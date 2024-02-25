Mutluluğun Bulaşıcılığı Kanıtlarcasına Okuyunca Pamuk Gibi Olacağınız 15 Hikaye
Mutluluğun Bulaşıcılığı Kanıtlarcasına Okuyunca Pamuk Gibi Olacağınız 15 Hikaye
Kalpleri eriten derecede tatlı hikayelerini paylaşan kullanıcılardan derlediğimiz bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyelim...👇
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1. "10 yaşındaki kızım bir haftadır internet üzerinden Korece öğreniyor. Meğerse sınıfa Kore'den yeni bir öğrenci gelmiş ve yabancı hissetmemesi için Korece öğreniyormuş."
2. "Çok kötü bir gün geçirdiğim için işten sonra kahve almaya gittim ve tam parasını ödeyecekken cüzdanımı ofiste unuttuğumu fark ettim. Yorgunluğumu gören barista 'bu da bizden olsun' dedi ve resmen beni mutluluktan ağlatacaktı."
3. "7 yaşındaki kızım tek boynuzlu atları çok seviyor. Bir gün internette gezinirken birilerinin tek boynuzlu atlar gerçek değil yazdığını görmüş ve çok üzülmüş. Sonra gelip bana bunun tek boynuzlu atlar için çok büyük bir saygısızlık olduğunu söyledi."
4. "Oğluma aldığım oyuncakların her gittikçe kaybolduğunu fark ettim. Meğerse oğlum arkadaşının az oyuncağı olduğu için kendi oyuncaklarını ona veriyormuş."
5. "Yağmurlu bir günde eve doğru gitmeye çalışırken önünden geçtiğim bir evin kapısı açıldı ve içerden çıkan yaşlı bir beyefendi bana bir şemsiye uzattı. Hiç bu kadar şanslı olmamıştım."
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6. "Kasiyer olarak çalışan oğlum her gün annesiyle alışverişe gelen sağır bir çocuk için işaret dili öğreniyor."
7. "Kötü bir ebeveyn olmaktan korkan eşim aylardır gizliden ebeveynlik hakkında kitaplar okuyormuş..."
8. "Geçen gün gittiğim bir su parkında bir baba ve oğul arasındaki konuşmayı duydum. Oğul babasına buraya gelmenin en büyük hayali olduğunu söylüyordu ve baba da oğluna onu buraya getirmenin onun en büyük hayali olduğunu söylüyordu."
9. "Buz dolabımız bozulduğu için onu değiştirme kararı aldık. Kızım biz buz dolabını taşımadan önce ona uzun bir süre sarılıp onu özleyeceğini söyledi."
10. "Yıllar önce evime giren ve tüm eşyalarıma kıran kedi şu an benim en iyi dostum."
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11. "Bebeğim her hapşırdığımda bana gülüyor bir nevi bana 'çok yaşa' dermiş gibi."
12. "Eskiden her zaman kavga ettiğim sınıf arkadaşım şu an benim en yakın arkadaşım. Bazen sadece kötü duyguları bir tarafa bırakıp konuşmaya çalışmak her şeyi çözebiliyor."
13. "Kızımın arkadaşları onu çok seviyor, doğum günü için hepsi ona özel hediyeler yapmış. Kızımı hiç bu kadar mutlu görmemiştim."
14. "Oğlum film izlemeyi çok sevdiği için sürpriz olarak onu bir film müzesine götürdüm. Günün sonunda ağlayarak bana sarıldı ve bana teşekkür etti. O an hayatımda hiç olmadığım kadar huzurlu hissetmiştim."
15. "Büyük annem başka bir ülkede yaşadığı için düğünüme gelemiyordu ama düğün günü bir şekilde düğüne gelebildi. Meğerse eşim sürpriz olsun diye aylar önce onlara uçak bileti almış ve her şeyi ayarlamış..."
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