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Bu Ürünler Çok Revaçta: Herkesin Peşinde Olduğu Haftanın En Çok Satan Ürünleri!

etiket Bu Ürünler Çok Revaçta: Herkesin Peşinde Olduğu Haftanın En Çok Satan Ürünleri!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
12.04.2024 - 12:22

Bu hafta kapanın elinde kalan ürünleri sizin için tek tek listeledik. Maybelline kapatıcıdan kulaklığa, ıslak mendilden spor ayakkabısına. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. Sizin ve evinizin ihtiyacı olan bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 30 Mart 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Bebek kategorisinin yıldızı: Sleepy Easy Clean Beyaz Sabun Katkılı Yüzey Temizlik Havlusu

1. Bebek kategorisinin yıldızı: Sleepy Easy Clean Beyaz Sabun Katkılı Yüzey Temizlik Havlusu

Mis gibi beyaz sabun kokan bu temizlik havluları ile tüm yüzeyler tertemiz ve mis gibi kokacak.

Çok pratik ve kalın olduğu için de her yüzeyde kullanıma uygun. Sadece bebekli evlere değil, her eve lazım...

Fiyatı 229 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Sleepy yıllardır ihtiyaç duyduğumuz bu ürüne bizi kavuşturduğu için teşekkür ederim. Kalınlığı ile yer bile silinebilir.'

Amazon

2. Makyaj kategorisinin yıldızı: Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı

2. Makyaj kategorisinin yıldızı: Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı

Instant anti age eraser kapatıcı ile ister kusurları gizle, ister cildini aydınlat ve kontür yap. Mat ve yorgun cildi aydınlatır, cilt kusurlarını kapatarak cilt tonunu eşitler ve mükemmel bir cilt görünümü sağlar.

Fiyatı 315 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Çok güzel bir kapatıcı aşırı iyi kapatıyor.'

Amazon

3. Müzik enstrümanları ve DJ kategorisinin yıldızı: Behringer Stüdyo Kulaklığı

3. Müzik enstrümanları ve DJ kategorisinin yıldızı: Behringer Stüdyo Kulaklığı

Hem çok kaliteli hem çok uygun fiyatlı.

Ayarlanabilir kafa bandı, ve olağanüstü ses yalıtımı ile çok başarılı bir kulaklık.

Fiyatı 1120 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Umc22 Ses kartı ile vokal ve gitar kaydı almak için kaliteli bir stüdyo kulaklığına ihtiyacım vardı. Fiyatı uygun, Ses çok kaliteli. 10/10 Ürün herkese tavsiye ediyorum. Ayrıca bence çok şık.'

Amazon

4. Video oyunu ve konsol kategorisinin yıldızı: SteelSeries Rival 3 Gaming Mouse

4. Video oyunu ve konsol kategorisinin yıldızı: SteelSeries Rival 3 Gaming Mouse

Yoğun oyun seanslarında konfor için ergonomik tasarıma sahip bir mouse.

Fiyatı 799 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Oyun ve ofis amaçlı kullanıyorum. Çok kaliteli. Ele iyi oturuyor.'

Amazon

5. Moda kategorisinin yıldızı: Skechers Kadın D'lites Jungle Adventure Spor Ayakkabı

5. Moda kategorisinin yıldızı: Skechers Kadın D'lites Jungle Adventure Spor Ayakkabı

Asla ağırlık yapmayan bir ayakkabı. Çok rahat ve konforlu.

Fiyatı 2692 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Önce kızıma 35 no'sunu aldık biraz sıkınca iade edip( iade işlemi de çok kısa sürdü) 36 no'sunu sipariş verdik. Kargosundan paketlenmesine ve kısa sürede elime ulaşmasına kadar her şeyi ile mükemmel bir ürün. Firmaya ve aracı olan Amazon.com.tr ye sonsuz teşekkürler. 1 hafta beklediğinize değiyor ve Türkiye fiyatının yarısından daha az fiyata alıyor olmak çok güzel. Skechers’ın kalitesini anlatmaya ve tartışmaya gerek yok zaten kullanan başka bir marka ayakkabıyı almayı düşünmez. Teşekkürler Skechers.'

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6. Oyuncak kategorisinin yıldızı: 4WD Drift Uzaktan Kumandalı Araba

6. Oyuncak kategorisinin yıldızı: 4WD Drift Uzaktan Kumandalı Araba

Bu uzaktan kumandalı araba, çift taraflı çalışacak şekilde tasarlanmıştır, ileri, geri, sola ve sağa esnek bir şekilde hareket edebilir. 4WD sürüklenen tekerlekler ve yüksek kaliteli malzemeler, 45°'lik sürüklenme, 180° döndürme ve 360° dönüş yapabilmesini sağlar.

Fiyatı 638 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Bu kadar iyi olacağını tahmin etmiyorduk. Sadece ani hareketleri var 2 yaşından küçük çocuklar korkabilir. Kontrolleri çok hızlı ve seri.'

Amazon

7. Yapboz ve bulmaca kategorisinin yıldızı: Clementoni - 500 Parça Yetişkin Puzzle - Fresian Black Horse -

7. Yapboz ve bulmaca kategorisinin yıldızı: Clementoni - 500 Parça Yetişkin Puzzle - Fresian Black Horse -

Yetişkinler için 500 parçalı yapbozun tamamlanmış hali ile boyutu 49x36 cm.

İster kendinize ister güzel bir hediye.Fiyatı 83 TL.

Almak isteyenler için burada.

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8. Otomotiv kategorisinin yıldızı: Taşınabilir Hava Kompresörü

8. Otomotiv kategorisinin yıldızı: Taşınabilir Hava Kompresörü

Araç lastik pompamız, sadece gündüzleri değil geceleri de gerekli olan yüksek hassasiyetli ve parlak bir ekrana sahiptir. Ayrıca basınç için istediğiniz ölçü birimini seçebilirsiniz: PSI, BAR, KPA veya KG/CM².

Fiyatı 500 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Çok hızlı geldi. Sorunsuz çalışıyor. R tuşu ile PSI BAR KPAL gibi birimlerden birini seçilebiliyorsunuz. + - ile istenilen basınç seçiliyor. Sağdaki güç tuşuna basılına kadar lastikteki basınç miktarı da gözükmekte. Arabamın lastiğini deneme yaparken fark ettim ki inikmiş., Lastiğim 14 PSI a kadar inmiş. Hemen pompayı çalıştırdım. 2 dakikada 33 PSI a çıkarttı. Kablo yeterli uzunlukta. Fiyatı da uygundu. çok araştırarak ve yorum okuyarak tercih ettiğim için bende faydalı olabilsin diye yorum yazıyorum. Umarım uzun ömürlü olur.'

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9. Kitap kategorisinin yıldızı: Kızıl Veba

9. Kitap kategorisinin yıldızı: Kızıl Veba

Arka kapak yazısına bir göz atalım: 'Jack London, 1912 yılında İngiltere’de London Magazine’de yayımlanmaya başlayan Kızıl Veba yapıtıyla “kıyamet sonrası” edebiyatın öncüleri arasına girmiştir. Nüfustaki, bilim ve teknikteki, ekonomideki sıçramaların büyüsüyle gözlerin kamaştığı bir çağda yazar, uygarlığımızın kırılganlığını anımsatır. Yapıtı milyonlarca insanın doldurduğu şehirlerin ve kırların ıssızlığa teslim oluşundaki hızı bütün çarpıcılığıyla ortaya koyar. Yalnızca nüfusun değil, bilginin, üretimin, hatta dilin yitirilişi, eski uygarlıkla köprü olan bir profesörün gözünden yeni insanlığa anlatılır. Peki yeni insanlık bu ihtiyara kulak verecek midir? Kızıl Veba’da yirminci yüzyılın başından yüz yıl sonrasına, 2010’lar dünyasına bakan Jack London’ın öngörülerindeki keskinlik, kitabı bir klasik olmanın ötesinde, günümüz için hâlâ canlı bir eleştiri kılıyor.'

Fiyatı 15 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Paketleme ve kitap çok güzeldi teşekkürler.'

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10. Spor ve outdoor kategorisinin yıldızı: Stanley GO Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos

10. Spor ve outdoor kategorisinin yıldızı: Stanley GO Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos

Stanley termosunuz hala yoksa en çok satılan bu modele göz atabilirsiniz.

Bu Stanley termos, 18/8 yüksek kaliteli gıda sınıfı paslanmaz çelik yapısıyla sağlam ve paslanmaya dayanacak şekilde üretilmiştir. Ayrıca, BPA içermeyen malzemelerle üretildiği için, içeceklerinizi güvenle tüketebilirsiniz.

Fiyatı 1639 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Rengi, malzemesi, kapak yapısı gayet kaliteli ve sıcak, soğuk tutma süreleri açıklamasında belirtildiği gibi. Fakat günlük araç içerisinde kullanıma bu model uygun değil. daha küçük ve trigger olanlar daha uygun olur. Kutulanması. Kargonun çok hızlı gelmesi harikaydı. Teşekkürler.'

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11. Kahve kategorisinin yıldızı: Lavazza Crema E Aroma Çekirdek Kahve

11. Kahve kategorisinin yıldızı: Lavazza Crema E Aroma Çekirdek Kahve

Öğütücülü kahve makinesi olanların favori kahvesi.

1 kg çekirdek kahvenin fiyatı 400 TL.

Almak isteyenler için burada.

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12. Ray-Ban Wayfarer Unisex Güneş Gözlüğü

12. Ray-Ban Wayfarer Unisex Güneş Gözlüğü

Ray-Ban markasının en klasik modeli Modası asla geçmeyen kaliteli bir gözlük arayanların favorisi.

İndirimli fiyatı 2998 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün harika çok uzun zamandır almak istiyordum sonunda aldım.'

Hepsiburada

13. Kırtasiye kategorisinde en çok satın alınan ürün: Pattex Süper Güçlü Hızlı Japon Yapıştırıcı

13. Kırtasiye kategorisinde en çok satın alınan ürün: Pattex Süper Güçlü Hızlı Japon Yapıştırıcı

Evde bulunması şart olan ürünlerden çünkü ne zaman işinize yarayacağını bilemezsiniz.

Fiyatı 49 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Görseldeki gibi ve güzel paketlenmiş geldi.'

Hepsiburada

14. Bebek bezleri arasında en çok satın alınan ürün: Molfix Bebek Bezi Ekonomik Paket

14. Bebek bezleri arasında en çok satın alınan ürün: Molfix Bebek Bezi Ekonomik Paket

Annelerin tercihi Molfix'in büyük ekonomik paketi olmuş.

İçinde 156 adet bez var.

İndirimli fiyatı 558 TL.

Almak isteyenler için burada.

'İlk sahte olabileceğini düşündüm Molfix ile iletişime geçtim aradılar ve ürünün onlara ait olduğunu sorunsuz kullanabileceğimi söylediler ve kullanmaya başladım pişik yapmadı sadece diğer ürünlerine göre sadece biraz ince ama bu daha iyi sanki bebeğim için rahat ediyor...hasta olmadığı sürece sızdırma olmadı. Sleepy 6 numara kullanıyordum ama Molfix'de 5 numarayı tercih ettim Molfix daha büyük.'

Hepsiburada

15. Robot süpürgeler arasında en çok satın alınan model: Roborock Q7 Max Akıllı Robot Süpürge

15. Robot süpürgeler arasında en çok satın alınan model: Roborock Q7 Max Akıllı Robot Süpürge

Haritalama özelliği ve etkili temizliği ile en sevilen robot süpürgelerden.

Siz evde yokken bile evinizi tertemiz tutacak bir yardımcı.

Roborock Q7 Max siyah akıllı süpürge siz işteyken, yemek yaparken veya koltuğunuzda uzanıp kahve keyfinizi yaparken sizin yerinize evinizin temizliğini üstlenir. Bu şekilde günün herhangi bir saatinde kolayca kontrol edebileceğiniz robot süpürgenizi, evin tozlanmış bölgesine yönlendirerek temizliğin ve konforun tadına varabilirsiniz.

Fiyatı 15.139 TL.

Almak isteyenler için burada.

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