Tayt Giymeyi Sevenler İçin Çok Tarz ve Etkileyici Kombin Önerileri
Tayt Giymeyi Sevenler İçin Çok Tarz ve Etkileyici Kombin Önerileri
Tayt giymek bir sanattır. Yok öyle sadece tişört sneaker ile kombinlemek. Şık bir davete giderken de taytınızı giyebilir ve bir çok kişiden de daha tarz gözükebilirsiniz. Tayt giymeyi seviyor ama daha tarz kombinler yapmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. En etkileyici tayt kombinlerini yapmak için ipuçları içeriğimizde sizi bekliyor.
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Tayt denilince aklınıza sadece spor kombinler mi geliyor?
1. Evet spor görünen ve hatları en ince detayına kadar belli eden bir parça tayt.
2. Taytınızın bel detayı varsa onu öne çıkarmak için bize bir crop top şart.
3. Crop top üzerine kombininizin star parçası olacak bir ceket tercih edebilirsiniz.
4. Ceketten hoşlanmayanlar maxi boy bir hırka tercih edebilir.
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5. Taytınızın altına tercih edebileceğiniz bir diğer model de kalın tabanlı sneakerlar...
6. Siyah crop top yerine bahar aylarına daha yakışacak olan beyaz renk bir crop top da tercih edebilirsiniz.
7. Crop top üzerine giyebileceğiniz renk renk oversize gömlekler ile hem rahat hem de şık bir kombini kolaylıkla oluşturabilirsiniz.
8. Doğru seçilmiş bir güneş gözlüğü kombininizi daha da yükseltecektir.
9. Sarışınlar ya da daha minik surata sahip olanlar için ise gözlük önerimiz burada.
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10. Altına düz renk beyaz ya da siyah bir sneaker tercih edebileceğiniz gibi gömleğinizin rengine vurgu yapan bir model de kullanabilirsiniz.
11. Dilerseniz taytınızı deri görünümlü daha şık bir model seçerek kombininizi bir adım daha yukarı taşıyabilirsiniz.
12. Deri görünümlü ya da yırtmaç detaylı taytlarınızı bu tarz uzun kollu bir crop top ile kombinleyebilirsiniz.
13. Deri görünümlü taytlar sizin için fazla abartılıysa, bu tarz yırtmaçlı bir taytı tercih edebilirsiniz.
14. Bahar ve yaz aylarında kurumsal bir görüntü için bu tarz bir topuklu ayakkabı tercih edebilirsiniz.
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15. Yine ciddi toplantı ve davetlerde kullanabileceğiniz bir diğer parça da gömlekler.
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