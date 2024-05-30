8 Soruda Vücut Kitle İndeksini Tahmin Etmeye Çalışıyoruz!
8 Soruda Vücut Kitle İndeksini Tahmin Etmeye Çalışıyoruz!
Vücut kitle indeksi, boy ve kilona göre vücudun yağ oranını bulmamıza yardımcı olan bir hesaplamadır. Hesaplamanın sonucunda çıkan oran, sağlık açısından oldukça önemlidir. Günlük alışkanlıkların ve yaşam tarzına göre vücut kitle indeksini bulacağız.
Not: Testimiz bilgilendirme ve eğlendirme amacı taşıyor. En sağlıklı sonuçlar için doktorunuza danışmayı unutmayın. ❤️
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1. Günün en önemli öğünü şüphesiz ki kahvaltıdır. Sabahları nasıl bir kahvaltı yapıyorsun?
2. Öğle aralarında nasıl besleniyorsun diye sorsak?
3. Günlük su tüketimini öğrenebilir miyiz?
4. Can alıcı bir soru: Tatlı ile aran nasıl?
5. Günlük protein ihtiyacını hangi besinlerden sağlıyorsun?
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