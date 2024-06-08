Bundan Böyle Unutmak Yok Rocky! Demans Hastalığı Birkaç Yıl İçinde Tarih Olabilir

Halk ya da Bülent Ersoy'un tabiriyle 'hælk' arasında 'bunama' olarak bilinen demans hastalığı malûmunuz çokça canlar yakıyor, özellikle yaşı büyük kimselerin hayati fonksiyonlarını ciddi anlamda olumsuz etkiliyor. Adı üstünde, bunamadan, Alzheimer'dan bahsediyoruz. Peki yıl olmuş 2020'ler, bu hastalığa kesinkes iyi gelebilecek, hoppidi en baştaki sıkıntısız günlere sarabilecek bir ilaç milaç hiç mi yok? Birleşik Krallık'a bağlı İngiltere'deki bilim insanları birçoğumuzun merak ettiği bu soruya yanıt aradı ve çarpıcı sonuçlar elde etti.

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