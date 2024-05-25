Yıllar Sonra Fark Ettikleri Gerçekleri Paylaşarak Hepimizi Paramparça Eden İnsanlar
Yıllar Sonra Fark Ettikleri Gerçekleri Paylaşarak Hepimizi Paramparça Eden İnsanlar
Çocukken, genellikle hayatın gerçeklerini veya durumların ciddiyetini tam olarak anlayamayız. Olgunlaştıkça, yaşadığımız olayların anılar yeniden su yüzüne çıkar ve geçmiş olaylara daha net bakış açıları sağlar. Bu anılar bazen kendi çocukluğumuzla ya da yakınlarımızla ilgili derinlerde yatan sırları ortaya çıkarabilir ve bunlarla hayata yeni bir bakış açısı kazanabiliriz. Hadi bizimle bu anılarını paylaşan kullanıcıları hep birlikte dinleyelim...👇
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1. "Babam eskiden yazları beni hep dışarı yollardı evde durmamı istemezdi asla. Meğerse sebebi evde rahatça maç izleyebilmekmiş..."
2. "Eskiden babamın ilaçlarını vitamin hapları olduğunu düşünürdüm. 23 yaşındayken bir gün babam epilepsi krizi geçirdi. Meğerse babamın aldığı haplar epilepsi içinmiş ve o gün ilaçları bitmiş."
3. "9. sınıftayken babamı okul gezisi sırasında iş yerinden bir kadınla görmüştüm ama üstüne hiç düşünmemiştim. Yıllar sonra annemle babam boşandı ve o kadın babamın yanına taşındı. İlişkileri yıllardır devam ediyormuş.".
4. "Çocukken anne büyükannem bizi hiç sevmezdi. Nedenini sorduğumda annem çok muğlak cevaplar verirdi. Yıllar sonra bir aile dostumuzdan babamın aslında eskiden büyükannemle çıktığını ve onu kızı (annem) için terk ettiğini öğrendim."
5. "Tüm ailem babamın ikinci ailesini biliyordu ama ben liseye başlamadan önceki gece babamın bizi terk edeceğini söyleyene kadar bunu benden sakladılar."
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6. "Büyükannem teyzeme karşı her zaman kötü davranırdı. 20 yaşındayken bunun sebebinin teyzemin evlilik dışı doğması olduğunu öğrendim. Bu büyükanneme geçmişinin nefret ettiği bir kısmını hatırlattığı için büyükannem teyzeme hep böyle davranıyormuş."
7. "Annem, İtalyan babamla evlenmeden önce hoşlandığı sarışın bir adamdan bahsetmişti. Kardeşlerimin aksine ben sarışınım ve mavi gözlüyüm, bu da babamın kim olduğunu merak etmeme neden oluyor."
8. "Annem yıllar boyunca bana babamın bir kazada öldüğünü söylüyordu. Yakın zamanda bunun aslında yalan olduğunu ve babamın bizi başka birisi için terk ettiğini öğrendim."
9. "Babamın gerçek oğlu olmadığımı, kan grubumun onun ya da ailesinin kan grubuyla uyuşmadığını fark ederek anladım. Babam ve annem bunu bildiğimi bilmiyorlar."
10. "Eskiden annem bizimle çok vakit geçirmediği için ona kızardım. Büyüdükten sonra aslında annemin biz okuyabilelim diye iki tane işte çalıştığı anladım ve bu bana çok kötü hissettiriyor."
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