Kadın Her Kiloda Güzeldir: Büyük Beden Kadınlar İçin Giyim Tüyoları
Kadın Her Kiloda Güzeldir: Büyük Beden Kadınlar İçin Giyim Tüyoları
Her kadın istediği kiloda ve istediği vücutta çok güzel görünebilir. Büyük beden mankenler de bunun kanıtı zaten. Yeter ki vücudunuzu tanıyın ve ona uygun şekilde doğru tercihler yapın. Nasıl giyineceğiniz konusunda şüpheleriniz mi var? O zaman doğru yerdesiniz, size bu konuda yardımcı olmak için büyük bedenler nasıl giyinmeli, tek tek anlattık. Haydi o zaman başlayalım...
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Pantolon seçiminde ilk hedef yüksek bel!
Kalın bacaklar için en doğru pantolon seçimi İspanyol paça pantolonlar.
Desenli ve bol pantolonlar sizi olduğunuzdan daha iri gösterecektir.
Aynı şekilde büyük desenli elbiseler de uzak durulması gerekenlerden.
Göz yormayan desenler tercih edilebilir.
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Renkli ve desenli giyinmeyi seviyorsanız, bu zevkinizi kıyafetinizin dış katmanında değerlendirebilirsiniz.
Desenli hırka ve gömleklerinizin içine çok dar olmamak koşulu ile basic parçalar seçmeye özen gösterin.
Saten gibi hatları çok belli eden kumaşlardan uzak durun.
Oversize modellerden uzak durun.
Oversize elbiselerimden vazgeçemem diyenler elbiseleri bir kemer ile detaylandırarak kullanabilir.
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İç çamaşırlarınızı doğru seçin.
Büyük göğüslerinizden şikayetçi iseniz toparlayıcı sütyenlerden yardım alın.
Karın bölgesini toparlayan ve yanlardaki fazlalıkları gizleyen toparlayıcı şortlar da elbiselerin altına giymek için doğru seçim olacaktır.
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