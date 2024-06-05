'Gözlüklü İnsan Daha Zekidir' Klişesi Aslında Doğru Mu? İşte Cevabı...
'Gözlüklü İnsan Daha Zekidir' Klişesi Aslında Doğru Mu? İşte Cevabı...
Kaynak: https://www.nature.com/articles/srep4...
Filmlerde zeki karakterleri oynayanların gözlük takması aslında bir klişe mi yoksa gerçeklik payı var mı? Yüzyıllık bilmeceyi aydınlatmak isteyen uzmanlar, gözlük takmak ile zeki olmak arasındaki bağlantıyı araştırdı. Sonuçlar şaşırtıcı. Yapılan ikiz modelinde elde edilen genotipik benzerlikler, bilmeceye net bir cevap kazandırabilir. İşte dünyaca ünlü Nature dergisinde yayımlanan araştırmanın ilgi çeken detayları...
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Dijital çağda daha da sık görülmeye başlandı
Tabletler, telefonlar göze düşman
Aralarındaki orantı incelendi
1.5 kat daha fazla
Miyopu olanlar heyecanlandı
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Önünü dahi göremeyecek olanların kutlamalara dahil olup olmayacağı merak konusu.
Teselliyi bilimsel araştırmalarda aramak da bir çeşit hayata tutunma sebebi.
Kendine o kadar da haksızlık etme kanka...
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