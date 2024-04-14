Ten Rengine Göre Kıyafet Seçimin Nasıl Olmalı?

Buğday tene yakışan kıyafet renkleri hangileri? Esmer tene sahip olanlar hangi renkleri tercih etmeli? Beyaz tenlilere en çok hangi renk yakışır? Evet artık çoğumuz vücut tipimize göre giyinmeyi biliyoruz peki ten rengimize göre giyinmeyi biliyor muyuz? Bilmiyorsanız öğrenmek, biliyorsanız bilgilerinizi tazelemek için doğru yerdesiniz. Ten rengine göre kıyafet seçimi nasıl yapılır, tek tek anlatıyoruz.

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