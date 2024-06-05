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'Gözlüklü İnsan Daha Zekidir' Klişesi Aslında Doğru Mu? İşte Cevabı...

'Gözlüklü İnsan Daha Zekidir' Klişesi Aslında Doğru Mu? İşte Cevabı...

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
05.06.2024 - 18:04

Filmlerde zeki karakterleri oynayanların gözlük takması aslında bir klişe mi yoksa gerçeklik payı var mı? Yüzyıllık bilmeceyi aydınlatmak isteyen uzmanlar, gözlük takmak ile zeki olmak arasındaki bağlantıyı araştırdı. Sonuçlar şaşırtıcı. Yapılan ikiz modelinde elde edilen genotipik benzerlikler, bilmeceye net bir cevap kazandırabilir. İşte dünyaca ünlü Nature dergisinde yayımlanan araştırmanın ilgi çeken detayları...

Kaynak: https://www.nature.com/articles/srep4...
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Dijital çağda daha da sık görülmeye başlandı

Dijital çağda daha da sık görülmeye başlandı

Birçok kişide görülen ve uzağı görme problemi olarak bilinen miyopi, dijital çağda giderek daha da büyük bir problem haline gelmeye başladı. Günün neredeyse 15-20 saatini ekran başında geçiren günümüz insanı giderek daha da çok gözlüklere bağımlı hale geliyor. Dünyaca ünlü Nature dergisinde yayımlanan bir araştırmada birçok kişinin merak ettiği soruya odaklanıldı ve miyopi ile zeka arasındaki ilişki ele alındı.

Tabletler, telefonlar göze düşman

Tabletler, telefonlar göze düşman

Miyopi riskinde çevresel faktörlerin de bir hayli fazla önem taşıdığı biliniyor. Neredeyse elimiz, ayağımız haline gelen tabletler ya da telefonların ışığına çok fazla maruz kalmanın göz sağlığımızı olumsuz yönde etkilediği artık birçok kişi tarafından bilinen bir gerçek.

Aralarındaki orantı incelendi

Aralarındaki orantı incelendi

Nature'da yayımlanan araştırmada paylaşılan grafik, her gözlük takanları olmasa da miyop olanları sevindirecek cinsten. Miyopi ile zeka seviyesi arasındaki orantıyı ele alan uzmanlar, her iki faktör arasında doğru bir orantı olduğunu saptadı. Araştırmanın sonuçlarına göre, miyopi arttıkça zeka seviyesi de artıyor. Ancak aynı şeyi astigmat ya da diğer göz rahatsızlıkları için söylemek şu anda pek de mümkün değil.

1.5 kat daha fazla

1.5 kat daha fazla

Birleşik Krallık'a bağlı İngiltere'deki King's College London'da öğretim görevlisi olarak çalışan Dr. Katherine Williams öncülüğündeki araştırmada yüksek IQ'ya sahip olan katılımcıların miyop olma olasılıklarının diğerlerine göre 1.5 kat daha fazla olduğu saptandı.

Miyopu olanlar heyecanlandı

Miyopu olanlar heyecanlandı

Miyopu olanlar arasında heyecanla karşılanan bu araştırmanın sonucunda sosyal medyada dönen geyikler şimdiden yüz güldürüyor.

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Önünü dahi göremeyecek olanların kutlamalara dahil olup olmayacağı merak konusu.

Önünü dahi göremeyecek olanların kutlamalara dahil olup olmayacağı merak konusu.

Teselliyi bilimsel araştırmalarda aramak da bir çeşit hayata tutunma sebebi.

Teselliyi bilimsel araştırmalarda aramak da bir çeşit hayata tutunma sebebi.

Kendine o kadar da haksızlık etme kanka...

Kendine o kadar da haksızlık etme kanka...

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