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Senin İçinde Hangi Sporcu Yatıyor?

Senin İçinde Hangi Sporcu Yatıyor?

Verda Ceylan
Verda Ceylan - Onedio Üyesi
30.04.2024 - 17:36

Sen de voleybol maçı izlerken heyecandan yerinde duramayanlardan mısın? 💃🕺 O halde doğru adrestesin. Karakterine göre senin içinde hangi voleybolcu yatıyor? 😇🤔

Öğrenmeye ne dersin? 

O halde haydi testeee! 🥳

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1. Öncelikle, düzenli spor yapıyor musun?

2. En sevdiğin spor dalı hangisi?

3. Hırslı bir insan mısın?

4. Bir zorlukla karşılaştığında nasıl tepki verirsin?

5. Fiziğin hakkında ne düşünüyorsun?

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6. Sence sporcu olmanın en zor tarafı ne olurdu?

7. Bu efsane kadın voleybolculardan, idolünü seç bakalım.

8. Sence sen iyi bir takım arkadaşı olur muydun?

9. Voleybolcu olsan, en iyi olduğun özellik hangisi olurdu?

10. Ve son olarak, kendinde bir özelliği değiştirmek istesen bu ne olurdu?

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Zehra Güneş!

Zehra Güneş!

Verdiğin cevaplara göre senin içinde bir Zehra Güneş yatıyor! Hırslı, disiplinli ve güçlü bir karaktere sahipsin. Başarıya ulaşmak için her şeyi yapabilecek kadar istekli ve inançlısın. Bazen duygusal olarak yıpransan da her seferinde ayağa kalkmayı başarıyorsun. Ayrıca cana yakın kişiliğinle, çevren tarafından oldukça seviliyorsun. 🥰 Eee sence bildik mi? Düşüncelerini yorumlara yazmayı unutma! 🥳👇

Eda Erdem!

Eda Erdem!

Verdiğin cevaplara göre senin içinde bir Eda Erdem yatıyor! Aynı bu efsane oyuncu gibi sen de azimli, mantıklı ve çözüm odaklı bir insansın. Bir sorunla karşılaştığında gösterdiğin yaklaşımlarla çevrendeki insanları sana gıpta ettirmeyi başarıyorsun. İletişimin oldukça kuvvetli. Olgun karakterin de senin davranışlarından hissediliyor. Sence bildik mi? Yorumlarda buluşalım.😇👇

Ebrar Karakurt!

Ebrar Karakurt!

Verdiğin cevaplara göre senin içinde bir Ebrar Karakurt yatıyor! Marjinal karakterin ve eğlenceli kişiliğinle her ortamda dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyorsun. 🤗 Bazen sert ve otoriter olduğun için eleştirilsen de eğlenceli tarafınla bunu dengeleyebiliyorsun. Bir voleybolcu olsan Ebrar Karakurt olurdun. Ne diyorsun? Bildik mi? Lütfen düşüncelerini yorumlara yaz.👇💃🕺

Melissa Vargas!

Melissa Vargas!

Verdiğin cevaplara göre senin içinde bir Melissa Vargas yatıyor! Zorluklardan, bugünlere gelebilmiş, bütün engelleri aşmayı başarmışsın. 🤔 Seni uzaktan soğuk ve mesafeli bulan insanlar olsa da sevdiklerinle birlikteyken çok eğlencelisin. Uslanmaz inadın ve hayat motivasyonunla çevrendekiler yerine hep kendini dinlemişsin. Ayrıca çok iyi bir takım oyuncusu olurdun. Sence bildik mi? Düşüncelerini yorumlara yazmayı unutma. 🥰👇

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