İlk Görüşte Aşık Olup Film Senaryolarını Aratmayan Hikayeleriyle Hepimizi Kıskandıran 15 Kişi
İlk Görüşte Aşık Olup Film Senaryolarını Aratmayan Hikayeleriyle Hepimizi Kıskandıran 15 Kişi
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/hannahloewen...
İlk görüşte aşk çoğu insanın hayallerini süsleyen bir durum olabilir: Peki ilk görüşte aşık olup sonrasında bu aşkı devam ettirebilen var mı? Reddit kullanıcılarının hikayeleri aşka olan inancınızı bir yeşertecek...
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1. "İnternette tanıştık ve ilk buluşmamız o kadar çabuk geçti ki kafe sahibi gelip kapattıklarını ve kalkmamızı istediğini söylediğinde geçen zamanı fark ettik..."
2. "Ben daha yeni bir toksik ilişkiden çıkmıştım ve yeni bir ilişkiye hazır hissetmiyordum..."
3. "Onu ilk kez iş yerinde görmüştüm ve beni tanımadığı için yanımdan geçip gitmişti ama karnımda kelebekler uçuşuyordu..."
4. "İlk annem anlamıştı. Daha ikinci buluşmamıza hazırlanıyordum ve annem durduk yere 'Bu kadınla evlenecek misin?' diye sordu..."
5. "Yıllar önce dünyalar tatlısı bir adamla tanıştım. Aynı pasajda çalışıyorduk..."
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6. "İnternetten tanıştık ve aramızda sadece 3 saat mesafe olduğunu fark ettik..."
7. "Kocamla çıkmaya başlayalı 2 hafta olmuşken kız kardeşimle telefonda konuşuyorduk..."
8. "Kocamla 2008 yılında, onun kardeşinin arkadaşlarından biriyle çıkarken tanıştım..."
9. "Başta mektup arkadaşıydık. Daha sonra ben onun yaşadığı ülkeye taşınınca yüzyüze tanıştık..."
10. "Üçüncü buluşmamızda onunla evleneceğimi biliyordum. Şimdi evliliğimizin 17. yılına girmek üzereyiz..."
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11. "İlk öpüşmemizde adeta bir filmdeymişiz gibi hissettim. Beynimde havaifişekleri patladı..."
12. "Kuzenimin evinde yılbaşı partisindeydim. Partide daha önce çıktığım erkeklerin tam tersi olan bir çocuktan çok hoşlandım..."
13. "İlk buluşmamızda sinemada yangın alarmı çaldı ve kalabalıkta ondan ayrı düşmemek için elini tuttum..."
14. "İkimiz de arkadaşlarımız aracılığıyla ilk buluşmamıza çıktık, birbirimizi daha önce görmemiştik bile..."
15. "Üniversitenin son senesi bir sınıf arkadaşımla konuşurken içimden bir ses onun gelecekteki eşim olduğunu söyledi..."
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