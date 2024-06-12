Şimdi Bana Kaybolan Yıllarımı Verseler: İşlemediği Suç Yüzünden Yıllarca Hapis Yatan Adama Rekor Tazminat

ABD'nin Florida eyaletindeki Tampa şehrinde yaşayan Robert DuBoise'un hayatının dönüm noktası 1983 yılında yaşandı. 18 yaşındayken tecavüz ve cinayet gibi ağır suçlamalarla yolu hapishaneye düşen DuBoise yıllarca haklılığını ispatlamaya çalıştı. Haksız yere yıllarca hapis yattıktan sonra özgürlüğüne kavuştuğunda ise o artık çoktan gençliğini tamamlamıştı. Sadece ABD değil tüm dünya onun filmleri aratmayan özgürlük hikâyesiyle şoke olmuş durumda.

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