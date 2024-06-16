Çiğ Köftenin Şanı Sınırı Geçti! İstanbul'da Yaşayan ABD'li Gazeteci: "Türkler Bu Yiyeceği Çok Seviyor"
Çiğ Köftenin Şanı Sınırı Geçti! İstanbul'da Yaşayan ABD'li Gazeteci: "Türkler Bu Yiyeceği Çok Seviyor"
İyice dövülmüş çiğ etle ince bulgura biber, soğan, baharat, salça, maydanoz katılıp bulgur yumuşayıncaya kadar yoğrulduktan sonra pişirilmeden köfte biçimi verilir ve afiyetle yenir... Nedir bu? Elbette çiğ köfte! İstanbul'da yaşayan ABD'li bir gazeteci sayesinde şanı İngiltere'de de duyulan çiğ köfte gelecekte Avrupa'daki döner sevdasını sollayabilir mi? Yaşayıp göreceğiz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC, Türkiye'de son dönemde epey rağbet gören çiğ köfteyi haberleştirdi. İstanbul'da yaşayan ABD'li gazeteci Paul Benjamin Osterlund'un kaleminden çıkan yazıda çiğ köfteye dair "Türklerin çok sevdiği, Türkiye'nin en popüler fast food yiyeceklerinden biri" yorumu yapıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yazıda 2008 yılında Avrupa Birliği'ne uyum çerçevesinde etli çiğ köftenin yasaklandığına dikkat çekilerek bu karar sonrasında birçok restoranın yemeği etsiz hazırlamaya başladığının altını çizildi.
Yazıda 'Türk köftesi' olarak tanımlanan çiğ köftenin her ne kadar adında 'köfte' geçse bilse yemeğin çoğu zaman vegan malzemelerden yapıldığına dikkat çekildi ve etsiz versiyonda bulgur, fındık, roka, maydanoz, marul ve nar ekşisinin yer aldığı belirtildi.
Çiğ köftenin Adıyaman ve Şanlıurfa'da popüler bir yiyecek olduğunu ve daha sonrasında başta İstanbul olmak üzere birçok ilde de trend bir yiyeceğe dönüştüğünü belirten gazeteci, "Türkiye'nin dört bir yanında hem ucuz hem de sağlıklı çiğ köfte satan birçok restoran açıldı. Öğrencilerin ve hareket halindeyken ekonomik bir yiyecek arayanların favorisi haline geldi" yorumunda bulundu.
Gazetecinin X'teki çiğ köfte paylaşımlarına gelen tepkiler ise şöyle:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın