2024'te Yeniden Hayat Bulan 70'lerin Efsane Makyaj Trendleri

Yıl 2024. Peki sizi eskilere götürecek bir zamanda yolculuğa ne dersiniz? Evet, 70'lerin dolgun gür kaşları, renkli metalik farları ve pembe yanakları geri dönüyor. Sizi 70'li yıllara ışınlayacak makyaj trendlerinin hepsini görmeye hazır mısınız? Üstelik hangi ürünler ile nasıl yapacağınızı da tek tek anlattık.

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