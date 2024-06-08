Bundan Böyle Unutmak Yok Rocky! Demans Hastalığı Birkaç Yıl İçinde Tarih Olabilir
Bundan Böyle Unutmak Yok Rocky! Demans Hastalığı Birkaç Yıl İçinde Tarih Olabilir
Halk ya da Bülent Ersoy'un tabiriyle 'hælk' arasında 'bunama' olarak bilinen demans hastalığı malûmunuz çokça canlar yakıyor, özellikle yaşı büyük kimselerin hayati fonksiyonlarını ciddi anlamda olumsuz etkiliyor. Adı üstünde, bunamadan, Alzheimer'dan bahsediyoruz. Peki yıl olmuş 2020'ler, bu hastalığa kesinkes iyi gelebilecek, hoppidi en baştaki sıkıntısız günlere sarabilecek bir ilaç milaç hiç mi yok? Birleşik Krallık'a bağlı İngiltere'deki bilim insanları birçoğumuzun merak ettiği bu soruya yanıt aradı ve çarpıcı sonuçlar elde etti.
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İngiltere'nin başkenti Londra'daki Queen Mary Üniversitesi araştırmacıları, birçok kişiyi yakından ilgilendiren Alzheimer hastalığına dair bir çözüm yolu aramak için araştırmalarına hız kazandırdı.
Araştırma kapsamında demans hastası 103 kişiden 81'inin beyin yapıları incelendi.
Geliştirilen özel bir beyin fonksiyonu ölçümü sayesinde elde edilen bulgular umut vericiydi. Çalışmalar kapsamında kişilerdeki demans gelişimi takip edildi ve böylelikle hastalıkla özdeşleşen 'boş mod'a dair çözüm yolları arandı.
Asıl iyi haber Manchester'dan geldi! Manchester Üniversitesi'nde Biyokimya bölümünde görev yapan ve araştırmanın sonuçlarını yorumlayan Profesör Andrew Doig, Alzheimer için erken tahmin testinin sadece birkaç yıl uzakta olabileceğini söyledi.
Tablo olumlu! Araştırmayı yorumlayan uzmanlara göre demans, pratik bir test sayesinde hastalık kişilerde görülmeden 9 yıl önce tespit edilebilir.
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Tedavisi değil olma ihtimalini test etmeyi araştırmışlar yani anlayacağın hastalık tarih olmayacak…Gülerek açtığın hashtag’i geri kapat şimdi
Bülent Ersoy ne alaka? Hoppidi ilaç milaç ne ciddiyetsiz bir uslup... Ayrıca zaten yakınlarına demans tanısı konmuş kişilere yeni bir tanısal biyobelirteçin ... Devamını Gör