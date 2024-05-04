Güzel Havaların Tadını Spor Yaparak Çıkarmayı Sevenlerin Bayılacağı 13 Ürün
Güzel Havaların Tadını Spor Yaparak Çıkarmayı Sevenlerin Bayılacağı 13 Ürün
Açık hava egzersizleri için seçeceğiniz uygun kıyafet ve aksesuarlar ile spor keyfinizi ikiye katlayabilirsiniz. Uv korumalı şapkadan kolay taşınabilir spor havlusuna açık havada spor yaparken ihtiyacınız olan her şey burada.
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1. Nefes alabilen yapıya sahip, rahat ve hafif bir UV korumalı spor şapka.
2. Cep telefonunu yanından ayırmak istemeyenler için cepli, toparlayıcı özellikli yüksek bel spor taytı.
3. Doğal bambu elyafının yüksek oranda nem emici özelliği sayesinde, ayakları kuru ve serin tutan spor çorabı.
4. Uzun saçlıların kurtarıcısı olacak at kuyruğunuzla kolaylıkla takabileceğiniz bir şapka.
5. Koşucular ya da bisiklet sürenler için ideal olan esnek çerçeveli ve çok hafif bir güneş gözlüğü.
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6. Egzersiz sırasında kulaklığınızın can sıkıcı bir şekilde düşmesinin önüne geçen tasarıma sahip olan bir bluetooth kulaklık.
7. Spor yaptıktan sonra sizi rahatsız eden ter ve kirden acilen kurtulmak isteyenler için ideal olan vücut temizleme mendilleri.
8. Çeviklik eğitimi için kullanabileceğiniz 12 kademeli hız merdiveni ve saha konisi.
9. Spor ayakkabılarınız için özel gözü ve su geçirmez cebi olan büyük bir sırt çantası.
10. Kolay tutulan ve sıcaklarda su ihtiyacınızı karşılamaya yetecek oldukça dayanıklı bir su matarası.
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11. Bisiklet, ağırlık kaldırma ve boks gibi orta düzey destek gerektiren aktivitelerde stratejik destek sağlayan bir spor sütyeni.
12. Bisiklet tutkunu erkeklere özel hızlı kuruyan, antibakteriyel özellikli ve nefes alabilen yapıya sahip bir bisiklet şortu.
13. Güçlü su emme özelliği olan, taşıması kolay pratik bir spor havlusu.
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