Bir Kurban Bayramı Klasiği: Sahibinden Kaçan Kurbanlık Boğa Çatıya Çıktı!
Bir Kurban Bayramı Klasiği: Sahibinden Kaçan Kurbanlık Boğa Çatıya Çıktı!
Kurban Bayramı'nın ilk gününde benzer görüntülerle karşılaştık. Sahibinden kaçan kurbanlık bir boğanın çatıya çıktığı anlar sosyal medyayı yıktı geçti.
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Kurban Bayramı'nın ilk gününde yine benzer görüntüler gelmeye başladı... Konya'nın Kadınhanı ilçesinde sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık boğa önce kerpiçten yapılan tek katlı ahırın damına ardından bitişikteki evin çatısına çıktı.
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Daha sonra ahırın damından atlayıp kaçmaya devam eden boğa, çevredekiler tarafından görüntülendi.
Sahiplerinin evin çevresini sarıp yakalamak istediği boğa çatının diğer ucuna giderek tekrar ahırın üstüne indi. Takibi sürdüren sahipleri bir süre sonra boğayı yakaladı.
Olaya sosyal medyadan gelen tepkiler şu şekilde:
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bu yiğidi kesmeyin İsviçre alplerine gönderin yol parasını vercem
komedi ya artık yine böyle haberler duyarız 😂😂😂😂
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