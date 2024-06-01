Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Yapılan Araştırmalara Göre Bu Basit Egzersiz İlişkinizin Ömrünü Uzatıyor!

Yapılan Araştırmalara Göre Bu Basit Egzersiz İlişkinizin Ömrünü Uzatıyor!

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 11:01

Personal Relationships dergisinde yayınlanan yeni bir çalışma, basit düşünme egzersizlerinin çiftlerin ilişki çatışmalarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine nasıl yardımcı olabileceğini araştırıyor. Hadi hep birlikte detayları inceleyelim...👇

Kaynak: https://www.psypost.org/a-surprisingl...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Personal Relationships dergisinde yayınlanan çalışma, basit düşünme egzersizlerinin ilişki çatışmalarını yönetme üzerindeki etkisini araştırıyor.

Personal Relationships dergisinde yayınlanan çalışma, basit düşünme egzersizlerinin ilişki çatışmalarını yönetme üzerindeki etkisini araştırıyor.

Araştırma, bu egzersizlerin bireylerin çatışmaları çözme konusundaki güvenlerini artırabileceğini ve çatışmalarla ilişkili sıkıntıları azaltabileceğini ortaya koydu.

Etkili çatışma yönetimi, ilişkisel ve kişisel refah için çok önemlidir, çünkü çatışmanın kötü idare edilmesi fiziksel ve psikolojik sağlık sorunlarına ve hatta ilişkilerin bozulmasına yol açabilir.

Etkili çatışma yönetimi, ilişkisel ve kişisel refah için çok önemlidir, çünkü çatışmanın kötü idare edilmesi fiziksel ve psikolojik sağlık sorunlarına ve hatta ilişkilerin bozulmasına yol açabilir.

Bundan ayrı olarak geleneksel çatışma çözümü programları etkilidir ancak genellikle herkesin taahhüt edemeyeceği önemli zaman ve kaynak gerektirir.

Araştırmacılar, yakın zamanda önemli çatışmalar yaşamış olan katılımcılarla iki çalışma yürütmüştür.

Araştırmacılar, yakın zamanda önemli çatışmalar yaşamış olan katılımcılarla iki çalışma yürütmüştür.

İlk çalışmada, katılımcılar bir düşünce müdahale grubu ve bir kontrol grubu olarak ikiye ayrılmış ve ilk grup yönlendirilmiş sorular kullanarak çatışmaları üzerine düşünmüştür. İkinci çalışmada ise basit düşünme ile daha karmaşık düşünme müdahaleleri karşılaştırılmıştır.

Düşünce müdahale grubundaki katılımcılardan, yaşadıkları çatışmayla ilgili altı genel soruya yanıt vermek için birkaç dakika harcamaları istenmiştir.

Düşünce müdahale grubundaki katılımcılardan, yaşadıkları çatışmayla ilgili altı genel soruya yanıt vermek için birkaç dakika harcamaları istenmiştir.

Bu sorular, katılımcıları çatışmanın neden yaşandığı ve bu tür çatışmaların ideal olarak nasıl ele alınması gerektiği konusunda düşünmeye sevk etmek üzere tasarlanmıştır. Bu yansıtıcı alıştırma, çatışmanın ve potansiyel çözümlerin derinlemesine düşünülmesini teşvik etmeyi amaçlamıştır.

Basit düşünme müdahalesine katılan katılımcılar, kontrol grubuna kıyasla çatışmaları yönetme konusunda kendilerine olan güvenlerinde önemli gelişmeler göstermiş ve sıkıntılarını azaltmıştır.

Basit düşünme müdahalesine katılan katılımcılar, kontrol grubuna kıyasla çatışmaları yönetme konusunda kendilerine olan güvenlerinde önemli gelişmeler göstermiş ve sıkıntılarını azaltmıştır.

Bu durum, çatışmaları derinlemesine düşünmek için zaman ayırmanın bile önemli faydalar sağlayabileceğini göstermektedir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

İkinci çalışma, her üç müdahalenin de (basit, uyarlanmış ve geliştirilmiş düşünme) çatışma yönetimi etkinliğini artırmada ve sıkıntıyı azaltmada etkili olduğunu bulmuştur.

İkinci çalışma, her üç müdahalenin de (basit, uyarlanmış ve geliştirilmiş düşünme) çatışma yönetimi etkinliğini artırmada ve sıkıntıyı azaltmada etkili olduğunu bulmuştur.

Bununla birlikte, daha karmaşık müdahaleler basit düşünme egzersizinden önemli ölçüde daha iyi performans göstermemiştir, bu da düşünme eyleminin kendisinin çok önemli olduğunu göstermektedir.

Çalışma, basit düşünme egzersizlerinin ilişkilerde çatışma çözümünü geliştirme potansiyelini vurgulamaktadır.

Çalışma, basit düşünme egzersizlerinin ilişkilerde çatışma çözümünü geliştirme potansiyelini vurgulamaktadır.

İşin özeti, ilişkilerde yaşanan problemleri çözmekte en önemli adımlardan birisi, ileri bir adım atılmadan önce ilişkidekilerin yaşadıkları sorunlar hakkında düşünüp konuşmasıdır.

İşin özeti, ilişkilerde yaşanan problemleri çözmekte en önemli adımlardan birisi, ileri bir adım atılmadan önce ilişkidekilerin yaşadıkları sorunlar hakkında düşünüp konuşmasıdır.
onlinelibrary.wiley.com

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın