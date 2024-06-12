Şimdi Bana Kaybolan Yıllarımı Verseler: İşlemediği Suç Yüzünden Yıllarca Hapis Yatan Adama Rekor Tazminat
Şimdi Bana Kaybolan Yıllarımı Verseler: İşlemediği Suç Yüzünden Yıllarca Hapis Yatan Adama Rekor Tazminat
ABD'nin Florida eyaletindeki Tampa şehrinde yaşayan Robert DuBoise'un hayatının dönüm noktası 1983 yılında yaşandı. 18 yaşındayken tecavüz ve cinayet gibi ağır suçlamalarla yolu hapishaneye düşen DuBoise yıllarca haklılığını ispatlamaya çalıştı. Haksız yere yıllarca hapis yattıktan sonra özgürlüğüne kavuştuğunda ise o artık çoktan gençliğini tamamlamıştı. Sadece ABD değil tüm dünya onun filmleri aratmayan özgürlük hikâyesiyle şoke olmuş durumda.
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Takvimler 18 Ağustos 1983'ü gösteriyordu. Henüz 19 yaşındaki Barbara Grams adlı genç kadın, çalıştığı restorandaki mesaisini tamamlamış ve evine dönmek için yola koyulmuştu.
Harekete geçen ekipler vakit kaybetmeden bölgedeki şüpheli erkekleri gözaltına alıp sorgulamaya başladı.
Bölgedeki huzursuzluk artmaya devam edince polis, genç kadının öldürüldüğü noktayı gözetlemeye başladı. İşte tam da burada 18 yaşındaki Robert DuBoise ekiplerin radarına takıldı.
1985 yılında sonuçlanan mahkemede karar oldukça ağırdı. DuBoise ölüm cezasına çarptırılmıştı. Fakat bu ceza daha sonra ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Tam 38 yıl boyunca her gün suçsuz olduğunu bilse dahi hapishanede kalmaya devam eden DuBoise sonunda özgürdü ve elbette haksız yere hapiste kalmasının bir tazminat bedeli olmalıydı!
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DuBoise'ın filmleri aratmayan esareti ABD'den Türkiye'ye pek çok sosyal medya kullanıcısını şoke etmiş durumda. İşte o yorumlardan bazıları:
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Oldukça farklı bir bakış açısı geliyor şimdi:
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38 sene hapis yattıktan sonra 1milyar dolar verse ne yazar hayatı bitmiş adamın