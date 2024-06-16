Çiğ Köftenin Şanı Sınırı Geçti! İstanbul'da Yaşayan ABD'li Gazeteci: "Türkler Bu Yiyeceği Çok Seviyor"

İyice dövülmüş çiğ etle ince bulgura biber, soğan, baharat, salça, maydanoz katılıp bulgur yumuşayıncaya kadar yoğrulduktan sonra pişirilmeden köfte biçimi verilir ve afiyetle yenir... Nedir bu? Elbette çiğ köfte! İstanbul'da yaşayan ABD'li bir gazeteci sayesinde şanı İngiltere'de de duyulan çiğ köfte gelecekte Avrupa'daki döner sevdasını sollayabilir mi? Yaşayıp göreceğiz!

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