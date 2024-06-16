Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Çiğ Köftenin Şanı Sınırı Geçti! İstanbul'da Yaşayan ABD'li Gazeteci: "Türkler Bu Yiyeceği Çok Seviyor"

Çiğ Köftenin Şanı Sınırı Geçti! İstanbul'da Yaşayan ABD'li Gazeteci: "Türkler Bu Yiyeceği Çok Seviyor"

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
16.06.2024 - 10:20

İyice dövülmüş çiğ etle ince bulgura biber, soğan, baharat, salça, maydanoz katılıp bulgur yumuşayıncaya kadar yoğrulduktan sonra pişirilmeden köfte biçimi verilir ve afiyetle yenir... Nedir bu? Elbette çiğ köfte! İstanbul'da yaşayan ABD'li bir gazeteci sayesinde şanı İngiltere'de de duyulan çiğ köfte gelecekte Avrupa'daki döner sevdasını sollayabilir mi? Yaşayıp göreceğiz!

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC, Türkiye'de son dönemde epey rağbet gören çiğ köfteyi haberleştirdi. İstanbul'da yaşayan ABD'li gazeteci Paul Benjamin Osterlund'un kaleminden çıkan yazıda çiğ köfteye dair "Türklerin çok sevdiği, Türkiye'nin en popüler fast food yiyeceklerinden biri" yorumu yapıldı.

İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC, Türkiye'de son dönemde epey rağbet gören çiğ köfteyi haberleştirdi. İstanbul'da yaşayan ABD'li gazeteci Paul Benjamin Osterlund'un kaleminden çıkan yazıda çiğ köfteye dair "Türklerin çok sevdiği, Türkiye'nin en popüler fast food yiyeceklerinden biri" yorumu yapıldı.

Yazıda 2008 yılında Avrupa Birliği'ne uyum çerçevesinde etli çiğ köftenin yasaklandığına dikkat çekilerek bu karar sonrasında birçok restoranın yemeği etsiz hazırlamaya başladığının altını çizildi.

Yazıda 2008 yılında Avrupa Birliği'ne uyum çerçevesinde etli çiğ köftenin yasaklandığına dikkat çekilerek bu karar sonrasında birçok restoranın yemeği etsiz hazırlamaya başladığının altını çizildi.

Yazıda 'Türk köftesi' olarak tanımlanan çiğ köftenin her ne kadar adında 'köfte' geçse bilse yemeğin çoğu zaman vegan malzemelerden yapıldığına dikkat çekildi ve etsiz versiyonda bulgur, fındık, roka, maydanoz, marul ve nar ekşisinin yer aldığı belirtildi.

Yazıda 'Türk köftesi' olarak tanımlanan çiğ köftenin her ne kadar adında 'köfte' geçse bilse yemeğin çoğu zaman vegan malzemelerden yapıldığına dikkat çekildi ve etsiz versiyonda bulgur, fındık, roka, maydanoz, marul ve nar ekşisinin yer aldığı belirtildi.

Çiğ köftenin Adıyaman ve Şanlıurfa'da popüler bir yiyecek olduğunu ve daha sonrasında başta İstanbul olmak üzere birçok ilde de trend bir yiyeceğe dönüştüğünü belirten gazeteci, "Türkiye'nin dört bir yanında hem ucuz hem de sağlıklı çiğ köfte satan birçok restoran açıldı. Öğrencilerin ve hareket halindeyken ekonomik bir yiyecek arayanların favorisi haline geldi" yorumunda bulundu.

Çiğ köftenin Adıyaman ve Şanlıurfa'da popüler bir yiyecek olduğunu ve daha sonrasında başta İstanbul olmak üzere birçok ilde de trend bir yiyeceğe dönüştüğünü belirten gazeteci, "Türkiye'nin dört bir yanında hem ucuz hem de sağlıklı çiğ köfte satan birçok restoran açıldı. Öğrencilerin ve hareket halindeyken ekonomik bir yiyecek arayanların favorisi haline geldi" yorumunda bulundu.

Gazetecinin X'teki çiğ köfte paylaşımlarına gelen tepkiler ise şöyle:

Gazetecinin X'teki çiğ köfte paylaşımlarına gelen tepkiler ise şöyle:
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın