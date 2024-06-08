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Bundan Böyle Unutmak Yok Rocky! Demans Hastalığı Birkaç Yıl İçinde Tarih Olabilir

Bundan Böyle Unutmak Yok Rocky! Demans Hastalığı Birkaç Yıl İçinde Tarih Olabilir

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
08.06.2024 - 10:12

Halk ya da Bülent Ersoy'un tabiriyle 'hælk' arasında 'bunama' olarak bilinen demans hastalığı malûmunuz çokça canlar yakıyor, özellikle yaşı büyük kimselerin hayati fonksiyonlarını ciddi anlamda olumsuz etkiliyor. Adı üstünde, bunamadan, Alzheimer'dan bahsediyoruz. Peki yıl olmuş 2020'ler, bu hastalığa kesinkes iyi gelebilecek, hoppidi en baştaki sıkıntısız günlere sarabilecek bir ilaç milaç hiç mi yok? Birleşik Krallık'a bağlı İngiltere'deki bilim insanları birçoğumuzun merak ettiği bu soruya yanıt aradı ve çarpıcı sonuçlar elde etti.

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İngiltere'nin başkenti Londra'daki Queen Mary Üniversitesi araştırmacıları, birçok kişiyi yakından ilgilendiren Alzheimer hastalığına dair bir çözüm yolu aramak için araştırmalarına hız kazandırdı.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Queen Mary Üniversitesi araştırmacıları, birçok kişiyi yakından ilgilendiren Alzheimer hastalığına dair bir çözüm yolu aramak için araştırmalarına hız kazandırdı.

Nature Mental Health dergisinde yayımlanan araştırmada profesör Charles Marshall liderliğindeki ekip yarım milyon İngiliz'in genetik ve sağlık bilgilerini içeren bir veri tabanını kullandı ve tam bin yüz kişinin beyin taramalarını inceledi.

Araştırma kapsamında demans hastası 103 kişiden 81'inin beyin yapıları incelendi.

Araştırma kapsamında demans hastası 103 kişiden 81'inin beyin yapıları incelendi.

İncelemelerde hastalara resmi olarak demans teşhisi konulmadığı 5 ila 8 buçuk ay önceki dönem üzerinde duruldu.

Geliştirilen özel bir beyin fonksiyonu ölçümü sayesinde elde edilen bulgular umut vericiydi. Çalışmalar kapsamında kişilerdeki demans gelişimi takip edildi ve böylelikle hastalıkla özdeşleşen 'boş mod'a dair çözüm yolları arandı.

Geliştirilen özel bir beyin fonksiyonu ölçümü sayesinde elde edilen bulgular umut vericiydi. Çalışmalar kapsamında kişilerdeki demans gelişimi takip edildi ve böylelikle hastalıkla özdeşleşen 'boş mod'a dair çözüm yolları arandı.

Ekibiyle birlikte geliştirdiği beyin fonksiyonu ölçümünün sağlıklı veriler ortaya koyabileceğini vurgulayan Profesör Marshall, şunları kaydetti: 'Geliştirdiğimiz beyin fonksiyonu ölçümü, bir kişinin gerçekten demans geliştirip geliştiremeyeceğini ya da ne kadar sürede demans hastası olabileceğine dair ipuçları veriyor.'

Asıl iyi haber Manchester'dan geldi! Manchester Üniversitesi'nde Biyokimya bölümünde görev yapan ve araştırmanın sonuçlarını yorumlayan Profesör Andrew Doig, Alzheimer için erken tahmin testinin sadece birkaç yıl uzakta olabileceğini söyledi.

Asıl iyi haber Manchester'dan geldi! Manchester Üniversitesi'nde Biyokimya bölümünde görev yapan ve araştırmanın sonuçlarını yorumlayan Profesör Andrew Doig, Alzheimer için erken tahmin testinin sadece birkaç yıl uzakta olabileceğini söyledi.

Demansın karmaşık bir rahatsızlık olduğunu vurgulayan Profesör Doig, 100'de 100 oranında doğru bir teşhis elde edebilecek basit bir test bulmanın zor bir ihtimal olduğunu belirtti ama iyimser konuştu. Profesör Doig, yeni araştırmayla birlikte artık kan testi ve görüntüleme yöntemleri kombiniyle orta yaşlı insanların demans ihtimallerinin rutin olarak test edilebilmesinin pozitif bir ihtimal olduğunu söyledi.

Tablo olumlu! Araştırmayı yorumlayan uzmanlara göre demans, pratik bir test sayesinde hastalık kişilerde görülmeden 9 yıl önce tespit edilebilir.

Tablo olumlu! Araştırmayı yorumlayan uzmanlara göre demans, pratik bir test sayesinde hastalık kişilerde görülmeden 9 yıl önce tespit edilebilir.

Testin doğruluk payının yüzde 80'lerde olduğunun konuşulması ise uzmanların iyimserliğini destekler nitelikte... E bize düşen de birazcık beklemek. Sıradaki hashtag tüm Alzheimer'la boğuşanlar ve onların biricik yakınları için gelsin: #SABIR :)

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ömer

Tedavisi değil olma ihtimalini test etmeyi araştırmışlar yani anlayacağın hastalık tarih olmayacak…Gülerek açtığın hashtag’i geri kapat şimdi

OCREATUS

Bülent Ersoy ne alaka? Hoppidi ilaç milaç ne ciddiyetsiz bir uslup... Ayrıca zaten yakınlarına demans tanısı konmuş kişilere yeni bir tanısal biyobelirteçin ... Devamını Gör