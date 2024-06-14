Sempatik Bulan da Oldu 'Nasıl Yani?' Diyen de: Kahveyi Yapan Damat Tarafı Olunca Kafalar Karıştı
Sempatik Bulan da Oldu 'Nasıl Yani?' Diyen de: Kahveyi Yapan Damat Tarafı Olunca Kafalar Karıştı
'Kız isteme' törenlerinin olmazsa olmazı olan 'damat tarafına tuzlu kahve içirmek' eyleminde rollerin değiştiğini düşünelim hep birlikte. Ya da çok da fazla düşünmeye gerek yok, hazır yapılmışı var. Damat tarafı kahveyi hazırlıyor, gelin tarafına da bir güzel bu kahveyi içmek düşüyor. Yüz gülümseten o anlar sosyal medyada tatlı tweet'lerin atılmasına sebep oldu.
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Videomuzun başlangıcında damat tarafını mutfakta görüyoruz, elinde bir cezveyle kahveyi karıştırıyor.
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Daha sonra heyecanlı adımlarla elindeki tepsiyi taşıyor ve tüm bu anlar kayıt altına alınıyor.
Kahvenin kıvamı merak konusu tabii...
Ve son aşama... Gelin tarafımızın yüzü gülüyor, hep birlikte yan yana kahveden yudumluyorlar.
Bu görüntüler sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Onları sempatik bulan da oldu, neden böyle bir şey yaptıklarına bir anlam veremeyenler de... İşte o yorumlardan bazıları:
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