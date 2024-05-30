8 Soruda Vücut Kitle İndeksini Tahmin Etmeye Çalışıyoruz!

Vücut kitle indeksi, boy ve kilona göre vücudun yağ oranını bulmamıza yardımcı olan bir hesaplamadır. Hesaplamanın sonucunda çıkan oran, sağlık açısından oldukça önemlidir. Günlük alışkanlıkların ve yaşam tarzına göre vücut kitle indeksini bulacağız.

Not: Testimiz bilgilendirme ve eğlendirme amacı taşıyor. En sağlıklı sonuçlar için doktorunuza danışmayı unutmayın. ❤️