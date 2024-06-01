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Sence Neden İdeal Kilona Erişemiyorsun?

etiket Sence Neden İdeal Kilona Erişemiyorsun?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 18:01

Neden ideal kilona ulaşamıyorsun? Bu test, kilo kontrolüyle ilgili olası nedenleri keşfetmek ve hedeflerine ulaşmanda sana yardımcı olacak ipuçları sunmak için hazırlandı. 

Hazırsan, başlayalım👇

İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Sporla aran nasıl?

2. Onsuz yapamam dediğin bir şey seç!

3. Sabah kahvaltı tercihin aşağıdakilerden hangisine daha çok benziyor?

4. Tatlı tüketimini merak ediyoruz…

5. Bu tatlılardan birini seçmeni istesek!

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6. Sık sık dışarda yemek yeme alışkanlığın var mı?

7. Bu soruya lütfen dürüst cevap ver. Başladığın diyetlere süresi boyunca devam ettirebiliyor musun?

8. Son olarak, günlük su tüketimin ne kadar?

Sürdürülebilir hedefler koymuyorsun!

Kendine sürdürülebilir hedefler belirlemediğin için ideal kilona ulaşmakta zorlanıyor olabilirsin. Ani kilo verme isteğiyle başladığında başlangıçta motivasyonun yüksek olabilir ancak kilo verme sürecinin uzun ve sabır gerektiren bir yolculuk olduğunu unutma. Bu nedenle, küçük ve ulaşılabilir hedefler belirleyerek başla. Arada yüksek kalorili atıştırmalar yapmak istediğinde (ki çok normaldir); bu durumlarda pes etmek yerine, diğer öğünlerde daha hafif ve dengeli beslenmeye özen gösterebilirsin. Böylece, yolda küçük sapmalar olsa bile hedefine ulaşmak için kararlılığını koruyacaksın.

Egzersiz yapmıyorsun!

İdeal kilona ulaşmak için düzenli olarak egzersiz yapmanın önemini göz ardı ettiğin için hedeflerine ulaşmada zorlanıyor olabilirsin. Sağlıklı bir yaşam sürmek ve kilo kontrolü sağlamak için hareket etmek kaçınılmazdır. Egzersiz yaparken, başlangıçta ağır antrenmanlara odaklanmak zorunda değilsin; hafif tempolu yürüyüşler, Leslie egzersizleri veya yoga gibi daha hafif aktivitelerle başlayabilirsin. Bu tür egzersizler, hem zihinsel hem de fiziksel sağlığına olumlu katkıda bulunacak ve hedeflerine ulaşmanı kolaylaştıracaktır. Kendine sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için şimdi harekete geçme zamanı!

Yeterince su içmiyorsun!

İdeal kilona ulaşmakta güçlük çekiyor olabilirsin, çünkü su tüketimine yeterince önem vermiyorsun. Su, sağlıklı bir yaşam ve kilo kontrolü için temel öneme sahip olan bir unsurdur. Günde en az 2 litre su içerek vücudunu destekleyebilir ve hedeflerine ulaşmada daha etkili olabilirsin. Kendine sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için küçük adımlarla başlamanın şimdi tam zamanı!

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