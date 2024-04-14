Ten Rengine Göre Kıyafet Seçimin Nasıl Olmalı?
Ten Rengine Göre Kıyafet Seçimin Nasıl Olmalı?
Buğday tene yakışan kıyafet renkleri hangileri? Esmer tene sahip olanlar hangi renkleri tercih etmeli? Beyaz tenlilere en çok hangi renk yakışır? Evet artık çoğumuz vücut tipimize göre giyinmeyi biliyoruz peki ten rengimize göre giyinmeyi biliyor muyuz? Bilmiyorsanız öğrenmek, biliyorsanız bilgilerinizi tazelemek için doğru yerdesiniz. Ten rengine göre kıyafet seçimi nasıl yapılır, tek tek anlatıyoruz.
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Ten rengine göre kıyafet seçimi yaparken en şanslı olanların esmerler olduğunu söyleyebiliriz.
Esmerler şanslı demiştik... Onlara hem açık renkler hem de koyu renkler de çok yakışıyor...
Kısacası esmer tene sahip olanlara neredeyse tüm renkler çok yakışıyor!
Siyah ve lacivert de esmer tene yakışanlardan...
Açık tenliler için durum biraz daha karmaşık... Burada devreye saç rengi de giriyor. Eğer doğal sarışınsanız, büyük ihtimalle beyaz tenlisinizdir.
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Açık tenliyseniz ve saçlarınız koyuysa size siyah ve koyu tonlar kesinlikle çok yakışacaktır.
Açık tenli ve kızıl saçlı iseniz hardal sarısı, turuncu, yeşil ve kahverengi gibi doğal tonları tercih edebilirsiniz.
Gelelim buğday tenlilere...
Elbette buğday tenlilerin de kullanması önerilmeyen renkler var.
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