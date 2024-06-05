'Gözlüklü İnsan Daha Zekidir' Klişesi Aslında Doğru Mu? İşte Cevabı...

Nature'da yayımlanan araştırmada paylaşılan grafik, her gözlük takanları olmasa da miyop olanları sevindirecek cinsten. Miyopi ile zeka seviyesi arasındaki orantıyı ele alan uzmanlar, her iki faktör arasında doğru bir orantı olduğunu saptadı. Araştırmanın sonuçlarına göre, miyopi arttıkça zeka seviyesi de artıyor. Ancak aynı şeyi astigmat ya da diğer göz rahatsızlıkları için söylemek şu anda pek de mümkün değil.