Kitap Kurtlarını Peşinden Sürükleyen Mart Ayının Çok Satan Kitapları
Kitap Kurtlarını Peşinden Sürükleyen Mart Ayının Çok Satan Kitapları
Mart ayını geride bıraktık. peki Mart ayında en çok hangi kitaplar okunmuş, en çok hangi tür kitaplar hediye edilmiş merak ediyor musunuz? Okuyacak bir şeyler arıyor ama ne alacağınızı bilemiyorsanız hemen içeriğimize göz atın. Kişisel gelişimden gerilim romanına en çok satan kitapları sizin için derledik.
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1. İnsanlar - Matt Haig
2. Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig
3. Devlet: Hasan Ali Yücel Klasikleri - Platon
4. Seninle Başlamadı: Kalıtsal Aile Travmalarının Kim Olduğumuza Etkileri Ve Sorunların Üstesinden Gelebilmenin Yolları - Mark Wolynn
5. İktidar: Güç Sahibi Olmanın 48 Yasası - Robert Greene
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6. İnsanlığımı Yitirirken - Osamu Dazai
7. Taş Kağıt Makas - Alice Feeney
8. Üç Cisim Problemi - Cixin Liu
9. Atomik Alışkanlıklar - James Clear
10. Longevity Planı - Gençleşmek İsteyenlerin El Kitabı - Dr. Ayşegül Çoruhlu
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11. Kızıl Veba - Jack London
12. Kızıl Karma - Jean-Christophe Grange
13. Dune Mesihi - Frank Herbert
14. Zengin Baba Yoksul Baba: Zenginler Çocuklarına, Orta Sınıf ve Alt Sınıfın Parayla İlgili Öğretmediği Neyi Öğretiyor? - Robert Kiyosaki
15. Hayat En Çok İyileri Kırar - Acar Baltaş
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