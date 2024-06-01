Yapılan Araştırmalara Göre Bu Basit Egzersiz İlişkinizin Ömrünü Uzatıyor!
Yapılan Araştırmalara Göre Bu Basit Egzersiz İlişkinizin Ömrünü Uzatıyor!
Kaynak: https://www.psypost.org/a-surprisingl...
Personal Relationships dergisinde yayınlanan yeni bir çalışma, basit düşünme egzersizlerinin çiftlerin ilişki çatışmalarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine nasıl yardımcı olabileceğini araştırıyor. Hadi hep birlikte detayları inceleyelim...👇
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Personal Relationships dergisinde yayınlanan çalışma, basit düşünme egzersizlerinin ilişki çatışmalarını yönetme üzerindeki etkisini araştırıyor.
Etkili çatışma yönetimi, ilişkisel ve kişisel refah için çok önemlidir, çünkü çatışmanın kötü idare edilmesi fiziksel ve psikolojik sağlık sorunlarına ve hatta ilişkilerin bozulmasına yol açabilir.
Araştırmacılar, yakın zamanda önemli çatışmalar yaşamış olan katılımcılarla iki çalışma yürütmüştür.
Düşünce müdahale grubundaki katılımcılardan, yaşadıkları çatışmayla ilgili altı genel soruya yanıt vermek için birkaç dakika harcamaları istenmiştir.
Basit düşünme müdahalesine katılan katılımcılar, kontrol grubuna kıyasla çatışmaları yönetme konusunda kendilerine olan güvenlerinde önemli gelişmeler göstermiş ve sıkıntılarını azaltmıştır.
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İkinci çalışma, her üç müdahalenin de (basit, uyarlanmış ve geliştirilmiş düşünme) çatışma yönetimi etkinliğini artırmada ve sıkıntıyı azaltmada etkili olduğunu bulmuştur.
Çalışma, basit düşünme egzersizlerinin ilişkilerde çatışma çözümünü geliştirme potansiyelini vurgulamaktadır.
İşin özeti, ilişkilerde yaşanan problemleri çözmekte en önemli adımlardan birisi, ileri bir adım atılmadan önce ilişkidekilerin yaşadıkları sorunlar hakkında düşünüp konuşmasıdır.
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