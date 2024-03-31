Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Elektronik , Kozmetik
Kapanın Elinde Kalıyor: Herkesin Peşinde Olduğu Haftanın En Çok Satan Ürünleri!

etiket Kapanın Elinde Kalıyor: Herkesin Peşinde Olduğu Haftanın En Çok Satan Ürünleri!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
31.03.2024 - 11:17

Sepette ek indirimleri ile bu hafta kapanın elinde kalan ürünleri sizin için listeledik. Rexona deodoranttan Stanley termosa, kahve makinesinden kedi mamasına. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. Sizin ve evinizin ihtiyacı olan bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 30 Mart 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Kişisel bakım kategorisinde haftanın en çok satan ürünü Rexona Clinical Protection kadın stick deodorant.

1. Kişisel bakım kategorisinde haftanın en çok satan ürünü Rexona Clinical Protection kadın stick deodorant.

Çok terleyenlerin imdadına yetişen bir ürün.

Fazla terlemeye karşı geliştirilen krem stick deodorant Rexona Clinical Protection, hem ter kokusuna hem de ıslaklığa karşı güçlü koruma sağlıyor.

Kullanan bir daha vazgeçemiyor.

Fiyatı 199 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Bir çok ürün kullandım ancak bunun gibi ter kokusunu durduranına rastlamadım. Yıllardır kullanırım. Düzenli spor yapanlar spor salonuna gidenler için çok iyi. Tek sıkıntısı var kıyafetleri giyerken eğer yeni sürmüşseniz beyaz leke yapıyor.'

Amazon

2. Erkeklerin en çok tercih ettiği kişisel bakım ürünü de Old Spice Night Panther stick deodorant olmuş.

2. Erkeklerin en çok tercih ettiği kişisel bakım ürünü de Old Spice Night Panther stick deodorant olmuş.

Vücudunuzda oluşan kötü kokudan kalıcı olarak kurtulacağınız ve özgüveninizi yeniden kazanacağınız bir deodorant.

Kokusu da oldukça iddialı ve çekici.

Fiyatı 97 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Koltuk altı bölgesinde yapışma, gömlekte kuruma gibi bir şey olmadı. Daha önce neden almadım diyorum. Sürekli alacağım tek marka.'

Amazon

3. Spor ve outdoor kategorisinde en çok satılan ürün Stanley Go Quick Flip paslanmaz çelik termos.

3. Spor ve outdoor kategorisinde en çok satılan ürün Stanley Go Quick Flip paslanmaz çelik termos.

Çift duvarlı vakum izolasyonu içeceklerinizi 12 saate kadar soğuk, 8 saate kadar sıcak ve 40 saate kadar da buz gibi soğuk tutar.

Temizlenmesi de oldukça kolay. Her bir parçası bulaşık makinesinin üst bulaşık sepetinde yıkanabilir.

Fiyatı 1005 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Daha önce farklı markalardan termos almıştım. Ama Stanley gerçekten kalite. Gerek soğuk sıcak tutma süresi gerekse ve benim için en önemlisi koku yapmaması süper.'

Amazon

4. Bilgisayar kategorisinde en çok satılan ürünlerden ilki Logitech marka kablosuz sessiz klavye.

4. Bilgisayar kategorisinde en çok satılan ürünlerden ilki Logitech marka kablosuz sessiz klavye.

%90 daha az gürültülü yenilikçi SilentTouch teknolojisine sahip klavyenin yumuşacık tuşlarına bayılacaksınız.

36 ay klavye ve 18 ay mouse pil ömrüyle (açma/kapama tuşu ile) pil değiştirmekle uğraşmak zorunda kalmadan aylarca kullanabilirsiniz.

Fiyatı 599 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Sessiz olmasının yanında tuşlarının yumuşaklığı da çok iyi epeydir kullanıyorum sorunsuz.'

Amazon

5. Yapı market ürünlerinde en çok satın alınan ürünlerinden biri de bu çocuk korumalı üçlü priz.

5. Yapı market ürünlerinde en çok satın alınan ürünlerinden biri de bu çocuk korumalı üçlü priz.

Kablo boyu 3 metre olan Viko marka kaliteli bir priz.

Fiyatı 147 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Pazar akşamı verdim pazartesi sabahı geldi bu kadar çabuk beklemiyordum ürün güzel tavsiye ederim teşekkürler Amazon.'

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Şarjlı süpürgeler arasında en çok satılan model Greenote GSC45 akülü elektrikli süpürge.

6. Şarjlı süpürgeler arasında en çok satılan model Greenote GSC45 akülü elektrikli süpürge.

Sizin de bu aralar aklınızda bir dikey süpürge almak varsa bu modele bir şans verebilirsiniz.

Derin temizliğin uzmanı olan bu süpürge, 0.1 mikrometre kadar küçük olan toz partiküllerinin %99.98'ini etkili bir şekilde yakalayabilen gelişmiş beş seviyeli tamamen kapalı bir filtreleme sistemine sahip.

Kablosuz süpürge yaklaşık 3.5 saatte tamamen şarj olabilir ve iki şarj moduna sahiptir. Yükseltilmiş çıkarılabilir pil sadece bir tıklamayla kolayca çıkarılabilir ve değiştirilebilir. İhtiyaç duyarsanız, yedek pil paketleri satın alarak pilin şarj olmasını beklemenize gerek kalmaz. 

Fiyatı 2339 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Aküsünün çıkarılabilir olması, filtrelerinin yıkanabilmesi, çekim gücünün yeterliliği ve 1. kademede bataryasının aslında 45 dk olması beni cezbetti. Az çekiyor falan diyenler olmuş cihaz ultra süper değil evet ama 3000 TL'ye gayet iyi. Hakkını vermek lazım.'

Amazon

7. Yaz kış dondurma yemeyi sevenlerin tercihi!

7. Yaz kış dondurma yemeyi sevenlerin tercihi!

Evde sağlıklı ve leziz dondurmalar yapmaya ne dersiniz?

Katkı maddesiz, gerçek dondurma...

Makinenin kullanımı da oldukça kolay. 20 dakika gibi kısa bir sürede 2 litreye kadar lezzetli dondurma, donmuş yoğurt veya sorbe hazırlayabilirsiniz.

Harika değil mi?

Fiyatı da 9999 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Süper dondurmalar yapıyor eşim, çocuklar dört ayak üstüne düştü hazırları istemiyorlar.'

Amazon

8. Evcil hayvan ürünleri kategorisinde en çok satılan ürün kısırlaştırılmış kedilerin severek yediği Pro Plan somonlu kuru mama olmuş.

8. Evcil hayvan ürünleri kategorisinde en çok satılan ürün kısırlaştırılmış kedilerin severek yediği Pro Plan somonlu kuru mama olmuş.

10 kiloluk paketi avantajlı olduğu için tercih edilmiş.

Kedisine en güzelini yedirmek isteyenlerin tercihi.

Kısırlaştırılmış yetişkin kedinizin bir öğünde ihtiyacı olan tüm besinsel öğeleri içerir.

10 kg mamanın fiyatı 1799 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Her zaman aldığım, kedimin en sevdiği mama. 2025 Mayıs son kullanma tarihi olan ürün hızla ve güzel paketlenmiş olarak gönderildi. Teşekkürler.'

Amazon

9. Evi her zaman tertemiz olmazsa içi rahat edemeyenlerin tercihi Roborock S8 Sonic Mopping akıllı robot süpürge olmuş.

9. Evi her zaman tertemiz olmazsa içi rahat edemeyenlerin tercihi Roborock S8 Sonic Mopping akıllı robot süpürge olmuş.

Tüm evinizi hem silip hem süpüren akıllı bir robot süpürgeye kim hayır diyebilir ki?

Fiyatı kampanyada 22.999 TL.

Kampanya stoklarla sınırlı.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

'Yıllardır direndim almadım, değer mi değmez mi düşüncelerinden sonra eşimle alma konusunda hemfikir olduk ve aldık. İki gündür kullanıyorum, haritalaması problemsiz (ama haritalama yaparken temizle ve haritala seçeneği yerine hızlı haritalama seçerseniz daha iyi, biz ilk temizlikle yapsın dedik ama harita iyi oluşmadı, hızlı haritalamayla çok iyi oldu 10 dkda) Evimiz 140m2 ve max modda şarjının yeteceğini düşünmüyorum standart modda yeterli. Banyolarımızın önü yükseltildi olduğu için giremiyor. Shaggy halılarımızda bile mükemmel sonuç çıkardı, kenarlarındaki saçaklara takılsa bile kendini kurtarabiliyor şimdilik bize gerek kalmıyor. Ve başkalarında gördüğüm modellere göre daha ince, girmediği yer yok evde mutfak dolap altları dahil. Yere dökülüp durumun çay lekesini bile yok etti. Biz parasını hak ettiğini düşüyoruz. Yazılımcı eşim beynine girip duvarları da temizletmeyi hedefliyor. Oh ev tertemiz oluyor mükemmel. Max modda sesi çok yüksek olsa da standartta gayet sessiz çalışıyor. Arada ufak kaçırdıkları olsa da genelde iyi iş çıkarıyor.'

Hepsiburada

10. Kahvesiz yapamayanların tercihi Philips LatteGo tam otomatik espresso makinesi olmuş.

10. Kahvesiz yapamayanların tercihi Philips LatteGo tam otomatik espresso makinesi olmuş.

Dokunmatik tuşları ile kullanımı da temizliği de çok pratik olan ve evde leziz kahveler yapabileceğiniz bir kahve makinesi.

Farklı aromada kahve türleri arasından seçim yapmak isterseniz, menü seçeneklerini inceleyerek tercih yapabilir, kişisel tercihlerinizi de kaydedebilirsiniz.

Sütü de harika köpürttüğünü ekleyelim.

Fiyatı 21.899 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Bazı yorumlarda kahveyi soğuk yaptığından bahsedilmiş, settings'den temperature seçeneğinde sıcaklık ayarı var. Otomatik ayar medium, high'a getirince bence oldukça sıcak yapıyor. Ayrıca bardağı ısıtmak için latte go'yu çıkardıktan sonra bardağınızı sıcak hava veren aparata dayayıp other drinks seçeneğinden milk froth kısmını seçip 110ml ye ayarlayıp sıcak hava üfletebilirsiniz böylece bardağınız çarçabuk ısınacaktır. Ya da hot water seçeneğini de değerlendirebilirsiniz. Ben 4 aylık kullanım süresince bir sıkıntı yaşamadım. Yalnız bakıma önem veren birisi olduğum için asla musluk suyu kullanmadım çünkü her ne kadar iyi bir filtreleme sistemi olduğunu iddia etseler de hazır su kullanmak daha mantıklı geliyor bana çünkü makine gerçekten Türkiye şartlarında pahalı. Yağ sürülecek yerleri Youtube dan öğrenebilirsiniz. Yedek parçaları ve temizlik tabletleri öyle aşırı pahalı falan değil. Kısaca zevkle kullanıyorum.'

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Rahatına ve tarzına düşkün olanların tercihi bu hafta Hummel Oslo unisex spor ayakkabı olmuş.

11. Rahatına ve tarzına düşkün olanların tercihi bu hafta Hummel Oslo unisex spor ayakkabı olmuş.

Çok rahat bir ayakkabı olmasının yanı sıra bütçeyi de zorlamadığı için en çok tercih edilen model olmuş kendisi.

Tam bir fiyat performans ürünü diyebiliriz kendisi için.

36-44 arası numarası olan ayakkabının fiyatı 749 TL.

'O kadar rahat ki fiyatına göre mükemmel ötesi ve Hepsiburada yine kalitesiyle ürün değişimi gerçekleştirme işlemlerimi bile eksiksiz yaptı teşekkürler HB.'

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

12. Oyun canavarlarının tercihi Casper Excalibur Curved LED monitör.

12. Oyun canavarlarının tercihi Casper Excalibur Curved LED monitör.

Kavisli tasarıma sahip 27' boyutunda harika bir monitör.

Uzun ve yoğun kullanımda ekrandan gelen zararlı ışınları minimize eder ve gözlerdeki yanma hissinin önüne geçer.

Fiyatı 5399 TL.

Almak isteyenler için burada.

Detaylı bir yorumu da ciddi alıcılar için buraya bırakıyoruz:

'Monitörü kurduktan sonra direkt olarak ölü piksel testi yaptım ve hiçbir şekilde ölü piksel çıkmadı. Vaat ettiği gibi 200 Hertz yenileme hızı veriyor. Ayrıca merak eden arkadaşlar için söyleyeyim; HDMI girişlerinden görüntü alırsanız 144 Hertz üzerine çıkmaz. Yani oyunları en fazla 144 fps'de oynayabilirsiniz. Eğer 200 fps'de oynamak istiyorsanız displayport'tan görüntü almanız gerekecek. Kutu içeriğinde hem HDMI kablosu hem de displayport kablosu geliyor. Ekran kartınıza bir bakın displayport varsa sıkıntısız çalıştırabilirsiniz. Kargo konusuna da değinecek olursam, kargolama güzeldi. Monitörün zarar görmemesi için köpükle yerleştirilmiş. Ayrıca ben monitör elime ulaşmadan önce USB portu var mı yok mu diye araştırdım ama pek bir şey bulamadım. Bunu da merak eden varsa söyleyeyim; USB portu yok onun yerine HDMI ve displayportlardan gelen sesi kulaklıkla alabilmeniz için 3.5mm jak çıkışı mevcut. Son olarak; monitörün arkasında aydınlatma yok. O görünen mavi şeyler ise plastikten renklendirme.'

Hepsiburada

13. Elektronik ürünler arasında en çok satılanlardan biri Xiaomi Redmi Watch 3 Active akıllı saat.

13. Elektronik ürünler arasında en çok satılanlardan biri Xiaomi Redmi Watch 3 Active akıllı saat.

Mikrofon kalitesi oldukça iyi olan model aynı zamanda suya dayanıklı. 5ATM su geçirmezlik derecesine sahip bu da su altında 50 metre derinliğe eşdeğerdir. Yani akıllı saatinizi yüzme havuzlarında, kumsalda yüzerken ve diğer sığ su aktivitelerinde kullanabilirsiniz.

Çok sıcak olan sularda ve sauna gibi yerlerde ise kullanılması uygun değil.

Fiyatı 1469 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Cihaz elime geçeli iki gün oldu. Kalitesi gayet güzel akışkan bir cihaz. 3k ile 6k bandındaki bir çok cihaza eşdeğer. KVK garantili geliyor. Ayrıca mikrofon kalitesini çok beğendim ses karşı tarafa temiz ve net gidiyor. Su geçirmezlik olayı da ayrı bir güzellik. Mümkün oldukça elektronik cihazları Hepsiburada satıcısından almaya çalışıyorum daha güvenli ve daha garantili. Bildirimleri gayet okunur şekilde. Bu fiyata bu performansı tavsiye ederim.'

Hepsiburada

14. İndirimdeyken en çok satılan tuvalet kağıdı Solo Bambu olmuş.

14. İndirimdeyken en çok satılan tuvalet kağıdı Solo Bambu olmuş.

İndirimden tuvalet kağıdı stoklayanlar Solo'yu zirveye taşımış.

Fiyatı 246 TL ama şu anda sepette %15 indirimi var.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

'Bu fiyata göre kalitesi belki düşük olur dedim ama iyi kalitede, alınır tavsiye ederim.'

Hepsiburada

15. Beyazlarının göz alıcı parlaklıkta olmasını isteyenlerin tercihi Peros Matik toz deterjan.

15. Beyazlarının göz alıcı parlaklıkta olmasını isteyenlerin tercihi Peros Matik toz deterjan.

Yenilenen Peros, lekeleri daha kolay çıkarır, grileşmeyi önler. Beyazlarınız daha beyaz olur.

7 kg deterjanın fiyatı şu anda 169 TL.

46 yıkamaya kadar kullanabiliyorsunuz.

Almak isteyenler için burada.

'Hem hesaplı hem de çok güzel temizliyor.'

Hepsiburada
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın