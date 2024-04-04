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Ferahlığı ve Şıklığıyla Sıcaklarda Stilinizi Konuşturacak Keten Gömlekler

etiket Ferahlığı ve Şıklığıyla Sıcaklarda Stilinizi Konuşturacak Keten Gömlekler

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
04.04.2024 - 11:44

Yaz aylarında varlığı yokluğu bir olan keten gömlekler çok kurtarıcı oluyor. İster şortun üzerine, ister pantolon ile hatta bikini üzerine bile olur. Hem erkek hem kadınların keyifle giyebileceği serin tutan ve şık gösteren keten gömlekleri fiyatları ile listeledik. Bakalım favoriniz hangisi olacak?

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 03 Nisan 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Renk renk çok kullanışlı ve uygun fiyatlı oversize keten gömlekler...

1. Renk renk çok kullanışlı ve uygun fiyatlı oversize keten gömlekler...

İster şortun üzerine ister bikini üzerine.

Her dolapta olması gereken parçalardan.

Fiyatı 329 TL.

Siyah, mavi, pembe, lila ve kahverengisi de var.

Almak isteyenler için burada.

'Çok beğendim dikişleri duruşu harika keten kumaş rengi de aynı resimdeki gibi taytlarla da giyebilirsiniz.'

Hepsiburada

2. Uzun kollu tropikal desenli keten gömlek, sade giyinmeyi sevmeyenlerin tercihi.

2. Uzun kollu tropikal desenli keten gömlek, sade giyinmeyi sevmeyenlerin tercihi.

Çok şık bir model.

Jimmy Key marka gömleğin fiyatı 1699 TL ancak şu anda sepette 200 TL indirimi ile 1499 T'ye geliyor.

S-M-L olmak üzere 3 bedeni mevcut.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

3. Crop giymeyi tercih edenler için de kısa keten gömlek modelleri var.

3. Crop giymeyi tercih edenler için de kısa keten gömlek modelleri var.

Cep detaylı düğmeli keten gömlek crop dışında başka model giyemeyenler için harika bir seçim.

Keten karışımlı gömleğin fiyatı 750 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

4. Sepete attığınız anda fiyatı %50 düşen çok şık nakışlı bir keten gömlek.

4. Sepete attığınız anda fiyatı %50 düşen çok şık nakışlı bir keten gömlek.

Ekru gömlek pul payet nakışı ile öne çıkan bir model.

Beyaz ve kahverengisi de var. Payet detayı en çok kahverengisinde belli oluyor.

Fiyatı 779 TL ancak sepette fiyatı yarı yarıya düşüyor.

S-M-L olmak üzere 3 bedeni mevcut.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

5. Arkası pileli vintage görünümlü oversize çok tarz bir keten gömlek.

5. Arkası pileli vintage görünümlü oversize çok tarz bir keten gömlek.

Uzun kollu çok tarz bir gömlek.

İçine croplarla da harika olur önünü kapatarak da.

Farklı renk seçenekleri de olan modelin S-M-L olmak üzere 3 bedeni var.

Fiyatına gelince o da 849 TL. Ancak şu anda sepette %25 indirimi var.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

Hepsiburada
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6. Gap marka keten gömlek çizgili giyinmeyi sevenler için...

6. Gap marka keten gömlek çizgili giyinmeyi sevenler için...

Çizgili sevmeyenler için düz renkleri de var.

XS-2XL arası bedenleri mevcut.

Fiyatı 2499 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

7. Rengi ve duruşunun yanı sıra uygun fiyatı ile de çok beğenilen bir keten gömlek.

7. Rengi ve duruşunun yanı sıra uygun fiyatı ile de çok beğenilen bir keten gömlek.

36-42 arası bedeni var.

İster modeldeki gibi önünü bağlayarak kullan ister önü tamamen açık...

Fiyatı 299 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

8. Salaş duruşu ile en sevilen modellerden...

8. Salaş duruşu ile en sevilen modellerden...

Büyük cep detayları da oldukça şık duruyor.

Fiyatı 849 TL ancak şu anda sepette %25 indirimi mevcut.

Almak isteyenler için burada.

'Gömleğin kalıbı tam istediğim gibi oldu rengi de harika.'

Hepsiburada

9. Erkekler için oldukça şık ve kaliteli bir keten gömlek...

9. Erkekler için oldukça şık ve kaliteli bir keten gömlek...

Gri, lacivert, mavi, siyah...

Bir rengini alan dayanamayıp diğerini de alıyor.

Kaliteli ve şık bir model.

Fiyatı 999 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Vena'nın kaçıncı keten gömleği bilmiyorum, şahane kalıp şahane kalite, eşim çok severek giyiniyor, indirime girince bu renkleri tamamlamış oldum.'

Hepsiburada

10. Regular fit kısa kollu erkek keten gömlek yaka detayı ile çok tarz duruyor.

10. Regular fit kısa kollu erkek keten gömlek yaka detayı ile çok tarz duruyor.

Hafif dokulu saf keten kumaştan üretilen gömlek normal kalıp, apaj yaka ve kısa kollu. Nem emici kumaşı sayesinde ekstra rahat.

Marks & Spencer marka gömleğin fiyatı 899 TL.

S-2XL arası bedeni mevcut.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada
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11. Renk seçenekleri ve kumaş kalitesi ile öne çıkan bir model.

11. Renk seçenekleri ve kumaş kalitesi ile öne çıkan bir model.

S-2XL arası bedeni mevcut.

Pembesi de harika duruyor.

Fiyatı 539 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Rengi ve kumaşı çok güzel. Göründüğü gibi geldi kumaşı kaliteli. Çok kaliteli ve tam istediğim gibi. Harika bir gömlek kumaşı çok güzel.'

Hepsiburada

12. Rahat kesim, düğmeli yakalı %100 pamuk keten dokulu bir gömlek.

12. Rahat kesim, düğmeli yakalı %100 pamuk keten dokulu bir gömlek.

Çok farklı renkleri olan gömleği, gönül rahatlığı ile hediye olarak da alabilirsiniz.

Avva marka gömleğin fiyatı 857 TL. 

Şu anda sepette %30 indirim fırsatı avr.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

'Kumaş kalitesi çok güzel bedeni tam oldu. Göründüğü gibi geldi kumaşı kaliteli. Rengi ve kumaşı çok hoş. Güzel bir ürün kumaşı çok iyi. Tam istediğim gibi kumaşı çok güzel. Çok kaliteli ve tam istediğim gibi.'

Hepsiburada

13. Mavi'nin erkek koleksiyonundan %100 keten çok kaliteli ve şık bir gömlek.

13. Mavi'nin erkek koleksiyonundan %100 keten çok kaliteli ve şık bir gömlek.

Mavi kalitesi zaten iyidir, bilen bilir.

Modeli ve tarzı da çok hoş.

XS-3XL arası bedeni mevcut.

Fiyatı da 939 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Güzel bir ürün kumaşı da kaliteli. Memnunum esnek rahat bedeni tam oldu.'

Hepsiburada

14. Altınyıldız Classics'den keten görünümlü dar kesim çok şık bir gömlek.

14. Altınyıldız Classics'den keten görünümlü dar kesim çok şık bir gömlek.

Keten çok kırıştığı için giymeyi sevmeyenler keten görünümlü %100 pamuk gömleklere şans verebilir.

Görseldeki modelin çok fazla renk seçeneği mevcut.

Fiyatı da sadece 469 TL. Üstelik eğer 2 adet alırsanız ya da sepetinizi 500 TL'ye tamamlarsanız, 50 TL de indirimi oluyor.

Almak isteyenler için burada.

'Gerçekten tarz ve güzel bir gömlek. Çok rahat kaliteli ve şık.'

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