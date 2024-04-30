Senin İçinde Hangi Sporcu Yatıyor?
Senin İçinde Hangi Sporcu Yatıyor?
Sen de voleybol maçı izlerken heyecandan yerinde duramayanlardan mısın? 💃🕺 O halde doğru adrestesin. Karakterine göre senin içinde hangi voleybolcu yatıyor? 😇🤔
Öğrenmeye ne dersin?
O halde haydi testeee! 🥳
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1. Öncelikle, düzenli spor yapıyor musun?
2. En sevdiğin spor dalı hangisi?
3. Hırslı bir insan mısın?
4. Bir zorlukla karşılaştığında nasıl tepki verirsin?
5. Fiziğin hakkında ne düşünüyorsun?
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6. Sence sporcu olmanın en zor tarafı ne olurdu?
7. Bu efsane kadın voleybolculardan, idolünü seç bakalım.
8. Sence sen iyi bir takım arkadaşı olur muydun?
9. Voleybolcu olsan, en iyi olduğun özellik hangisi olurdu?
10. Ve son olarak, kendinde bir özelliği değiştirmek istesen bu ne olurdu?
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Zehra Güneş!
Eda Erdem!
Ebrar Karakurt!
Melissa Vargas!
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