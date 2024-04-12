Bu Ürünler Çok Revaçta: Herkesin Peşinde Olduğu Haftanın En Çok Satan Ürünleri!
Bu Ürünler Çok Revaçta: Herkesin Peşinde Olduğu Haftanın En Çok Satan Ürünleri!
Bu hafta kapanın elinde kalan ürünleri sizin için tek tek listeledik. Maybelline kapatıcıdan kulaklığa, ıslak mendilden spor ayakkabısına. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. Sizin ve evinizin ihtiyacı olan bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.
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Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 30 Mart 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Bebek kategorisinin yıldızı: Sleepy Easy Clean Beyaz Sabun Katkılı Yüzey Temizlik Havlusu
2. Makyaj kategorisinin yıldızı: Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı
3. Müzik enstrümanları ve DJ kategorisinin yıldızı: Behringer Stüdyo Kulaklığı
4. Video oyunu ve konsol kategorisinin yıldızı: SteelSeries Rival 3 Gaming Mouse
5. Moda kategorisinin yıldızı: Skechers Kadın D'lites Jungle Adventure Spor Ayakkabı
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6. Oyuncak kategorisinin yıldızı: 4WD Drift Uzaktan Kumandalı Araba
7. Yapboz ve bulmaca kategorisinin yıldızı: Clementoni - 500 Parça Yetişkin Puzzle - Fresian Black Horse -
8. Otomotiv kategorisinin yıldızı: Taşınabilir Hava Kompresörü
9. Kitap kategorisinin yıldızı: Kızıl Veba
10. Spor ve outdoor kategorisinin yıldızı: Stanley GO Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos
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11. Kahve kategorisinin yıldızı: Lavazza Crema E Aroma Çekirdek Kahve
12. Ray-Ban Wayfarer Unisex Güneş Gözlüğü
13. Kırtasiye kategorisinde en çok satın alınan ürün: Pattex Süper Güçlü Hızlı Japon Yapıştırıcı
14. Bebek bezleri arasında en çok satın alınan ürün: Molfix Bebek Bezi Ekonomik Paket
15. Robot süpürgeler arasında en çok satın alınan model: Roborock Q7 Max Akıllı Robot Süpürge
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