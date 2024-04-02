Kitap Kurtlarını Peşinden Sürükleyen Mart Ayının Çok Satan Kitapları

Kafanızı kaldırmadan okuyacağınız bir kitap arıyorsanız size ilk önerimiz 'İnsanlar'.

Mizah ve hiciv kategorisinde en çok satılan kitap kendisi. Anlatımı ile sizi içine çeken bir kitap.

Son yılların en önemli romancılarından Matt Haig, bu kitapta neşeli ve etkileyici bir üslupla 'bizi' bize anlatıyor aslında.

Komik, sürükleyici ve çok yaratıcı bir hikaye. Ve biraz da rahatsız edici aslında.

'Bilmeyenler için söyleyeyim, insan dediğimiz şey orta zekalı ve iki ayaklı bir yaşam formu; evrenin çok ıssız bir köşesinde yer alan küçük ve sulu bir gezegende, büyük ölçüde yanılsamalarla dolu bir varoluş sürdürüyor.'

Bizi bize anlatıyor demiştik öyle değil mi?

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Fiyatı da sadece 106 TL.