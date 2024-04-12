2024'te Yeniden Hayat Bulan 70'lerin Efsane Makyaj Trendleri
2024'te Yeniden Hayat Bulan 70'lerin Efsane Makyaj Trendleri
Yıl 2024. Peki sizi eskilere götürecek bir zamanda yolculuğa ne dersiniz? Evet, 70'lerin dolgun gür kaşları, renkli metalik farları ve pembe yanakları geri dönüyor. Sizi 70'li yıllara ışınlayacak makyaj trendlerinin hepsini görmeye hazır mısınız? Üstelik hangi ürünler ile nasıl yapacağınızı da tek tek anlattık.
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Literatüre Twiggy makyajı olarak geçen bu görünüm 70'lerde çok trenddi... Ve şu anda da yeniden yükselişte!
Öncelikle göz kapağınıza en sevdiğiniz pastel renk göz farını sürerek işe başlayın.
Ve pembe yanaklar...
Kulağa biraz değişik gelse de Rihanna'ya ne kadar yakıştığını gördükten sonra insan kesinlikle denemek istiyor.
Artistik göz makyajları ön planda olacak.
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İşte beklediğimiz an geldi; 70'lerin makyajını ışıltılı metalik göz farlarından daha çok ne tanımlayabilir ki?
Gür kaşlar da 70'lerin makyaj trendinin en önemli vurgularından biri.
1970'lerin makyajı aynı zamanda parlak cilt ve masum kız görünümü sağlayan çilleriyle de ikonikti.
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