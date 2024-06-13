Acılara Yürüyor, Korkmuyoruz: Cennette 3 Gün Geçirdiğini Söyleyen Kadının Aşırı Fantastik 2032 Kehaneti

Acılara yürüyor ama asla korkmadığımız, cennetten tek tek çiçek topladığımız 2020 yazını unutmamız ne mümkündü! Pandeminin üzerimizden affedersiniz dozer gibi geçtiği 2020 yazında 'cennet' kelimesi ağızlarımıza bol bol pelesenk olmuştu. Yıl oldu 2024, gündem değişti ama bir kadın var ki halen daha 'cennet kafası' yaşıyor. Öldüğünü ve cennette 3 (yazıyla üç) gün geçirdiğini iddia eden (muhtemelen kendine) yazar ve Youtuber Julie Poole, yaşadığı fantastik deneyimi Youtube'ta anlattı. Galli kadının 2025 ve 2032 kehanetleri de bir o kadar ilginç!