Kapanın Elinde Kalıyor: Herkesin Peşinde Olduğu Haftanın En Çok Satan Ürünleri!
Kapanın Elinde Kalıyor: Herkesin Peşinde Olduğu Haftanın En Çok Satan Ürünleri!
Sepette ek indirimleri ile bu hafta kapanın elinde kalan ürünleri sizin için listeledik. Rexona deodoranttan Stanley termosa, kahve makinesinden kedi mamasına. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. Sizin ve evinizin ihtiyacı olan bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.
Bu içerik iş birliği içeriyor.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 30 Mart 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Kişisel bakım kategorisinde haftanın en çok satan ürünü Rexona Clinical Protection kadın stick deodorant.
2. Erkeklerin en çok tercih ettiği kişisel bakım ürünü de Old Spice Night Panther stick deodorant olmuş.
3. Spor ve outdoor kategorisinde en çok satılan ürün Stanley Go Quick Flip paslanmaz çelik termos.
4. Bilgisayar kategorisinde en çok satılan ürünlerden ilki Logitech marka kablosuz sessiz klavye.
5. Yapı market ürünlerinde en çok satın alınan ürünlerinden biri de bu çocuk korumalı üçlü priz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Şarjlı süpürgeler arasında en çok satılan model Greenote GSC45 akülü elektrikli süpürge.
7. Yaz kış dondurma yemeyi sevenlerin tercihi!
8. Evcil hayvan ürünleri kategorisinde en çok satılan ürün kısırlaştırılmış kedilerin severek yediği Pro Plan somonlu kuru mama olmuş.
9. Evi her zaman tertemiz olmazsa içi rahat edemeyenlerin tercihi Roborock S8 Sonic Mopping akıllı robot süpürge olmuş.
10. Kahvesiz yapamayanların tercihi Philips LatteGo tam otomatik espresso makinesi olmuş.
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Rahatına ve tarzına düşkün olanların tercihi bu hafta Hummel Oslo unisex spor ayakkabı olmuş.
12. Oyun canavarlarının tercihi Casper Excalibur Curved LED monitör.
13. Elektronik ürünler arasında en çok satılanlardan biri Xiaomi Redmi Watch 3 Active akıllı saat.
14. İndirimdeyken en çok satılan tuvalet kağıdı Solo Bambu olmuş.
15. Beyazlarının göz alıcı parlaklıkta olmasını isteyenlerin tercihi Peros Matik toz deterjan.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın