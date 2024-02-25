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İlk Görüşte Aşık Olup Film Senaryolarını Aratmayan Hikayeleriyle Hepimizi Kıskandıran 15 Kişi

İlk Görüşte Aşık Olup Film Senaryolarını Aratmayan Hikayeleriyle Hepimizi Kıskandıran 15 Kişi

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
25.02.2024 - 11:01

İlk görüşte aşk çoğu insanın hayallerini süsleyen bir durum olabilir: Peki ilk görüşte aşık olup sonrasında bu aşkı devam ettirebilen var mı? Reddit kullanıcılarının hikayeleri aşka olan inancınızı bir yeşertecek...

Buyurun 👇

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/hannahloewen...
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1. "İnternette tanıştık ve ilk buluşmamız o kadar çabuk geçti ki kafe sahibi gelip kapattıklarını ve kalkmamızı istediğini söylediğinde geçen zamanı fark ettik..."

1. "İnternette tanıştık ve ilk buluşmamız o kadar çabuk geçti ki kafe sahibi gelip kapattıklarını ve kalkmamızı istediğini söylediğinde geçen zamanı fark ettik..."

Maalesef uzak mesafe ilişkisiydi; az görüşebiliyorduk. Derken yurt dışında bir okul kazandım: Artık değil az, hiç görüşemeyecektik. Ama ben onsuz hiçbir şey yapmak istemiyor gibiydim, meğerse o da aynı şekilde hissediyormuş. Neyse ki hislerimiz konusunda dürüst davrandık ve hemen nişanlandık. İki yıldır evliyiz ve evet, ilk günkü gibi hissediyoruz.

2. "Ben daha yeni bir toksik ilişkiden çıkmıştım ve yeni bir ilişkiye hazır hissetmiyordum..."

2. "Ben daha yeni bir toksik ilişkiden çıkmıştım ve yeni bir ilişkiye hazır hissetmiyordum..."

Ancak ilk buluşmamızda bana o kadar içten sarıldı ve o kadar nazik bir şekilde ismimi söyledi ki, bir an onunla tanıştığım için rahatladığımı hissettim. Sonra beş dakika geciktiği için özür dileyip, hangisini seveceğimi bilmediğinden tüm aromalı sodalardan aldığını söyledi. Şimdi dokuzuncu yılımızı kutluyoruz.

3. "Onu ilk kez iş yerinde görmüştüm ve beni tanımadığı için yanımdan geçip gitmişti ama karnımda kelebekler uçuşuyordu..."

3. "Onu ilk kez iş yerinde görmüştüm ve beni tanımadığı için yanımdan geçip gitmişti ama karnımda kelebekler uçuşuyordu..."

4. "İlk annem anlamıştı. Daha ikinci buluşmamıza hazırlanıyordum ve annem durduk yere 'Bu kadınla evlenecek misin?' diye sordu..."

4. "İlk annem anlamıştı. Daha ikinci buluşmamıza hazırlanıyordum ve annem durduk yere 'Bu kadınla evlenecek misin?' diye sordu..."

O an annemin abarttığını düşündüm. Ama şimdi yedi yıl sonra hala aynı kadınla mutlu bir evliliğim var. Yani annem gözümden anlamış!

5. "Yıllar önce dünyalar tatlısı bir adamla tanıştım. Aynı pasajda çalışıyorduk..."

5. "Yıllar önce dünyalar tatlısı bir adamla tanıştım. Aynı pasajda çalışıyorduk..."

Arkadaş olduk ve bieaz muhabbetin ardından dışarıda da buluşmaya karar verdik. Sinemaya geldiğimizde bana kapıyı açtı ve elimi tuttu. O an bir daha başkasının elini tutmak istemediğimi hissettim. Ve haklıydım da. 18 yıldır beraberiz, 15 yıldır evliyiz.

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6. "İnternetten tanıştık ve aramızda sadece 3 saat mesafe olduğunu fark ettik..."

6. "İnternetten tanıştık ve aramızda sadece 3 saat mesafe olduğunu fark ettik..."

Şansıma benim oturduğum yere daha da yakın bir iş teklifi aldı ve böylece daha yakınıma taşındı. İlk buluşmamızda sonsuza dek beraber olacağımızı biliyordum. İlk haftadan birbirimizi sevdiğimizi söyledik. Bana kendimi sevmeyi ve özgüvenli olmayı öğretti. Hayatımı onsuz düşünemiyorum. Şimdi de nişanlıyız.

7. "Kocamla çıkmaya başlayalı 2 hafta olmuşken kız kardeşimle telefonda konuşuyorduk..."

7. "Kocamla çıkmaya başlayalı 2 hafta olmuşken kız kardeşimle telefonda konuşuyorduk..."

Bana aramızın nasıl olduğunu sordu ve ben de 'Eğer hayatımda biriyle evlenirsem, o kişi olurdu' dedim. O zamanlarda ne evlilik ne de çocuk planımız vardı. Şimdi 17 yıllık evliyiz ve iki çocuğumuz var.

8. "Kocamla 2008 yılında, onun kardeşinin arkadaşlarından biriyle çıkarken tanıştım..."

8. "Kocamla 2008 yılında, onun kardeşinin arkadaşlarından biriyle çıkarken tanıştım..."

O ilişki bitince arkadaş kalmaya devam ettik. Bir yıl sonra arkadaşlarım ve ben bir belediye etkinliğindeydik. Eski sevgilime, onun kardeşine ve eşime rastladım. Neden ve nasıl bilmiyorum ama karşılaşınca sarıldık ve içimde onu tekrar görmem gerektiğine dair bir his uyandı. Şu anda 7 yıldır evliyiz!

9. "Başta mektup arkadaşıydık. Daha sonra ben onun yaşadığı ülkeye taşınınca yüzyüze tanıştık..."

9. "Başta mektup arkadaşıydık. Daha sonra ben onun yaşadığı ülkeye taşınınca yüzyüze tanıştık..."

İlk buluşmamızda onun hayatımın aşkı olduğunu biliyordum. İlişkimiz hala büyülü hissettiriyor.

10. "Üçüncü buluşmamızda onunla evleneceğimi biliyordum. Şimdi evliliğimizin 17. yılına girmek üzereyiz..."

10. "Üçüncü buluşmamızda onunla evleneceğimi biliyordum. Şimdi evliliğimizin 17. yılına girmek üzereyiz..."

Her zaman her şey yolunda değildi ama beraber olmak her şeyi kolaylaştırdı.

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11. "İlk öpüşmemizde adeta bir filmdeymişiz gibi hissettim. Beynimde havaifişekleri patladı..."

11. "İlk öpüşmemizde adeta bir filmdeymişiz gibi hissettim. Beynimde havaifişekleri patladı..."

İki ay sonra nişanlandık ve şimdi 7 yıldır evliyiz. İki çocuğumuz var. En yakın arkadaşım ve eşim.

12. "Kuzenimin evinde yılbaşı partisindeydim. Partide daha önce çıktığım erkeklerin tam tersi olan bir çocuktan çok hoşlandım..."

12. "Kuzenimin evinde yılbaşı partisindeydim. Partide daha önce çıktığım erkeklerin tam tersi olan bir çocuktan çok hoşlandım..."

Tanıdığım en mükemmel insan ve hala beni öptüğünde heyecanlanıyorum. 16 yıldır mutlu bir evliliğimiz var.

13. "İlk buluşmamızda sinemada yangın alarmı çaldı ve kalabalıkta ondan ayrı düşmemek için elini tuttum..."

13. "İlk buluşmamızda sinemada yangın alarmı çaldı ve kalabalıkta ondan ayrı düşmemek için elini tuttum..."

O an hayatımda her önemli anda tutacağım elin onun olduğunu anladım.

14. "İkimiz de arkadaşlarımız aracılığıyla ilk buluşmamıza çıktık, birbirimizi daha önce görmemiştik bile..."

14. "İkimiz de arkadaşlarımız aracılığıyla ilk buluşmamıza çıktık, birbirimizi daha önce görmemiştik bile..."

İlk gece çok bir şey konuşmadık ama ikinci buluşmamızda lavaboya gidip kız kardeşimi aradım ve onunla evleneceğimi söyledim. 22 yıldır evliyiz.

15. "Üniversitenin son senesi bir sınıf arkadaşımla konuşurken içimden bir ses onun gelecekteki eşim olduğunu söyledi..."

15. "Üniversitenin son senesi bir sınıf arkadaşımla konuşurken içimden bir ses onun gelecekteki eşim olduğunu söyledi..."

Bu düşünceye gülüp geçtim ama 10 yıldır evliyiz ve 6 çocuğumuz var!

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