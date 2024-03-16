Toksik Ebeveynler Tarafından Büyütüldüğünüzün İbaresi Olan 15 İşaret
Toksik Ebeveynler Tarafından Büyütüldüğünüzün İbaresi Olan 15 İşaret
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/ravenishak/t...
Hayatlarına bazı yönlerde kötü bir şekil vermiş olan ebeveynleri ve onların toksik davranışlarını anlatarak hepimizi yetiştirilme şekillerimizi yeniden değerllendiremeye iten kullanıcılardan derlediğimiz bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyelim...👇
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1. "Kırklı yaşlarının ortasındasındır ve hala ilgi ve onaylanma arama peşindesindir çünkü hayatınca boyunca kimse seni fark etmemiştir, herkes seni görmezden gelmişti."
2. "Yaptığın her hareketin için sana kızacak ve bağıracak insanlarla büyüyünce fark edilmemeye çalışmak için her türlü yöntemi öğreniyorsun. Buna sessizce yürümek ve hareket etmek de dahil. DIşarda bazen ninjalar gibi yürüyorum farkına varmadan."
3. "Birilerin yaptıkları şey için senden özür dilemesi ya da olan sorunları görmezden gelmeyip dürüstçe konuşmasına şaşırmak, çocukluğunda her kötü durumda olumsuz tepkiler görerek yetiştiğini gösterir."
4. "Etrafındaki insanlar sessiz kaldıklarında sana kızgın oldukları ya da onları rahatsız ettiğini düşünmeye başlamak böyle endişelere düşmek.
5. "Anlaşmazlıklardan ve çekişmelerden kaçınmak ya da onlarla sağlıklı ve yapıcı bir şekilde yüzleşmemek, uzun bir süre üstesinden gelemediğiniz sorunlara çok maruz kaldığınızı gösterir."
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6. "Çevrenizdeki herkesten çekiniyorsanız, insanlar çok fazla çabalamanıza gerek olmadığını ne kadar söylerlerse de söylesinler asla kimse için yeterince iyi olmadığınızı hissediyorsanız ve genel olarak öz değeriniz düşükse bilin ki sizi zamanında kimse takdir etmediğindendir."
7. "Size gösterilen sevginin farkına varamamak ya da kendi sevginizi sağlıklı bir şekilde gösterememek. Bu da zamanında sevgisiz bir aile ortamında yetiştiğinizi gösterir."
8. "Yaptığınız iyi veya kötü her şeyde özür dileme gereksinimi hissetme ailenizin size işlediği hata yapma korkusundan kaynaklanır."
9. "Kendinize zarar verecek dereceye kadar gelen insanları memnun etme hevesi. Bu da zamanında aile üyelerinden takdir görmemekten gelen bir davranıştır."
10. "İnsanlara yaklaştıktan sonra sizin zayıf bir yönünüzden faydalanmalarından korkmak. Bu zamanında bu olayı yakınlarınızdan çok gördüğünüzü gösterir."
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11. "Karşınıza ne kadar kötü olaylar çıksa da artık sizi hiç etkilememesi, resmen duygusal uyuşukluk içinde olmak demek çocukluğunuzda gördüklerinizi atlatabilmek için böyle bir savunma mekanizması geliştirdiğiniz anlamına gelir."
12. "Asla dinmek bilmeyen öfke problemleri. Dışarıda gördüklerinizi kendiniz üzerinizden yansıttığınız için bu sizin de çocukluğunuzda çok öfke ile karşılaştığınızı gösterir."
13. "Her şeye gölmek ve her şey hakkında şaka yapmaya çalışmak. Mizah bir savunma mekanizmasıdır ve sizin de sığınmaktan kaçınmadığınız bir şeydir."
14. "Kimseden yardım istememek ve tüm sorunları kendi başınıza çözmeye çalışmak, çocukluğunuzda böyle büyümek zorunda bırakıldığınızı gösterir."
15. "Çocukluğunuzdan komik bulduğunuz bir anıyı anlattığınızda karşınızdaki kişinin bu olayı hiç normal bulmaması."
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