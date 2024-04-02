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Kitap Kurtlarını Peşinden Sürükleyen Mart Ayının Çok Satan Kitapları

etiket Kitap Kurtlarını Peşinden Sürükleyen Mart Ayının Çok Satan Kitapları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
02.04.2024 - 14:12

Mart ayını geride bıraktık. peki Mart ayında en çok hangi kitaplar okunmuş, en çok hangi tür kitaplar hediye edilmiş merak ediyor musunuz? Okuyacak bir şeyler arıyor ama ne alacağınızı bilemiyorsanız hemen içeriğimize göz atın. Kişisel gelişimden gerilim romanına en çok satan kitapları sizin için derledik.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 02 Nisan 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. İnsanlar - Matt Haig

1. İnsanlar - Matt Haig

Kafanızı kaldırmadan okuyacağınız bir kitap arıyorsanız size ilk önerimiz 'İnsanlar'.

Mizah ve hiciv kategorisinde en çok satılan kitap kendisi. Anlatımı ile sizi içine çeken bir kitap.

Son yılların en önemli romancılarından Matt Haig, bu kitapta neşeli ve etkileyici bir üslupla 'bizi' bize anlatıyor aslında.

Komik, sürükleyici ve çok yaratıcı bir hikaye. Ve biraz da rahatsız edici aslında. 

'Bilmeyenler için söyleyeyim, insan dediğimiz şey orta zekalı ve iki ayaklı bir yaşam formu; evrenin çok ıssız bir köşesinde yer alan küçük ve sulu bir gezegende, büyük ölçüde yanılsamalarla dolu bir varoluş sürdürüyor.'

Bizi bize anlatıyor demiştik öyle değil mi? 

Bu kitap tam benlik diyenler buraya tıklayarak Amazon güvencesi ile kitabı hemen satın alabilir.

Fiyatı da sadece 106 TL.

'Bu adam iyi kitap yazıyor. Okurken dizi izliyor gibi oluyorum.'

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2. Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig

2. Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig

Yazarın en çok satan bir diğer kitabı da 'Gece Yarısı Kütüphanesi'. İnsanlar, en çok satın alınan kitaptı, bu ise en çok hediye edilen kitaplarda ilk sırada.

'Farklı seçimler yapmış olsan, şu an nasıl bir hayatın olurdu Pişmanlıklarını telafi etme şansın olsaydı, bazı konularda farklı davranır mıydın?'

Nora Seed berbat haldeyken art arda alınmış kötü kararların sonucunda bir kütüphanede buluyor kendini. Zamanın hiç akmadığı bir gece yarısı kütüphanesinde, sonsuz sayıda kitabın ortasında... Kitapların her birinde Nora'nın farklı bir hayatı yazılı. Başka kararlar verseydi yaşamış olabileceği hayatlar...

Fiyatı 107 TL olan bu sürükleyici kitabı buraya tıklayarak hemen satın alabilir ya da sevdiğiniz birine hediye edebilirsiniz.

'Hep merak ederdim ya şöyle olsaydı ya böyle olsaydı ne olurdu diye. Bu kitap güzel bir fikir oldu. Çok iyi bir kitap hayatın ve elimizdekilerin önemini anlamak için kesinlikle herkese tavsiye ederim.'

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3. Devlet: Hasan Ali Yücel Klasikleri - Platon

3. Devlet: Hasan Ali Yücel Klasikleri - Platon

Sokrates'in Savunması (Apologia) ile birlikte diyaloglarının en tanınmışı olan Devlet (Politeia)'te Platon, 'iyilik', 'eşitlik', 'güçlülük' ve 'haklılık' gibi 'insanlık durumları'nı irdeleyerek düşlediği en iyi devleti anlatmış.

Ve bu temel yapıt, ister yanında ister karşısında olsunlar, 2000 yılı aşkın süredir ortaya konan bütün devlet kuramı ya da toplum düzenlerinin başvuru kaynakları arasında yer almıştır.

Fiyatı 44 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Okullarda ders kitabı olarak okutulmalı. Önermelerle savların doğruluk ve yanlışlığı üzerine sorgulatan müthiş bir eser. Ütopik de olsa Sokrates'in savunduğu bir devlet toplumsal huzur ve varoluşumuzun özünü oluşturuyor aslında.'

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4. Seninle Başlamadı: Kalıtsal Aile Travmalarının Kim Olduğumuza Etkileri Ve Sorunların Üstesinden Gelebilmenin Yolları - Mark Wolynn

4. Seninle Başlamadı: Kalıtsal Aile Travmalarının Kim Olduğumuza Etkileri Ve Sorunların Üstesinden Gelebilmenin Yolları - Mark Wolynn

Kişisel gelişim kitapları içinde en çok satan kitap karşınızda.

Aile dizilimi popülerliğinin zirvesindeyken satış rekorları kıran bu kitabı hala okumayanlar varsa şimdi tam zamanı.

Kalıtımsal zincirde yer alan acılar her zaman kendi kendine sona ermeyebilir ya da zamanla azalmayabilir. Asıl travmayı yaşayan kişi ölmüş, hikayesinin üstü örtülmüş ve yıllar içinde saklı kalmış olsa bile, hayat tecrübesine ilişkin parçalar, anılar ve hisler yaşamaya devam edebilir. 'Seninle Başlamadı' geleneksel psikoterapinin, ilaçların ve diğer müdahale yöntemlerinin uzun süredir çözemediği zorlukların ortadan kaldırılmasında dönüştürücü bir yaklaşım sunuyor.

Mark Wolynn, bu kitap ile, bilemediğimiz ve acı çekmemize sebep olan çözülmemiş travmalarla bizi atalarımıza derinden bağlayan yolları aydınlatma konusunda muhteşem bir iş başarmış.

Fiyatı 122 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Gerçekten okunması gerek, hayatınızı değiştirmez ama bazı şeyleri daha iyi anlamanızı sağlar.'

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5. İktidar: Güç Sahibi Olmanın 48 Yasası - Robert Greene

5. İktidar: Güç Sahibi Olmanın 48 Yasası - Robert Greene

Kitabı anlatmadan önce harika bir kullanıcı yorumunu paylaşmak istiyorum:

  'Bu kitabı satın almak istiyorsanız büyük bir ihtimalle, uzun bir süredir gücün etkisi altındasınızdır ve artık başa sizin geçmeniz gerekiyor gibi hissediyorsunuzdur, veya güce karşı bir direnç geliştirmek istiyorsunuzdur. Doğru yerdesiniz. Ben bu kitabı bir kılavuz olarak görüyorum, bu kitabı alıp bir yasayı kullanmanız gerektiğinde alıp, isterseniz parça parça, isterseniz de tamamını tekte okuyabilirsiniz.

Yorumlarda gördüğüm kadarıyla insanlar bu yasaların gerçek hayatta uygulanmasının zor olduğunu söylüyor, bence değil. Bu kesinlikle kişiden kişiye göre değişir. O yüzden bu konu hakkında bir yorum yapmayacağım.

Burası önemli. Kitap, insanları ezip geçme ve kullanma felsefesini taşır, yani bu yasaları kullanırken aşırıya kaçarsanız kurnaz birisi olduğunuz için çevrenizde artık hiç sevilmezsiniz, kötü birisi olarak görünürsünüz. Fakat, gizli ve başarılı bir şekilde kullanırsanız, kesinlikle çok daha yüksek bir statüye, prestijliğe ve güce sahip olursunuz. Bu kitabı çoğunlukla her yerde kullanabilirsiniz. Ayrıca isterseniz, bu kitabın bir benzeri olan, aynı yazardan '33 Stratejide Savaş' adlı kitabı öneririm, bir güce sahip olduktan sonra onu nasıl devam ettireceğinizi ve herhangi bir savaşta nasıl kullanacağınızı açıklıyor.

Kitabın çevirisini başarılı buluyorum her şey yeterince anlaşılır, ayrıca kitabın Türkçe çeviri olan kapak renkleri değiştirilmiş, bence orijinaline göre çok daha yakışmış.

Sonuç olarak, bu kitabı kurnazlığınız, güce karşı çıkmanız veya daha iyi bir statüye sahip olmanız için alacak iseniz, kesinlikle öneririm. Ancak bu yasaları doğru kullanamaz ve fark edilir iseniz, insanlar tarafından bütün saygınız yerin dibine vurur. Kitabı övüyorum evet, fakat şunu son kez söylemek isterim ki, bu kitap kurnazlık felsefesi taşır ve yanlış kişilerin eline geçmemelidir. Herkese iyi okumalar.'

Gücü elde etmek isteyenlere, gücün esiri olanlara ya da güce karşı direnenlere... 

Kimi gücünün zirvesindeyken ölümcül bir hatayla elindekini yitirir. Kimi çok ileri gider veya yeterince ilerleyemez. Fakat kimileri de doğru adımı atarak insanüstü bir gayretle gücü kendilerine çeker. Tarih boyunca yazarlar ve filozoflar kendilerine şu soruyu sormuşlardır; bizden öncekilerin başarılarından ya da hatalarından ne gibi dersler alabiliriz? Üç bin yıllık süre içinde güç hakkındaki çeşitli yazıları hep aynı konuları işlemiş, gücün özünü tanımlayarak nasıl arttırılacağını ve yönetileceğini veya nasıl yok edileceğini tarif etmiştir. Gücün 48 Yasası zihinlerden sonsuza dek silinmeyecek bir yapıttır.

İlginizi çektiyse hemen fiyatını da belirtelim, 183 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Sıkmadan kendini okutuyor. Anlatılanların tarihten olaylar üzerinden anlatılması çok hoş.'

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6. İnsanlığımı Yitirirken - Osamu Dazai

6. İnsanlığımı Yitirirken - Osamu Dazai

Yirminci yüzyıl Japon edebiyatının önde gelen yazarlarından, sıradışı hayatıyla da meşhur Osamu Dazai, intiharından hemen önce tamamladığı, Japonya'nın en çok okunan romanlarından İnsanlığımı Yitirirken'de topluma dahil olmayı beceremeyen, her şeyi eline yüzüne bulaştıran, çevresindeki herkesi hayal kırıklığına uğratmaya mahkum bir ötekinin acıklı hikayesini anlatıyor.

İnsanlığımı Yitirirken, Osamu Dazai'nin uzun yıllara yayılan edebi intihar mektubunun son bölümü.

Fiyatı sadece 48 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Teslimat iyiydi çünkü “Amazon kalitesi ve farkı”! Kitap ise çok derinlikli, başarılı ve baş döndürücü bir eserdi. Sadık Hidayet kör baykuş esintisi aldım.'

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7. Taş Kağıt Makas - Alice Feeney

7. Taş Kağıt Makas - Alice Feeney

Sizi şaşırtan ters köşelerle dolu bir kitap. Çok da akıcı...

Bir çırpıda okuyacağınız bir roman.

On yıllık bir evlilik.

Ömürlük sırlar.

Unutulmaz bir yıldönümü.

Evlendiğiniz kişiyi tanıdığınızı mı sanıyorsunuz?

Bir daha düşünün…

Fiyatı 158 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Kitap aşırı sürükleyici ve hiç tahmin bile edemedim ters köşelerle doluydu. Kapağından klasik bir intikam kitabı okuyacağım diye düşünüyordum ama kesinlikle bundan cok daha fazlası. Bu yazarın okuduğum ilk kitabı ve bu kitaptan sonra hemen başka kitaplarından da alacağım, bence kesinlikle okumalısınız.'

Amazon

8. Üç Cisim Problemi - Cixin Liu

8. Üç Cisim Problemi - Cixin Liu

En çok satanlardan biri olan 'Üç Cisim Problemi' bol ödüllü bir kitap.

Gizli bir askeri proje, uzaylılarla iletişime geçmek için uzaya sinyal gönderir. Bu sinyali yakalayan, yıkımın eşiğindeki bir uygarlık ise Dünya'yı kendisi için istemektedir.

Fiyatı 198 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Hem edebi olarak göze hoş gelen, hem de mesajları ile zihne hoş gelen çok iyi bir eser. Fazlasıyla insanoğlu olarak Dünya'daki ve evrendeki yerimizi sorgulatan bir eser. Çeviri direk Çinceden olması da artı, çevirmen Zeynep Özmeral çok başarılı bir iş çıkarmış. İkinci ve üçüncü kitabı da okumak isterim ancak ilk kitabın 2 katı fiyat isteniyor, hazır dizisi yayına girmişken bir paket ya da indirim düşünülmeli.'

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9. Atomik Alışkanlıklar - James Clear

9. Atomik Alışkanlıklar - James Clear

Sindire sindire okumanız gereken bir kitap.

Çünkü Atomik Alışkanlıklar size alışkanlıklarınızdan zarar değil, fayda göreceğiniz şekilde hayatınızı yeniden tasarlamayı öğretecek.

Hedefleriniz ne olursa olsun, Atomik Alışkanlıklar size her geçen gün %1 daha iyiye gitmeniz için etkisi kanıtlanmış bir çerçeve sunuyor. Şimdi arkanıza yaslanın, elinize kitabınızı alın ve alışkanlıkları şekillendirme konusunda dünyanın önde gelen uzmanlarından biri olan James Clear'dan, iyi alışkanlıklar edinirken kötü alışkanlıklardan kurtulmanın yollarını öğrenmeye başlayın.

Fiyatı 147 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Kitap gerçekten uygulanması zor olmayan bilgiler içeriyor ayrıca doğru bilinen yanlışlardan ve püf noktalardan bahsediyor. Bu tarz kitaplar genelde bilgi deposudur ancak bilgiler doğru gözükse de yanlış olabiliyor veya günlük hayatta uygulanması zor olabiliyor. Bu kitapta öyle bir durum söz konusu değil. Sadece bazı durumlarda uygulanması biraz zor olabilir örneğin önceden kazanılmış bir alışkanlıktan kurtulmak o kadar basit olmayabilir. Yine de bu kitabı almak her türlü kazanç olacaktır.'

Amazon

10. Longevity Planı - Gençleşmek İsteyenlerin El Kitabı - Dr. Ayşegül Çoruhlu

10. Longevity Planı - Gençleşmek İsteyenlerin El Kitabı - Dr. Ayşegül Çoruhlu

Hepimizin ama özellikle kadınların çok ilgisini çekecek bir kitap bu.

Gerçekten yaşlanmak zorunda mıyız? Yaşlanmak kaderimiz mi? Gençlik dönemini uzatmak mümkün mü? 140 yıl yaşamak ister miydiniz? gibi soruların cevabını öğrenmek istemez miydiniz?

Şimdi sıkı durun, bu kitabı okuyan hiç kimse eski usul yaşlanmayacağını öğrenecek.

Bir haberim daha var; bilim insanları geriye doğru gençleşmenin de mümkün olabileceğini söylüyorlar. 

İşte Longevity Planı, o zamana en az zararla, en sağlıklı hâlinizle ulaşmak, o güne olabilen en genç hücrelerle varabilmek için rehberiniz olacak. Biyolojik olarak yerinde saymaya başladığınızda şu anki durumunuzdan daha iyi bir hâlde olmanın yollarını gösterecek.

Gençleşmek isteyenlerin el kitabı olacak bu eserin fiyatı sadece 87 TL.

Almak isteyenler için burada.

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11. Kızıl Veba - Jack London

11. Kızıl Veba - Jack London

Jack London, 1912 yılında İngiltere'de London Magazine'de yayımlanmaya başlayan Kızıl Veba yapıtıyla 'kıyamet sonrası' edebiyatın öncüleri arasına girmiştir. Nüfustaki, bilim ve teknikteki, ekonomideki sıçramaların büyüsüyle gözlerin kamaştığı bir çağda yazar, uygarlığımızın kırılganlığını anımsatır. Yapıtı milyonlarca insanın doldurduğu şehirlerin ve kırların ıssızlığa teslim oluşundaki hızı bütün çarpıcılığıyla ortaya koyar. Yalnızca nüfusun değil, bilginin, üretimin, hatta dilin yitirilişi, eski uygarlıkla köprü olan bir profesörün gözünden yeni insanlığa anlatılır. Peki yeni insanlık bu ihtiyara kulak verecek midir? Kızıl Veba'da yirminci yüzyılın başından yüz yıl sonrasına, 2010'lar dünyasına bakan Jack London'ın öngörülerindeki keskinlik, kitabı bir klasik olmanın ötesinde, günümüz için hala canlı bir eleştiri kılıyor.

Ciltsiz versiyonun fiyatı sadece 15 TL.

Yani bedavadan biraz pahalı.

Ciltlisi de 67 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Kitaplar Amazon'dan alınır diyorum hep bir çok kitap aldım kampanyalardan ve severek okuyorum kargo paketlenme harika tavsiye ederim.'

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12. Kızıl Karma - Jean-Christophe Grange

12. Kızıl Karma - Jean-Christophe Grange

Jean-Christophe Grangé, cinayetlerin peşinde koşarken kendi kaderlerini de değiştiren üç çarpıcı karakter ve hiç düşmeyen bir tempoyla, bir kez daha kötülüğün sınırlarını araştırıyor...

Yazarı sevenlerin beğenerek okuyacağı bir eser.

Fiyatı 217 TL.

Almak isteyenler için burada.

Amazon

13. Dune Mesihi - Frank Herbert

13. Dune Mesihi - Frank Herbert

Bir edebiyat klasiği olan, dünyanın en çok satan bilimkurgu serisi muhteşem Dune efsanesi, ikinci kitabı Dune Mesihi'yle macerasına devam ediyor. Paul Muad'dib, gezegenlerin hakimi, kutsal savaşın görkemli galibi, prensken devrimci olan bir lider, fanatik bir dini kardeşliğin mesihi.

Fiyatı 162 TL.

Almak isteyenler için burada.

'İlkini bir çırpıda okuyunca hemen ikiyi sipariş ettim , hızlıca yetiştirdiler sağ olsunlar, seriyi tavsiye ederim şimdi bu da bitti üçüncü yolda onu bekliyorum :)'

Bilim kurgu türünün en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen Dune, yayımlandığı tarihten günümüze kadar pek çok yazıya konu olmuş, defalarca kez sinema ve dizilere uyarlanmıştır.

Serinin ilk kitabı da merak edenler için burada.

Amazon

14. Zengin Baba Yoksul Baba: Zenginler Çocuklarına, Orta Sınıf ve Alt Sınıfın Parayla İlgili Öğretmediği Neyi Öğretiyor? - Robert Kiyosaki

14. Zengin Baba Yoksul Baba: Zenginler Çocuklarına, Orta Sınıf ve Alt Sınıfın Parayla İlgili Öğretmediği Neyi Öğretiyor? - Robert Kiyosaki

Bu kitap çocuklarınıza paraya dair neler öğretmeniz gerektiğini açıklar, böylece onlar da günümüz dünyasının zorluklarına ve fırsatlarına kendilerini hazırlayabilir ve hak ettikleri zengin yaşamı sürebilir.

“Zengin Baba Yoksul Baba, finansal geleceklerinin kontrolünü eline almak isteyenler için bir başlangıç noktasıdır.”

Fiyatı 184 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Bu zamana kadar okumadığım için kendime kızıyorum. Bir an önce alın ve okuyun. Size değer katacak ve ekonomiye bakış açınızı değiştirecek bir eser. Muazzam.'

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15. Hayat En Çok İyileri Kırar - Acar Baltaş

15. Hayat En Çok İyileri Kırar - Acar Baltaş

'Olumsuz bir olay karşısında kendini suçlamak, başkasını suçlamak, koşulları suçlamak koza örmek gibidir. Kişi bu sorulara takıldıkça kozasını kalınlaştırır, içine hapsolur ve kurban olduğuna inanır. Buna karşılık, ‘Şu anda iyi olan ne?’ sorusunu kendisine sorduğunda kozayı deler ve sorunu çözmek için sahip olduğu öz kaynakları fark edip odağını fırsatlara çevirir. Çünkü enerjimizi nereye koyarsak hayat orada gelişir.”

Hayat üzerine düşünmek ve farklı yolları denemek isteyenler için bir başucu kaynağı...

Fiyatı 80 TL.

Almak isteyenler için burada.

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