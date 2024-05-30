"Öksürüktür, Geçer" Dediler: Genç Kadın Hastanede Hayatının Şokunu Yaşadı
"Öksürüktür, Geçer" Dediler: Genç Kadın Hastanede Hayatının Şokunu Yaşadı
Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/health/mu...
Boğazında hissettiği 'garip bir his' ve 'geçmeyen bir öksürük' şikayetiyle hastaneye giden Ashley Vassallo doktorların ona söylediklerini duyunca dehşete kapıldı. Hadi detayları hep birlikte öğrenelim...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kaliforniyalı 34 yaşındaki anne Ashley Vassallo, göğsünde çatırtı ve yutma güçlüğünün yanı sıra sürekli öksürük ve boğazında garip bir his yaşıyordu.
Bir yıl boyunca 20 kez doktora gitmesine rağmen, semptomları anksiyete, astım, alerji veya zatürre olarak geçiştirildi, çünkü kısmen tipik akciğer kanseri hastası profiline uymuyordu.
Semptomlarına ciddi bir ilgi gösterilmemesinden dolayı hayal kırıklığına uğrayan Ashley, teşhis için uğraşmaya devam etti ve korkunç bir sonuca ulaştı.
Başlangıçta Nisan 2023'te pnömonektomi (sağ akciğerinin alınması) yapılması planlanan Ashley, gecikmelerle karşılaştı ve diğer sağlık kuruluşlarından görüş istedi. Nihayet üç ay sonra Oakland'daki Kaiser hastanesinde başarılı bir ameliyat geçirdi.
Ameliyatının ardından Ashley, sağlığını daha iyi yönetmek için yaşam tarzını değiştirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ashley, sağlık hizmetlerinde bireylerin kendi haklarını savunmalarının önemini vurguluyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın