuarlar ile spor keyfinizi ikiye katlayabilirsiniz. Uv korumalı şapkadan kolay taşınabilir spor havlusuna açık havada spor yaparken ihtiyacınız olan her şey burada. 

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 04 Mayıs 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Nefes alabilen yapıya sahip, rahat ve hafif bir UV korumalı spor şapka.

1. Nefes alabilen yapıya sahip, rahat ve hafif bir UV korumalı spor şapka.

Tenis, golf, koşu, balık tutma, yürüyüş, koşu vb. gibi yaz aylarında yapabileceğiniz açık hava sporları için çok uygun olan bir şapka.

Yanlarındaki dilediğinizde çıkarabileceğiniz ekstra güneşliği ile yüzünüzü UV ışınlarından koruması da son derece kullanışlı bir özellik.

Fiyatı 311 TL.

Farklı renk seçenekleri de var.

Almak isteyenler için burada.

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2. Cep telefonunu yanından ayırmak istemeyenler için cepli, toparlayıcı özellikli yüksek bel spor taytı.

2. Cep telefonunu yanından ayırmak istemeyenler için cepli, toparlayıcı özellikli yüksek bel spor taytı.

Yüksek beli ile size konfor sağlayan, cebi ile çok kullanışlı olan uygun fiyatlı bir biker tayt.

Fiyatı 229 TL.

Farklı bir sürü renk seçeneği de var.

Almak isteyenler için burada.

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3. Doğal bambu elyafının yüksek oranda nem emici özelliği sayesinde, ayakları kuru ve serin tutan spor çorabı.

3. Doğal bambu elyafının yüksek oranda nem emici özelliği sayesinde, ayakları kuru ve serin tutan spor çorabı.

Bu çorapların içeriğinde sentetik ve boya olmadığı için alerji yapmaz, yumuşak örgüsü ve rahat lastikleri sayesinde ayağa baskı uygulamaz. 

Siz spor yaparken ayağınıza nefes aldırır, sizi rahat ettirir.

Paketin içerisinde 3 çift spor çorabı bulunuyor.

Fiyatı 349 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ayağı çok iyi sarıyor ve kaymıyor, koşu ve sporda kullanıyorum, hava alması çok iyi. hele arka taraftaki çıkıntı çok iyi düşünülmüş ayakkabı bileğine zarar veremiyor. Bir tane daha alacağım.'

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4. Uzun saçlıların kurtarıcısı olacak at kuyruğunuzla kolaylıkla takabileceğiniz bir şapka.

4. Uzun saçlıların kurtarıcısı olacak at kuyruğunuzla kolaylıkla takabileceğiniz bir şapka.

Saçınızı toplayın ve lastikli bölümden at kuyruğunuzu çıkarın.

Hem tarz görünün hem de konforlu bir şekilde sporunuzu yapın.

Fiyatı 220 TL.

Almak isteyenler için burada.

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5. Koşucular ya da bisiklet sürenler için ideal olan esnek çerçeveli ve çok hafif bir güneş gözlüğü.

5. Koşucular ya da bisiklet sürenler için ideal olan esnek çerçeveli ve çok hafif bir güneş gözlüğü.

Bu gözlük, sert UVA ve UVB ışınlarını engellemeye yardımcı olur, aynı zamanda doğrudan parlamayı da önler. Ayrıca, gözlerinizi UVA, UVB, rüzgar ve tozdan korur.

Fiyatı 220 TL.

Almak isteyenler için burada.

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6. Egzersiz sırasında kulaklığınızın can sıkıcı bir şekilde düşmesinin önüne geçen tasarıma sahip olan bir bluetooth kulaklık.

6. Egzersiz sırasında kulaklığınızın can sıkıcı bir şekilde düşmesinin önüne geçen tasarıma sahip olan bir bluetooth kulaklık.

IP7 su geçirmez teknolojisi, kulaklığı ter ve yağmurdan kaynaklanan hasarlara karşı etkili bir şekilde korur. Koşu, fitness, binicilik vs. için mükemmel bir seçim olacaktır.

Fiyatı 561 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Tam bir fiyat performans ürünü.'

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7. Spor yaptıktan sonra sizi rahatsız eden ter ve kirden acilen kurtulmak isteyenler için ideal olan vücut temizleme mendilleri.

7. Spor yaptıktan sonra sizi rahatsız eden ter ve kirden acilen kurtulmak isteyenler için ideal olan vücut temizleme mendilleri.

Terlediğinizde eve gidip duş alana kadar sabretmek zor mu geliyor?

Merak etmeyin bu pratik mendillerle, hızlıca vücudunuzdaki teri ya da kiri temizleyebilirsiniz.

3'lü vücut temizleme mendilinin fiyatı 189 TL.

Her pakette 50 mendil var.

Almak isteyenler için burada.

'Bu ürünü kullanmaya başladıktan sonra deodorant kullanmayı bıraktım içeriğine baktığımda daha sağlıklı görüyorum bir tanesi koltuk altlarımı temizlemek için yeterli oluyor. İçindeki son temizleme bezini kullandığımda bile aynı ıslaklık ve hijyeni hissedebiliyorum, ikinci siparişim teşekkür ediyorum Sleepy ailesi.'

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8. Çeviklik eğitimi için kullanabileceğiniz 12 kademeli hız merdiveni ve saha konisi.

8. Çeviklik eğitimi için kullanabileceğiniz 12 kademeli hız merdiveni ve saha konisi.

Hız merdiveni, çok dayanıklı ve antrenman sırasında basılmaya ve bükülmeye dayanabilen yüksek kaliteli PP malzemeden üretilmiştir.

Yanında gelen kazıklarla sabitleme şansınız da var.

Fiyatı 579 TL.

Almak isteyenler için burada.

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9. Spor ayakkabılarınız için özel gözü ve su geçirmez cebi olan büyük bir sırt çantası.

9. Spor ayakkabılarınız için özel gözü ve su geçirmez cebi olan büyük bir sırt çantası.

Su geçirmez cebi, yüzme veya egzersizden sonra ıslak giysilerinizi veya havlusunu koymanız için ideal.

Alt kısmında da ayakkabılar için ayrı bir bölmesi var , burayı ayrıca kirli eşyalarınız için de kullanabilirsiniz. 

Fiyatı 1199 TL.

Farklı renkleri de var.

Almak isteyenler için burada.

'Çok kullanışlı bir sırt çantası, basic ve sportif bir görünümü olduğundan her zaman kullanılabilir. Görüntüsü bence çok hoş. Boyutu ne dev gibi ne de çok küçük. Sırt kısmında telefon bölmesi ve içindeki bölmeler de kullanışlı. Sağlam bir yapısı var.'

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10. Kolay tutulan ve sıcaklarda su ihtiyacınızı karşılamaya yetecek oldukça dayanıklı bir su matarası.

10. Kolay tutulan ve sıcaklarda su ihtiyacınızı karşılamaya yetecek oldukça dayanıklı bir su matarası.

Bu büyük su şişesi, yaklaşık 2,2 litre sıvı alır, günlük ve fitness sırasında, su ihtiyacınızı karşılamak için fazlasıyla yeterlidir.

Saptaki kauçuk tutamağı da, ter geçirmez ve en iyi taşıma konforu için tasarlanmıştır.

Fiyatı 420 TL.

Almak isteyenler için burada.

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11. Bisiklet, ağırlık kaldırma ve boks gibi orta düzey destek gerektiren aktivitelerde stratejik destek sağlayan bir spor sütyeni.

11. Bisiklet, ağırlık kaldırma ve boks gibi orta düzey destek gerektiren aktivitelerde stratejik destek sağlayan bir spor sütyeni.

Bel kısmında yer alan gizli süper yumuşak elastik bant sabit durmasını sağlar. Malzeme ter tutmaz ve çok hızlı kurur. 4 yöne esneyen yapısı, siz spor yaparken her açıdan mükemmel hareket kabiliyeti sunar. 

Fiyatı 789 TL.

Almak isteyenler için burada.

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12. Bisiklet tutkunu erkeklere özel hızlı kuruyan, antibakteriyel özellikli ve nefes alabilen yapıya sahip bir bisiklet şortu.

12. Bisiklet tutkunu erkeklere özel hızlı kuruyan, antibakteriyel özellikli ve nefes alabilen yapıya sahip bir bisiklet şortu.

Erkek bisikletçi pantolonunun oturma dolgusu, iyi bir hava geçirgenliğine sahip yeni tasarlanmış köpük ile donatılmıştır. Erkekler için özel ve çift taraflı dolgu malzemesi ve 2 cm kalınlığı sayesinde sadece sıkı oturan bir taşıma konforu sağlamaz, aynı zamanda uygun bir destek ve yeterli kalça koruması da sağlar. 

Fiyatı 670 TL.

Farklı renkleri de var.

Almak isteyenler için burada.

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13. Güçlü su emme özelliği olan, taşıması kolay pratik bir spor havlusu.

13. Güçlü su emme özelliği olan, taşıması kolay pratik bir spor havlusu.

Farklı renk seçenekleri olan spor havlusu, sudaki ağırlığının iki katından fazlasını emebilen, böylece yoğun egzersizler veya açık hava etkinlikleri sırasında sizi kuru tutabilen gelişmiş su emici teknolojiyle tasarlanmış olan bir ürün.

Çabuk kuruyan, son derece hafifi olan bu havluyu işiniz bittiğinde saklama kutusuna koyabilirsiniz.

Fiyatı 378 TL.

Almak isteyenler için burada.

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