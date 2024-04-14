Gelişen Teknolojinin Spor Dünyasına Etkileri ve İnovasyonlar

Sporcuların performansını izlemek için kullanılan sensörler, GPS cihazları ve diğer teknolojik araçlar, büyük miktarda veri üretmektedir. Bu veriler, antrenman programlarını kişiselleştirmek, performansı analiz etmek ve sakatlanma riskini azaltmak için kullanılmaktadır. Ayrıca, takım yöneticileri ve koçlar, oyuncuların istatistiklerini ve oyun performansını daha iyi anlamak için bu verileri kullanmaktadır.