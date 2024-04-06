Bir Bardak Su İstese Bile Vermeyeceği İnsan Tiplerini Paylaşarak Haklı Noktalara Parmak Basan 15 kişi
Bir Bardak Su İstese Bile Vermeyeceği İnsan Tiplerini Paylaşarak Haklı Noktalara Parmak Basan 15 kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Ne kadar yumuşak kalpli olsak da bazı insanlar vardır ki en küçük sempatiyi bile hak etmezler. Kullanıcılardan derlediğimiz bu içeriğimizde kullanıcıların kimlere karşı zerre kadar sempati beslemediklerini hadi hep birlikte öğrenelim...👇
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1. "Dolandırıcılık, hırsızlık, şiddet veya başka bir yolla yaşlı insanlara musallat olan insanlar."
2. "Millete 'Ben buyum ve eğer hoşuna gitmiyorsa gidebilirsin' dedikten sonra, insanlar gerçekten de gitmeyi tercih ettiklerinde sinirlenen tipler."
3. "Hayvanlara zarar veren insanlar benim ezeli düşmanlarım sayılır."
4. "Çocuklara hiç acımadan zarar veren insanlar asla sempatiyi hak edemez."
5. "Bunun üstüne çok düşünmeye gerek yoktur. Diktatörlere karşı kimsenin sempati duyabileceğini sanmıyorum."
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6. "Kişisel farkındalığı sıfır olan insanlar hiçbir şeyin sorumluluğunu üstlenemez ve hiçbir yanlışı kabul edemezler. Bu onları sevmemeniz için yeterli bir sebeptir."
7. "Tekrar tekrar başkalarından yardım isteyen ancak kendilerine yardım etmek istemeyen kişiler."
8. "Kimse kusura bakmasın ama eşlerini aldatan insanlara ne saygım ne de sempatim var."
9. "Yolda dikkatsizce araba süren ve başkalarının hayatını riske atan insanlar."
10. "Restoranlarda çalışan garsonlara gereksiz yere kaba davranan ve üstünlük taslayan insanlar büyük tehlike."
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11. "Kötü ebeveynlikleri yüzünden çocukları onlardan uzaklaşan ve bundan dert yakınan insanlar listemin başlarında."
12. Günlük hayatta normal bir şekilde olabilecek olumsuz deneyimleri "travma" olarak tanımlayan kişiler.
13. "Sağlıklı insanlar oldukları halde akıl hastalıklarına 'kendi kendilerine teşhis koyan' insanlar. Bu insanlar gerçekten hasta olan insanları problemlerinin ciddiye alınmasını engelliyorlar."
14. "Masum insanlara karşı asılsız iddialarda bulunanlar ve bu insanların hayatlarına derinden zarar verenler."
15. "Bir parazitmiş gibi başka insanların hayatları üzünden yaşamayan çalışan kişiler."
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