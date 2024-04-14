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Ten Rengine Göre Kıyafet Seçimin Nasıl Olmalı?

etiket Ten Rengine Göre Kıyafet Seçimin Nasıl Olmalı?

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
14.04.2024 - 15:55

Buğday tene yakışan kıyafet renkleri hangileri? Esmer tene sahip olanlar hangi renkleri tercih etmeli? Beyaz tenlilere en çok hangi renk yakışır? Evet artık çoğumuz vücut tipimize göre giyinmeyi biliyoruz peki ten rengimize göre giyinmeyi biliyor muyuz? Bilmiyorsanız öğrenmek, biliyorsanız bilgilerinizi tazelemek için doğru yerdesiniz. Ten rengine göre kıyafet seçimi nasıl yapılır, tek tek anlatıyoruz.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 14 Nisan 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Ten rengine göre kıyafet seçimi yaparken en şanslı olanların esmerler olduğunu söyleyebiliriz.

Ten rengine göre kıyafet seçimi yaparken en şanslı olanların esmerler olduğunu söyleyebiliriz.

Esmer tenlilere her renk çok yakışır. Esmerler oldukça şanslı... Siyahlar içinde de, parlak renkler içinde de harika gözükürler.

Açık tenliler için ise iş biraz değişiyor. Beyaz tenli ve sarışınsanız renk tercihiniz, siyah saçlı beyaz tenlilere göre farklılık gösterecektir.

Kısacası diyebiliriz ki, açık tenlilerde kıyafet seçerken, ten rengi kadar saç rengi de önemlidir.

Peki ten ve saç rengine göre kıyafet seçerken nelere dikkat etmelisin? Hazırsan başlayalım!

Esmerler şanslı demiştik... Onlara hem açık renkler hem de koyu renkler de çok yakışıyor...

Esmerler şanslı demiştik... Onlara hem açık renkler hem de koyu renkler de çok yakışıyor...

Kısacası esmer tene sahip olanlara neredeyse tüm renkler çok yakışıyor!

Kısacası esmer tene sahip olanlara neredeyse tüm renkler çok yakışıyor!

Ten renginiz neredeyse her rengi ve her tonu kaldırır. Yazın bronzlaşan teninize en çok yakışacak renk ise beyaz ve açık tonlar olacaktır.

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Siyah ve lacivert de esmer tene yakışanlardan...

Siyah ve lacivert de esmer tene yakışanlardan...

Yok mu esmer tenlilerin uzak durması gereken bir ton derseniz var elbette. Esmer tenlilerin kaçınması gereken bir renk varsa o da kahverengi. Ve teninizin rengine donuk göstereceği için gümüş rengi de önerilmez.

Esmer tenliler için kıyafet önerilerimize buradan göz atabilirsiniz.

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Açık tenliler için durum biraz daha karmaşık... Burada devreye saç rengi de giriyor. Eğer doğal sarışınsanız, büyük ihtimalle beyaz tenlisinizdir.

Açık tenliler için durum biraz daha karmaşık... Burada devreye saç rengi de giriyor. Eğer doğal sarışınsanız, büyük ihtimalle beyaz tenlisinizdir.

Ten renginiz açık tonlardaysa eğer, sizi soluk göstermeyecek tam aksine size canlılık katacak renkleri tercih etmelisiniz.

Mavinin, tonları, kot renkleri, lacivert, bordo, yeşil, camel ve kahverengi size çok yakışacaktır.

Uzak durmanız gereken renkler ise, soluk, pastel tonlar ve beyaz renk.

Kırmızı da sizin üzerinizde fazla dikkat çekecektir bu nedenle tercih size kalmış. 

Açık tenli doğal sarışınlar için kıyafet önerilerimize buradan bakabilirsiniz.

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Açık tenliyseniz ve saçlarınız koyuysa size siyah ve koyu tonlar kesinlikle çok yakışacaktır.

Açık tenliyseniz ve saçlarınız koyuysa size siyah ve koyu tonlar kesinlikle çok yakışacaktır.

Ten renginizle kontrast oluşturacak renkler sizde harika duracaktır.

Siyah, lacivert, bordo ve füme favori renkleriniz...

Sizin için önerilerimiz de burada.

Hepsiburada

Açık tenli ve kızıl saçlı iseniz hardal sarısı, turuncu, yeşil ve kahverengi gibi doğal tonları tercih edebilirsiniz.

Açık tenli ve kızıl saçlı iseniz hardal sarısı, turuncu, yeşil ve kahverengi gibi doğal tonları tercih edebilirsiniz.

Lacivert ve bordo da size çok yakışacaktır.

Eğer açık tenli ve kızıl saçlıysanız size önereceğimiz kıyafetlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Gelelim buğday tenlilere...

Gelelim buğday tenlilere...

Buğday tenliyseniz ve açık renk ya da baştan aşağı beyaz giyinmeyi seviyorsanız, bronzlaştıktan sonra bu kombinlerinizi yapmanız daha doğru olacaktır.

Buğday tenliler de esmerler gibi şanslı çünkü onlara da genelde her renk yakışıyor. Özellikle yazın bronzlaştıktan sonra...

Hepsiburada

Elbette buğday tenlilerin de kullanması önerilmeyen renkler var.

Elbette buğday tenlilerin de kullanması önerilmeyen renkler var.

Buğday ya da kumral bir tene sahipseniz, sarı ve yeşil gibi renklerden uzak durmanızda fayda var.

Evet size her renk yakışıyor ama açık tonlar ve siyah ile ayrı bir güzel oluyorsunuz.

Size önerilerimiz de burada.

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