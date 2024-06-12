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Şimdi Bana Kaybolan Yıllarımı Verseler: İşlemediği Suç Yüzünden Yıllarca Hapis Yatan Adama Rekor Tazminat

Şimdi Bana Kaybolan Yıllarımı Verseler: İşlemediği Suç Yüzünden Yıllarca Hapis Yatan Adama Rekor Tazminat

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
12.06.2024 - 16:40

ABD'nin Florida eyaletindeki Tampa şehrinde yaşayan Robert DuBoise'un hayatının dönüm noktası 1983 yılında yaşandı. 18 yaşındayken tecavüz ve cinayet gibi ağır suçlamalarla yolu hapishaneye düşen DuBoise yıllarca haklılığını ispatlamaya çalıştı. Haksız yere yıllarca hapis yattıktan sonra özgürlüğüne kavuştuğunda ise o artık çoktan gençliğini tamamlamıştı. Sadece ABD değil tüm dünya onun filmleri aratmayan özgürlük hikâyesiyle şoke olmuş durumda.

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Takvimler 18 Ağustos 1983'ü gösteriyordu. Henüz 19 yaşındaki Barbara Grams adlı genç kadın, çalıştığı restorandaki mesaisini tamamlamış ve evine dönmek için yola koyulmuştu.

Takvimler 18 Ağustos 1983'ü gösteriyordu. Henüz 19 yaşındaki Barbara Grams adlı genç kadın, çalıştığı restorandaki mesaisini tamamlamış ve evine dönmek için yola koyulmuştu.

Yanağından ısırılan genç kadın tecavüze uğradıktan sonra vahşice öldürüldü.

Harekete geçen ekipler vakit kaybetmeden bölgedeki şüpheli erkekleri gözaltına alıp sorgulamaya başladı.

Harekete geçen ekipler vakit kaybetmeden bölgedeki şüpheli erkekleri gözaltına alıp sorgulamaya başladı.

Polis merkezine götürülen şüphelilerden tükürük testi istendi ancak bir sonuca varılamadı.

Bölgedeki huzursuzluk artmaya devam edince polis, genç kadının öldürüldüğü noktayı gözetlemeye başladı. İşte tam da burada 18 yaşındaki Robert DuBoise ekiplerin radarına takıldı.

Bölgedeki huzursuzluk artmaya devam edince polis, genç kadının öldürüldüğü noktayı gözetlemeye başladı. İşte tam da burada 18 yaşındaki Robert DuBoise ekiplerin radarına takıldı.

Genç kadının vahşice öldürüldüğü noktayı farkında olmadan fazlasıyla ziyaret eden DuBoise, polisin radarına takıldı ve hızlıca polis merkezine götürüldü. Sorgusu alınan DuBoise'ın cinayeti işlediğine dair güçlü bir delil olmasa da tüm okların hedefinde olmaktan kaçamadı.

1985 yılında sonuçlanan mahkemede karar oldukça ağırdı. DuBoise ölüm cezasına çarptırılmıştı. Fakat bu ceza daha sonra ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

1985 yılında sonuçlanan mahkemede karar oldukça ağırdı. DuBoise ölüm cezasına çarptırılmıştı. Fakat bu ceza daha sonra ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Yıllar içinde haklılığını ispatlamaya çalışan DuBoise ancak 2020 yılında hedefine ulaşabildi. Onun suçsuzluğunu ispatlayan DNA kanıtı ortaya çıktığında o artık çoktan 56 yaşına gelmişti bile!

Tam 38 yıl boyunca her gün suçsuz olduğunu bilse dahi hapishanede kalmaya devam eden DuBoise sonunda özgürdü ve elbette haksız yere hapiste kalmasının bir tazminat bedeli olmalıydı!

Tam 38 yıl boyunca her gün suçsuz olduğunu bilse dahi hapishanede kalmaya devam eden DuBoise sonunda özgürdü ve elbette haksız yere hapiste kalmasının bir tazminat bedeli olmalıydı!

2020 yılında tahliye edilen DuBoise'a 14 milyon dolar (yaklaşık 452 milyon TL) ödenmesine karar verildi.

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DuBoise'ın filmleri aratmayan esareti ABD'den Türkiye'ye pek çok sosyal medya kullanıcısını şoke etmiş durumda. İşte o yorumlardan bazıları:

DuBoise'ın filmleri aratmayan esareti ABD'den Türkiye'ye pek çok sosyal medya kullanıcısını şoke etmiş durumda. İşte o yorumlardan bazıları:
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twitter.com
twitter.com
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Oldukça farklı bir bakış açısı geliyor şimdi:

Oldukça farklı bir bakış açısı geliyor şimdi:
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twitter.com
twitter.com
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o. k.

38 sene hapis yattıktan sonra 1milyar dolar verse ne yazar hayatı bitmiş adamın