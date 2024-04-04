Ferahlığı ve Şıklığıyla Sıcaklarda Stilinizi Konuşturacak Keten Gömlekler

Yaz aylarında varlığı yokluğu bir olan keten gömlekler çok kurtarıcı oluyor. İster şortun üzerine, ister pantolon ile hatta bikini üzerine bile olur. Hem erkek hem kadınların keyifle giyebileceği serin tutan ve şık gösteren keten gömlekleri fiyatları ile listeledik. Bakalım favoriniz hangisi olacak?

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