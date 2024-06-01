Sence Neden İdeal Kilona Erişemiyorsun?
Sence Neden İdeal Kilona Erişemiyorsun?
Neden ideal kilona ulaşamıyorsun? Bu test, kilo kontrolüyle ilgili olası nedenleri keşfetmek ve hedeflerine ulaşmanda sana yardımcı olacak ipuçları sunmak için hazırlandı.
Hazırsan, başlayalım👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Sporla aran nasıl?
2. Onsuz yapamam dediğin bir şey seç!
3. Sabah kahvaltı tercihin aşağıdakilerden hangisine daha çok benziyor?
4. Tatlı tüketimini merak ediyoruz…
5. Bu tatlılardan birini seçmeni istesek!
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