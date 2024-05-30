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8 Soruda Vücut Kitle İndeksini Tahmin Etmeye Çalışıyoruz!

etiket 8 Soruda Vücut Kitle İndeksini Tahmin Etmeye Çalışıyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
30.05.2024 - 18:01

Vücut kitle indeksi, boy ve kilona göre vücudun yağ oranını bulmamıza yardımcı olan bir hesaplamadır. Hesaplamanın sonucunda çıkan oran, sağlık açısından oldukça önemlidir. Günlük alışkanlıkların ve yaşam tarzına göre vücut kitle indeksini bulacağız.

Not: Testimiz bilgilendirme ve eğlendirme amacı taşıyor. En sağlıklı sonuçlar için doktorunuza danışmayı unutmayın. ❤️

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1. Günün en önemli öğünü şüphesiz ki kahvaltıdır. Sabahları nasıl bir kahvaltı yapıyorsun?

1. Günün en önemli öğünü şüphesiz ki kahvaltıdır. Sabahları nasıl bir kahvaltı yapıyorsun?

2. Öğle aralarında nasıl besleniyorsun diye sorsak?

3. Günlük su tüketimini öğrenebilir miyiz?

4. Can alıcı bir soru: Tatlı ile aran nasıl?

5. Günlük protein ihtiyacını hangi besinlerden sağlıyorsun?

5. Günlük protein ihtiyacını hangi besinlerden sağlıyorsun?
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6. Yemek yaparken kaç çimdik tuz kullanıyorsun? Aramızda. 🤫

7. Sağlıklı bir vücut için gün içinde sık sık hareket etmen gerekiyor. Peki sen günde ortalama kaç adım atıyorsun?

8. Son olarak dışarıdan yemek sipariş etme sıklığını soralım ve testimizi bitirelim!

Vücut kitle indeksin 29!

Seçimlerine göre vücut kitle indeksin 29 olarak çıktı. Bu normal değerin bir tık üzerinde bir değer ama korkulacak bir şey yok, sağlıklı bir yaşam için nasıl bir adım atman gerektiğine odaklanalım. Belki daha düzenli egzersiz yapmak, beslenme düzeninde küçük değişiklikler yapmak ya da günlük su tüketimini artırmak gibi adımlar atabilirsin. Kendine zaman tanı, her küçük adım seni hedeflerine biraz daha yaklaştırır. Daha sağlıklı bir yaşam tarzı için doktoruna danışmayı unutma. ❤️

Vücut kitle indeksin 25!

Seçtiğin yanıtlara göre vücut kitle indeksin 25 olarak gözüküyor, bu da sağlıklı bir kiloda olduğunu gösteriyor bizlere. Sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlığını korumaya devam edersen uzun vadede iyi hissetmene yardımcı olacaktır. Biraz daha istikrarlı olabilirsen tadından yenmez! Ama söylemeden geçmeyelim, en sağlıklı sonuçları almak istiyorsan mutlaka doktoruna danışmalısın. ❤️

Vücut kitle indeksin 23!

Vücut kitle indeksin gayet normal! Alışkanlıkların, yeme düzenin, fiziksel aktivitelerin ve ara öğünlerin gayet ideal. Bu alışkanlıklarına devam edersen uzun vadede kendini iyi hissetmeye devam edeceğini söyleyebiliriz. Her ne kadar vücut kitle indeksin, seçtiğin yanıtlara göre 23 çıkmış olsa da doktoruna danışmayı unutma. ❤️

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