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2024'te Yeniden Hayat Bulan 70'lerin Efsane Makyaj Trendleri

etiket 2024'te Yeniden Hayat Bulan 70'lerin Efsane Makyaj Trendleri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
12.04.2024 - 11:02

Yıl 2024. Peki sizi eskilere götürecek bir zamanda yolculuğa ne dersiniz? Evet, 70'lerin dolgun gür kaşları, renkli metalik farları ve pembe yanakları geri dönüyor. Sizi 70'li yıllara ışınlayacak makyaj trendlerinin hepsini görmeye hazır mısınız? Üstelik hangi ürünler ile nasıl yapacağınızı da tek tek anlattık.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 11 Nisan 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Literatüre Twiggy makyajı olarak geçen bu görünüm 70'lerde çok trenddi... Ve şu anda da yeniden yükselişte!

Literatüre Twiggy makyajı olarak geçen bu görünüm 70'lerde çok trenddi... Ve şu anda da yeniden yükselişte!
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Twiggy'nin abartılı göz makyajı, bu sene sıklıkla göreceğimiz trendler arasında.

Bu görünümü yakalamak için ihtiyacınız olan renkli bir göz kalemi ve ışıltılı farlar...

Sadece o da değil, dudak kalemiyle çerçevelenmiş dudaklar ve pembe yanaklar da geri dönüyor.

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Öncelikle göz kapağınıza en sevdiğiniz pastel renk göz farını sürerek işe başlayın.

Öncelikle göz kapağınıza en sevdiğiniz pastel renk göz farını sürerek işe başlayın.
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Sonra da renkli göz kalemleriyle çizgilerinizi yapın. Daha abartılı bir görünüm için çizgileri kalınlaştırmanız yeterli. Abartıdan korkmayın çünkü bu trendin olayı zaten bu.

Gözlerinizi daha büyük göstermek için, alt göz kapağınızın içine beyaz kalem sürün.

Bunun için waterproof bir göz kalemi tercih etmeniz daha uygun olacaktır.

Hepsiburada

Ve pembe yanaklar...

Ve pembe yanaklar...
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Göz kenarlarından yanaklara inen pembe bir görünüm 70'lerin allık trendini yansıtıyor.

2024 makyaj trendlerini yakalamak için pembe bir allık şart. Size önerimiz likit allıklar. Bu görünümü doğal bir şekilde elde etmek için en kolay uygulanan allık kesinlikle sıvı formda olanlar.

Hepsiburada

Kulağa biraz değişik gelse de Rihanna'ya ne kadar yakıştığını gördükten sonra insan kesinlikle denemek istiyor.

Kulağa biraz değişik gelse de Rihanna'ya ne kadar yakıştığını gördükten sonra insan kesinlikle denemek istiyor.

Artistik göz makyajları ön planda olacak.

Artistik göz makyajları ön planda olacak.
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İddialı çizgiler ve bolca renk...

Farlarda olduğu gibi göz kalemlerinde de renklerden faydalanabilirsiniz. İddialı bir makyaj için elinizi sakın korkak alıştırmayın.

Hepsiburada
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İşte beklediğimiz an geldi; 70'lerin makyajını ışıltılı metalik göz farlarından daha çok ne tanımlayabilir ki?

İşte beklediğimiz an geldi; 70'lerin makyajını ışıltılı metalik göz farlarından daha çok ne tanımlayabilir ki?
www.instagram.com

Burada yine gözlere odaklanıyoruz. Burada önemli olan doğru ürünü seçmek ve istenen metalik görüntüye kolayca ulaşmak.

Bunun için size önerilerimiz var elbette.Metalik göz farı seçerken en önemlisi dağılmayan yapıda bir ürün bulmak.

Bunun için likit göz farları doğru seçim olacaktır. Size ilk önerimiz de Flormar'ın likit göz farı. Fazla dağıtmadan sürdüğünüzde verdiği metalik görüntüye bayılacaksınız.

Üstelik fiyatı da çok uygun. Bu sayede tüm renklerini alabilirsiniz.

Bir diğer önerimiz de Bobbi Brown marka göz farı. Kaliteli bir göz farı ile gerçekten harika bir görüntü yakalayabilirsiniz. Fiyatı yüksek evet ama sizi kesinlikle üzmeyecek bir far.

Hepsiburada

Gür kaşlar da 70'lerin makyaj trendinin en önemli vurgularından biri.

Gür kaşlar da 70'lerin makyaj trendinin en önemli vurgularından biri.
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Kaşlarınız doğal olarak gürse şanslısınız... Değilse de kaş waxlarından yardım alabilirsiniz. Düzgünce kesilmiş kaşlarınızı, kaş waxı ile verevli bir şekilde yukarı doğru tarayın ve arada kalan boşlukları da kaş renginize uygun bir kalemle doldurun. İşte hazırsınız! Artık siz de gür görünümlü kaşlara sahipsiniz.

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1970'lerin makyajı aynı zamanda parlak cilt ve masum kız görünümü sağlayan çilleriyle de ikonikti.

1970'lerin makyajı aynı zamanda parlak cilt ve masum kız görünümü sağlayan çilleriyle de ikonikti.
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Cildinizde parlak bir görünüm elde etmek için düzenli bir şekilde doğru adımlarla cilt bakımınızı uygulamalısınız. Bunun için ilk adım yağ bazlı bir temizleyici ile yüzü yıkamak ardından klasik ürününüzle bir kez daha yıkayabilirsiniz. Ardından cildinizi güzelce nemlendirin.

Makyaj öncesi yüzünüze aydınlık veren bir primer kullanın. Farkı göreceksiniz.

Çilleri elde etmek için, bir kaş kalemi ya da özel çil kalemlerinden faydalanabilirsiniz.

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