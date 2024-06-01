Sence Neden İdeal Kilona Erişemiyorsun?

Kendine sürdürülebilir hedefler belirlemediğin için ideal kilona ulaşmakta zorlanıyor olabilirsin. Ani kilo verme isteğiyle başladığında başlangıçta motivasyonun yüksek olabilir ancak kilo verme sürecinin uzun ve sabır gerektiren bir yolculuk olduğunu unutma. Bu nedenle, küçük ve ulaşılabilir hedefler belirleyerek başla. Arada yüksek kalorili atıştırmalar yapmak istediğinde (ki çok normaldir); bu durumlarda pes etmek yerine, diğer öğünlerde daha hafif ve dengeli beslenmeye özen gösterebilirsin. Böylece, yolda küçük sapmalar olsa bile hedefine ulaşmak için kararlılığını koruyacaksın.