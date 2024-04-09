Eskiden Romantik Bulunsa da Şimdi Işık Hızında Soğutan Tehlike Sinyali Niteliğinde Davranışlar
Eskiden Romantik Bulunsa da Şimdi Işık Hızında Soğutan Tehlike Sinyali Niteliğinde Davranışlar
Kaynak: https://new.reddit.com/r/AskReddit/co...
Eskiden olsa romantik sayılabilecek ama bu günlerde geçerliliği pek kalmayan ve hatta bazı durumlarda tehlikeli bir hareket olarak sayılmaya açık olan flört deneyimlerini paylaşan kullanıcılardan derlediğimiz bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyelim...👇
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1. "Birilerinin penceresine taş atıp gecenin bir körü şarkı söylemek. Eminim ki şu zamanda bunun sonu ya karakolluk ya da dayaklık olmak olur."
2. "Babam lisedeyken daha annemle çıkmadan önce onu derslerin sonunda bekler ve annem her eve gittiği zaman onu takip ederdi. Düşününce o zamanlar için romantik gibi görünebilir ama şu zamanda kesinlikle çok ürkütücü bir hareket."
3. "Kovboy zamanlarında insanlar sevdikleri kadın için düellolara girerdi. Düşünsenize iki silahlı erkek sizin için savaşıyor..."
4. "Birilerine defalarca çıkma teklifi etmek. Bu devirde taciz sayılabilecek şeyler eskiden normal karşılanıyordu."
5. "Evinin önünde yüksek sesle klişe aşk şarkıları çalmak..."
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6. "Gecenin bir yarısı hoşlandığın kişiyi gizli numaradan aramak. Artık bu dönemde sorgusuz süalsız engeli yersiniz."
7. "Reddedilmeyi kabullenemeyenler, bir nevi 'hayır' ne demek anlamayanlar. İnatçılıkla ancak başınız yanar."
8. "Hoşlandığınız kişinin halihazırda görüştüğü kişi ile kavgalara girişmek."
9. "Birilerine aşk mektupları yollamak ya da haber vermeden o kişinin evine gitmek günümüzde ürkütücü sayılabilir."
10. "Bazı yerlerde malesef ki hala devam eden 'kız kaçırma' geleneği kesinlikle bu zamanda hapise düşmek için iyi bir sebeptir."
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11. "Biriyle tanıştıktan sonra daha üç ay bile geçmeden evlenmek kesinlikle kulağa romantik gelse de o evliliğin uzun sürmeyeceğinin garantisidir."
12. "Sensiz ben yaşayamam ya da sen olmazsan benim de hayatım olmaz gibi bir nevi tehdit sayılabilecek söylemler kullanmak aslında da tehlike çanlarının göstergesidir."
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