Rahat Giyimi Seven Erkeklerin Dolabından Eksik Etmeyeceği 13 Baharlık Ürün
Rahat Giyimi Seven Erkeklerin Dolabından Eksik Etmeyeceği 13 Baharlık Ürün
Bahar aylarına tarzından ödün vermeden havalı bir giriş yapmak isteyen erkekleri hemen böyle alalım. Keten gömlekler, jogger pantolonlar, basic tişörtler ve şortlar... Biraz çiçek biraz desen... Önerilerimize göz atmadan bahar alışverişinizi tamamlamayın.
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1. Şortlarla, jogger pantolonlarla ya da eşofman altlarıyla kullanabileceğiniz basic bir sweatshirt.
2. Sıcak bahar günlerinde tercih edebileceğiniz keten karışımlı chino şort.
3. Bahar aylarının olmazsa olmazı uzun kollu keten gömlek.
4. Keten demişken sizi aniden bastıran sıcaktan koruyan rahat bir keten pantolon da önerelim istedik.
5. Kim ne derse desin pembe renk, erkeklere çok yakışıyor.
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6. Basic bermuda şort, erkeklerin dolabının olmazsa olmazlarından...
7. Jogger pantolon da bahar aylarında keyifle giyebileceğiniz parçalardan...
8. Çok tarz duran, büyük bedenlere de uyacak beden seçeneği olan keten pantolon.
9. Kaliteli duran, uygun fiyatlı, sade ve şık bir tişört.
10. Çiçekli gömleğin yeri her zaman başkadır...
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11. Erkek gömlekleri içinde en çok satan model bu...
12. Renk ve desen seven erkekler için çok tarz bir gömlek.
13. Tişört ya da gömleğinizin üzerine alabileceğiniz şık spor görünümlü bir trençkot.
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