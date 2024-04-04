Ferahlığı ve Şıklığıyla Sıcaklarda Stilinizi Konuşturacak Keten Gömlekler
Ferahlığı ve Şıklığıyla Sıcaklarda Stilinizi Konuşturacak Keten Gömlekler
Yaz aylarında varlığı yokluğu bir olan keten gömlekler çok kurtarıcı oluyor. İster şortun üzerine, ister pantolon ile hatta bikini üzerine bile olur. Hem erkek hem kadınların keyifle giyebileceği serin tutan ve şık gösteren keten gömlekleri fiyatları ile listeledik. Bakalım favoriniz hangisi olacak?
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1. Renk renk çok kullanışlı ve uygun fiyatlı oversize keten gömlekler...
2. Uzun kollu tropikal desenli keten gömlek, sade giyinmeyi sevmeyenlerin tercihi.
3. Crop giymeyi tercih edenler için de kısa keten gömlek modelleri var.
4. Sepete attığınız anda fiyatı %50 düşen çok şık nakışlı bir keten gömlek.
5. Arkası pileli vintage görünümlü oversize çok tarz bir keten gömlek.
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6. Gap marka keten gömlek çizgili giyinmeyi sevenler için...
7. Rengi ve duruşunun yanı sıra uygun fiyatı ile de çok beğenilen bir keten gömlek.
8. Salaş duruşu ile en sevilen modellerden...
9. Erkekler için oldukça şık ve kaliteli bir keten gömlek...
10. Regular fit kısa kollu erkek keten gömlek yaka detayı ile çok tarz duruyor.
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11. Renk seçenekleri ve kumaş kalitesi ile öne çıkan bir model.
12. Rahat kesim, düğmeli yakalı %100 pamuk keten dokulu bir gömlek.
13. Mavi'nin erkek koleksiyonundan %100 keten çok kaliteli ve şık bir gömlek.
14. Altınyıldız Classics'den keten görünümlü dar kesim çok şık bir gömlek.
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