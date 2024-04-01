Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Giyim
Kadın Her Kiloda Güzeldir: Büyük Beden Kadınlar İçin Giyim Tüyoları

etiket Kadın Her Kiloda Güzeldir: Büyük Beden Kadınlar İçin Giyim Tüyoları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
01.04.2024 - 10:51

Her kadın istediği kiloda ve istediği vücutta çok güzel görünebilir. Büyük beden mankenler de bunun kanıtı zaten. Yeter ki vücudunuzu tanıyın ve ona uygun şekilde doğru tercihler yapın. Nasıl giyineceğiniz konusunda şüpheleriniz mi var? O zaman doğru yerdesiniz, size bu konuda yardımcı olmak için büyük bedenler nasıl giyinmeli, tek tek anlattık. Haydi o zaman başlayalım...

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 31 Mart 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Pantolon seçiminde ilk hedef yüksek bel!

Pantolon seçiminde ilk hedef yüksek bel!

Düşük belden uzak durup, yüksek bel pantolonlar ile yolunuza devam etmelisiniz.

Görseldeki model beğenenler için burada.

Hepsiburada

Kalın bacaklar için en doğru pantolon seçimi İspanyol paça pantolonlar.

Kalın bacaklar için en doğru pantolon seçimi İspanyol paça pantolonlar.

Yüksek bel ve bol paçalı bir pantolon ile vücudunuz çok daha güzel gözükecektir.

Burada pantolon seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de düşük bel modellerden uzak durmak olacaktır.

Görseldeki model hem beli hem de paçası ile doğru bir seçim olacaktır. Bakmak istersen buraya tıklaman yeterli.

Hepsiburada

Desenli ve bol pantolonlar sizi olduğunuzdan daha iri gösterecektir.

Desenli ve bol pantolonlar sizi olduğunuzdan daha iri gösterecektir.

Pantolon seçimlerinde düz renk tercih etmemiz daha uygun olacaktır.

Desenli pantolonlar ise zayıflığından şikayetçi olanlar için harika bir seçim olacaktır.

Hepsiburada

Aynı şekilde büyük desenli elbiseler de uzak durulması gerekenlerden.

Aynı şekilde büyük desenli elbiseler de uzak durulması gerekenlerden.

Desen ne kadar büyük olursa sizi o kadar iri gösterecektir.

Ya düz renk ya da küçük desenli kıyafetler doğru seçim olacaktır.

Hepsiburada

Göz yormayan desenler tercih edilebilir.

Göz yormayan desenler tercih edilebilir.

Göz yormayan ve büyük olmayan desenleri elbise ve bluz seçimlerinizde kullanabilirsiniz.

Burada önemli bir detay da vücudunuzda öne çıkarmak istediğiniz kısma vurgu yapmak.

Örneğin burada bel kısmındaki kuşak sayesinde hem daha zarif bir görüntü elde edilmiş, hem de göbekteki fazlalıklar gizlenmiş.

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda

Renkli ve desenli giyinmeyi seviyorsanız, bu zevkinizi kıyafetinizin dış katmanında değerlendirebilirsiniz.

Renkli ve desenli giyinmeyi seviyorsanız, bu zevkinizi kıyafetinizin dış katmanında değerlendirebilirsiniz.

Mesela düz renk bir tişört giydikten sonra üstüne renkli bir hırka olabilirsiniz.

Ancak renkli giymeyi tercih ettiğinizde içinize giydiğiniz pantolon ve bluzun oversize ve desenli olmamasına dikkat edin.

Hepsiburada

Desenli hırka ve gömleklerinizin içine çok dar olmamak koşulu ile basic parçalar seçmeye özen gösterin.

Desenli hırka ve gömleklerinizin içine çok dar olmamak koşulu ile basic parçalar seçmeye özen gösterin.

Basic parçalarınız oversize olmasın ama çok da üzerinize yapışmasın.

Fazlalıkları belli etmeyecek darlıkta bir bluz ideal olacaktır.

Hepsiburada

Saten gibi hatları çok belli eden kumaşlardan uzak durun.

Saten gibi hatları çok belli eden kumaşlardan uzak durun.

Ya da saten elbise giymeyi seviyorsanız, bu tarz üzerinize yapışmayan modelleri tercih edin.

Saten dar olduğunda tüm hatlarınızı belli edecektir.

Ancak üzerinizde hafif bol duran, düz renk bir saten elbise ile gayet şık olabilirsiniz.

Görseldeki saten elbise beğenenler için burada.

Hepsiburada

Oversize modellerden uzak durun.

Oversize modellerden uzak durun.

Oversize modeller büyük bedenler için doğru bir seçim olmayacaktır.

Evet çok rahatlar haklısınız ama bir gerçek var ki, oversize elbiseler herkesi olduğundan daha iri gösteriyor.

Bu yüzden oversize modeller büyük bedenler için uzak durulması gerekenler arasındadır.

Hepsiburada

Oversize elbiselerimden vazgeçemem diyenler elbiseleri bir kemer ile detaylandırarak kullanabilir.

Oversize elbiselerimden vazgeçemem diyenler elbiseleri bir kemer ile detaylandırarak kullanabilir.

Bol elbiseleriniz belinizi ortaya çıkaracak bir kemer ile çok daha şık duracaktır.

Vücudunuz da çok daha güzel gözükecektir.

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda

İç çamaşırlarınızı doğru seçin.

İç çamaşırlarınızı doğru seçin.

Toparlayıcı yüksek bel külotlar ve toparlayıcı sütyenlere dolabınızda mutlaka yer verin. 

Unutmayın, kıyafet seçimi kadar iç çamaşırı seçimi de çok önemli.

Hepsiburada

Büyük göğüslerinizden şikayetçi iseniz toparlayıcı sütyenlerden yardım alın.

Büyük göğüslerinizden şikayetçi iseniz toparlayıcı sütyenlerden yardım alın.

Bedeninize uygun, toparlayıcı bir sütyen ile kıyafetleriniz çok daha güzel duracaktır.

Görseldeki model ve diğer toparlayıcı modeller için buraya tıklayabilirsiniz.

Hepsiburada

Karın bölgesini toparlayan ve yanlardaki fazlalıkları gizleyen toparlayıcı şortlar da elbiselerin altına giymek için doğru seçim olacaktır.

Karın bölgesini toparlayan ve yanlardaki fazlalıkları gizleyen toparlayıcı şortlar da elbiselerin altına giymek için doğru seçim olacaktır.

Kaymayan silikon bant detayı ve toparlayıcılığı ile her büyük beden kadının dolabında olması gerekenlerden.

Almak isteyenler için görseldeki model burada.

Hepsiburada
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın