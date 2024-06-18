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"Tatile Giden Değil Kurban Başında Bekleyen Adamla Evlenin" Diyen Sosyal Medya Kullanıcısı Tartışma Yarattı

"Tatile Giden Değil Kurban Başında Bekleyen Adamla Evlenin" Diyen Sosyal Medya Kullanıcısı Tartışma Yarattı

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
18.06.2024 - 14:20

@dikdurur1 isimli sosyal medya kullanıcısının 'Evlenin... Ama arefe günü valizi bagaja atıp kısa pantolonla güneye kaçacak adamla değil, ananızın babanızın kurbanının başında bekleyecek adamlarla evlenin.' paylaşımı tartışma yarattı

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Biliyorsunuz ki bugün Kurban Bayramı'nın üçüncü günü. Tamamen kişisel tercihlere bağlı olan bu bayramda kimileri 9 günlük tatilde bir yerlere gidiyor kimileri kurban kesiyor kimileri de evinde tatilin tadını çıkarıyor.

Biliyorsunuz ki bugün Kurban Bayramı'nın üçüncü günü. Tamamen kişisel tercihlere bağlı olan bu bayramda kimileri 9 günlük tatilde bir yerlere gidiyor kimileri kurban kesiyor kimileri de evinde tatilin tadını çıkarıyor.

Bayramda tatile gidilir mi gidilmez mi bilmiyoruz, az önce de söylediğimiz gibi kişisel tercihlere bağlı bir karar bu. Ancak @dikdurur1 isimli sosyal medya kullanıcısının "bayramda tatile giden adamla evlenilme" temalı paylaşımı bu tartışmanın fitilini ateşledi!

Bayramda tatile gidilir mi gidilmez mi bilmiyoruz, az önce de söylediğimiz gibi kişisel tercihlere bağlı bir karar bu. Ancak @dikdurur1 isimli sosyal medya kullanıcısının "bayramda tatile giden adamla evlenilme" temalı paylaşımı bu tartışmanın fitilini ateşledi!
twitter.com

Peki @dikdurur1 isimli sosyal medya kullanıcısının paylaşımına kim ne yorum yaptı? Gelin, birlikte bakalım!

Peki @dikdurur1 isimli sosyal medya kullanıcısının paylaşımına kim ne yorum yaptı? Gelin, birlikte bakalım!
twitter.com

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Osman Elmallı

ne var kızacak dediği tipler bireyselci tipler insan sevmez büyükleri sevmez saymaz yaşlıları sevmez

Hasan Tahsin

Hatta badem bıyığı,doblo arabası ve enine çizgili tişörtü de olsun ,siyasal görüşünden hiç bahsetmeyeyim :)