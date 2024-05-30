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"Öksürüktür, Geçer" Dediler: Genç Kadın Hastanede Hayatının Şokunu Yaşadı

"Öksürüktür, Geçer" Dediler: Genç Kadın Hastanede Hayatının Şokunu Yaşadı

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
30.05.2024 - 17:14

Boğazında hissettiği 'garip bir his' ve 'geçmeyen bir öksürük' şikayetiyle hastaneye giden Ashley Vassallo doktorların ona söylediklerini duyunca dehşete kapıldı. Hadi detayları hep birlikte öğrenelim...👇

Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/health/mu...
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Kaliforniyalı 34 yaşındaki anne Ashley Vassallo, göğsünde çatırtı ve yutma güçlüğünün yanı sıra sürekli öksürük ve boğazında garip bir his yaşıyordu.

Kaliforniyalı 34 yaşındaki anne Ashley Vassallo, göğsünde çatırtı ve yutma güçlüğünün yanı sıra sürekli öksürük ve boğazında garip bir his yaşıyordu.
www.dailystar.co.uk

Bir yıl boyunca 20 kez doktora gitmesine rağmen, semptomları anksiyete, astım, alerji veya zatürre olarak geçiştirildi, çünkü kısmen tipik akciğer kanseri hastası profiline uymuyordu.

Bir yıl boyunca 20 kez doktora gitmesine rağmen, semptomları anksiyete, astım, alerji veya zatürre olarak geçiştirildi, çünkü kısmen tipik akciğer kanseri hastası profiline uymuyordu.
www.dailystar.co.uk

Semptomlarına ciddi bir ilgi gösterilmemesinden dolayı hayal kırıklığına uğrayan Ashley, teşhis için uğraşmaya devam etti ve korkunç bir sonuca ulaştı.

Semptomlarına ciddi bir ilgi gösterilmemesinden dolayı hayal kırıklığına uğrayan Ashley, teşhis için uğraşmaya devam etti ve korkunç bir sonuca ulaştı.

Semptomlarını belgeleyen Ashley, doktorlarda ikinci görüşler istedi ve sonunda doktorları 4. evre akciğer kanseri olduğunu ortaya çıkaran bir CT taraması yapmaya ikna etti.

Başlangıçta Nisan 2023'te pnömonektomi (sağ akciğerinin alınması) yapılması planlanan Ashley, gecikmelerle karşılaştı ve diğer sağlık kuruluşlarından görüş istedi. Nihayet üç ay sonra Oakland'daki Kaiser hastanesinde başarılı bir ameliyat geçirdi.

Başlangıçta Nisan 2023'te pnömonektomi (sağ akciğerinin alınması) yapılması planlanan Ashley, gecikmelerle karşılaştı ve diğer sağlık kuruluşlarından görüş istedi. Nihayet üç ay sonra Oakland'daki Kaiser hastanesinde başarılı bir ameliyat geçirdi.

Ashley ameliyat sonrası, iki yıl boyunca her üç haftada bir immünoterapi ve ardından üç yıl boyunca yılda iki kez izleme tedavisi görecek.

Ameliyatının ardından Ashley, sağlığını daha iyi yönetmek için yaşam tarzını değiştirdi.

Ameliyatının ardından Ashley, sağlığını daha iyi yönetmek için yaşam tarzını değiştirdi.
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Kano ve bisiklet gibi aktivitelere katılabilen Ashley, işine geri döndü. Hava kalitesi konusunda dikkatli olması gereken Ashley, nefes almayı zorlaştırabilecek kirleticilerden ve güçlü kokulardan kaçınıyor.

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Ashley, sağlık hizmetlerinde bireylerin kendi haklarını savunmalarının önemini vurguluyor.

Ashley, sağlık hizmetlerinde bireylerin kendi haklarını savunmalarının önemini vurguluyor.
www.tiktok.com

Belirtilerin ayrıntılı bir şekilde belgelenmesini, ikinci bir görüş alınmasını, tedavilerin etkisiz kalması durumunda harekete geçilmesini ve endişelerin tıbbi kayıtlara geçirilmesini tavsiye ediyor. Kişinin içgüdülerine güvenmesini ve uygun bakımı almak için kendini savunmasını teşvik ediyor.

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