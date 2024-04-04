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Rahat Giyimi Seven Erkeklerin Dolabından Eksik Etmeyeceği 13 Baharlık Ürün

etiket Rahat Giyimi Seven Erkeklerin Dolabından Eksik Etmeyeceği 13 Baharlık Ürün

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
04.04.2024 - 14:32

Bahar aylarına tarzından ödün vermeden havalı bir giriş yapmak isteyen erkekleri hemen böyle alalım. Keten gömlekler, jogger pantolonlar, basic tişörtler ve şortlar... Biraz çiçek biraz desen... Önerilerimize göz atmadan bahar alışverişinizi tamamlamayın.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 04 Nisan 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Şortlarla, jogger pantolonlarla ya da eşofman altlarıyla kullanabileceğiniz basic bir sweatshirt.

1. Şortlarla, jogger pantolonlarla ya da eşofman altlarıyla kullanabileceğiniz basic bir sweatshirt.

Defacto marka bisiklet yaka sweatshirt serin yaz akşamları ya da şaşırtan bahar havaları için her erkeğin dolabında olması gereken basic bir parça.

Hem uygun fiyatlı hem kaliteli.

Farklı renkleri de var.

Fiyatı 225 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Fiyatına göre kalitesi de gerçekten iyi. Kendi bedenimi sipariş ettim ve kalıbımı tam bedenime göre geldi. Kendi bedeninizi sipariş edebilirsiniz.'

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2. Sıcak bahar günlerinde tercih edebileceğiniz keten karışımlı chino şort.

2. Sıcak bahar günlerinde tercih edebileceğiniz keten karışımlı chino şort.

Günlük olarak keyifle giyebileceğiniz bir parça. Sneaker ile de sandalet ile de çok şık duruyor.

Taş rengi muhteşem duruyor ama isteyenler için beji de var.

Fiyatı 337 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Rahat ve kaliteli bir ürün. Hediye olarak aldım çok beğenildi.'

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3. Bahar aylarının olmazsa olmazı uzun kollu keten gömlek.

3. Bahar aylarının olmazsa olmazı uzun kollu keten gömlek.

Hem hafif, hem rahat hem de çok şık.

S-3XL arası bedeni olan gömleğin o kadar çok rengi var ki... Birkaç rengini alıp farklı kombinlerinizde değerlendirebilirsiniz.

Fiyatı 388 TL.

Almak isteyenler için burada.

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4. Keten demişken sizi aniden bastıran sıcaktan koruyan rahat bir keten pantolon da önerelim istedik.

4. Keten demişken sizi aniden bastıran sıcaktan koruyan rahat bir keten pantolon da önerelim istedik.

Siyah, mavi ve beyazı da var.

Ama bahar aylarına en çok yakışanı sanki görseldeki bej rengi, ne dersiniz?

S-XXL arası bedeni olan pantolonun fiyatı 799 TL.

Almak isteyenler için burada.

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5. Kim ne derse desin pembe renk, erkeklere çok yakışıyor.

5. Kim ne derse desin pembe renk, erkeklere çok yakışıyor.

Günlük olarak giyebileceğiniz hafif ve rahat bir gömlek.

Şort ve pantolonlarla harika duracaktır.

S-5XL arası bedeni olan gömleğin çok fazla renk seçeneği de var.

Pembe giymem diyenler diğer renklerine de göz atabilir.

Fiyatı 385 TL.

Almak isteyenler için burada.

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6. Basic bermuda şort, erkeklerin dolabının olmazsa olmazlarından...

6. Basic bermuda şort, erkeklerin dolabının olmazsa olmazlarından...

Günlük olarak tişört ve gömleklerle kombinleyebileceğiniz rahat bir şort.

38-50 arası bedeni olan şortun çok fazla renk seçeneği var.

Fiyatı da sadece 179 TL.

Almak isteyenler için burada.

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7. Jogger pantolon da bahar aylarında keyifle giyebileceğiniz parçalardan...

7. Jogger pantolon da bahar aylarında keyifle giyebileceğiniz parçalardan...

Markayı sevenler kaçırmasın.

S-XL arası bedeni mevcut.

Calvin Klein marka jogger pantolonun fiyatı 1607 TL.

Almak isteyenler için burada.

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8. Çok tarz duran, büyük bedenlere de uyacak beden seçeneği olan keten pantolon.

8. Çok tarz duran, büyük bedenlere de uyacak beden seçeneği olan keten pantolon.

Büyük bedenler için de uygun. Çok geniş bir beden ve renk skalası var.

Çok da tarz duruyor.

Günlük olarak giyebileceğiniz harika bir parça.

Fiyatı 616 TL.

Almak isteyenler için burada.

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9. Kaliteli duran, uygun fiyatlı, sade ve şık bir tişört.

9. Kaliteli duran, uygun fiyatlı, sade ve şık bir tişört.

Rengi olsun modeli olsun kaliteli duruşu ile öne çıkan bir tişört.

Fiyatı sadece 94 TL.

Almak isteyenler için burada.

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10. Çiçekli gömleğin yeri her zaman başkadır...

10. Çiçekli gömleğin yeri her zaman başkadır...

Ve yakışana da gerçekten çok yakışır.

Bej rengi şortlar ve pantolonlarla harika duracak bir parça.

Billabong marka gömleğin fiyatı 873 TL.

XS-XXL arası bedeni mevcut.

Almak isteyenler için burada.

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11. Erkek gömlekleri içinde en çok satan model bu...

11. Erkek gömlekleri içinde en çok satan model bu...

En çok satan model olmasının var bir sebebi elbette. Hem rahat hem şık hem de çok uygun fiyatlı.

Çok fazla renk seçeneği olduğunun da altını çizelim.

Fiyatı 236 TL.

Almak isteyenler için burada.

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12. Renk ve desen seven erkekler için çok tarz bir gömlek.

12. Renk ve desen seven erkekler için çok tarz bir gömlek.

Lacivert şortlarla ve pantolonlarla çok şık duracak bir parça.

Diğer desenleri de harika.

Bence seçmekte gerçekten zorlanacaksınız.

S-3XL arası bedeni mevcut.

Fiyatı 674 TL.

Almak isteyenler için burada.

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13. Tişört ya da gömleğinizin üzerine alabileceğiniz şık spor görünümlü bir trençkot.

13. Tişört ya da gömleğinizin üzerine alabileceğiniz şık spor görünümlü bir trençkot.

Rüzgarlı günlerde sizi tarzınızı bozmadan koruyacak ince ve hafif bir ceket.

Haki rengi de var.

Fiyatı 1205 TL.

Hemen almak isteyenler için burada.

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