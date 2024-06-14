Sempatik Bulan da Oldu 'Nasıl Yani?' Diyen de: Kahveyi Yapan Damat Tarafı Olunca Kafalar Karıştı

'Kız isteme' törenlerinin olmazsa olmazı olan 'damat tarafına tuzlu kahve içirmek' eyleminde rollerin değiştiğini düşünelim hep birlikte. Ya da çok da fazla düşünmeye gerek yok, hazır yapılmışı var. Damat tarafı kahveyi hazırlıyor, gelin tarafına da bir güzel bu kahveyi içmek düşüyor. Yüz gülümseten o anlar sosyal medyada tatlı tweet'lerin atılmasına sebep oldu.