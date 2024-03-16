Toksik Ebeveynler Tarafından Büyütüldüğünüzün İbaresi Olan 15 İşaret

Hayatlarına bazı yönlerde kötü bir şekil vermiş olan ebeveynleri ve onların toksik davranışlarını anlatarak hepimizi yetiştirilme şekillerimizi yeniden değerllendiremeye iten kullanıcılardan derlediğimiz bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyelim...👇