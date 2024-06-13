Acılara Yürüyor, Korkmuyoruz: Cennette 3 Gün Geçirdiğini Söyleyen Kadının Aşırı Fantastik 2032 Kehaneti
Acılara Yürüyor, Korkmuyoruz: Cennette 3 Gün Geçirdiğini Söyleyen Kadının Aşırı Fantastik 2032 Kehaneti
Acılara yürüyor ama asla korkmadığımız, cennetten tek tek çiçek topladığımız 2020 yazını unutmamız ne mümkündü! Pandeminin üzerimizden affedersiniz dozer gibi geçtiği 2020 yazında 'cennet' kelimesi ağızlarımıza bol bol pelesenk olmuştu. Yıl oldu 2024, gündem değişti ama bir kadın var ki halen daha 'cennet kafası' yaşıyor. Öldüğünü ve cennette 3 (yazıyla üç) gün geçirdiğini iddia eden (muhtemelen kendine) yazar ve Youtuber Julie Poole, yaşadığı fantastik deneyimi Youtube'ta anlattı. Galli kadının 2025 ve 2032 kehanetleri de bir o kadar ilginç!
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Ölümden başkasının yalan olduğunu 90'lar sonunda bizlere hatırlatan Candan Erçetin'in aksine Galli yazar Julie Poole, ölüm ve hayatın iç içe geçebileceğini iddia ediyor.
Birleşik Krallık'a bağlı Galler'de yaşamını sürdüren Poole, 20'li yaşlarının başındayken tecrübe ettiğini iddia ettiği anları şöyle özetledi:
"21 yaşındaydım ve oldukça zorlu bir dönemden geçiyordum. Yaşamıma son verme teşebbüsünde bulundum ve kendime gelmeden önce 3 gün boyunca cennette kaldım."
Galli kadının fantastik lafları sadece bunlarla sınırlı değil. 2025 ve 2032'ye dair dikkat çeken kehanetlerde bulunan Poole, şaşırtıcı iddialar ortaya attı.
Poole'nin iddiasına göre 2025 yılında önemli bir eşikten geçeceğiz. Aslında bu eşikten 2024 itibarıyla da geçiyoruz ama pek farkında değiliz. Ve Poole'ye göre aslında tüm bu süreç 2012 yılında başlamış!
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2012 ve 2032 arasındaki 20 yıllık dönemin 'Altın Çağ'ın başlangıcı olduğunu iddia eden Poole, asıl büyük dönemin 2032 yılında başlayacağını ve bu dönemin 'Altın Çağ' olacağını söyledi.
Galli yazara göre 2032 yılında büyük bir kişisel farkındalık yaşanacak, sadece sevgi kazanacak, insanlar birbirine nezaketle yaklaşacak.
2032 yılında başlayacak 'Altın Çağ'da sahteliğe yer olmadığını vurgulayan Poole, 2025'in ise 'doğum sancısı' tadında biraz kaotik geçeceğini iddia etti.
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