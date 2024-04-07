Duyunca Sinirleri Tepemize Çıkaran Anlamsız Soruları Paylaşarak Hislerimize Tercüman Olan 15 Kişi
Duyunca Sinirleri Tepemize Çıkaran Anlamsız Soruları Paylaşarak Hislerimize Tercüman Olan 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Kendilerine çok sık sorulan ve 'duymaktan gına geldi' dedirten soruları paylaşan kullanıcılardan derlediğimiz bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyelim...👇
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1. "Niye hiç konuşmuyorsun sorusu en çok karşılaştıklarımdandır. Belki de dinlemeyi seviyorumdur? Herkes konuşmak zorunda mı?"
2. "Niye hiç gülümsemiyorsun diye soranlar aslında sadece onlara gülümsemediği bilmiyor."
3. "Teyzemi her gördüğümde bana piskolojik sorunlarım geçti mi diye soruyor. Sanki soğuk algı geçiriyormuşum gibi konuşuyor hep."
4. "Bir ilk yardım çalışanına gördüğün en manyakça şey nedir diye sormak büyük bir hata."
5. "Bu işe ne için başvurdunuz sorusu çok saçma değil mi? Para için başvuruyorum tabii ki başka ne için olacak?"
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6. "Neden bu kadar utangaçsın sorusunu çok sık duyarım. Buna kısaca cevabım ise 'sanane?' illa her yerde konuşup bulunmak zorunda mıyım?"
7. "İşimi öğrenen hemen maaşımı soruyor ve bu çok sinir bozucu bir durum oluyor. Ne yapacaksın maaşımı kardeşim? Benle işe mi gireceksin?"
8. "Uzun boyluyum diye bana hep basketbol oynar mısın diye sorarlar. Hatta bazıları hayır dediğimde bana inanmıyor."
9. "İnsanlar bana 'Çok güzelsin neden sevgilin yok?' diye çok sorar. Güzelim diye illa bir ilişkide mi olmalıyım? Güzel olmasam ilişkimin olmaması normal mı karşılanacaktı?"
10. "Dikkat bozukluğum olduğu için hep bir yerlere dalıyorum. Erkek arkadaşım da bu yüzden bana günde en az 10 defa ne düşünüyorsun diye sorar."
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11. "Eşim ve bana hep sorulan bir soru: 'Ne zaman çocuk yapıyorsunuz?' Evlenen herkesin çocuk yapma zorunluluğu mu var?"
12. "Malesef ki bir asker olarak en çok duyduğum soru 'Kimseyi öldürdün mü? oluyor..."
13. "Okuldayken beni gören her akrabamın sorduğu o meşhur soru 'Büyüyünce ne olacaksın?' olmuştur."
14. "Dovmelerimi görenler hemen 'Çok canını acıttı mı?' diye soruyor ve evet cidden çok acıttılar..."
15. "Doğuştan kızıl saçlı olmama rağmen her zaman saçlarının rengi gerçek mi sorusuyla karşılaşıyorum..."
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