"Tatile Giden Değil Kurban Başında Bekleyen Adamla Evlenin" Diyen Sosyal Medya Kullanıcısı Tartışma Yarattı
"Tatile Giden Değil Kurban Başında Bekleyen Adamla Evlenin" Diyen Sosyal Medya Kullanıcısı Tartışma Yarattı
@dikdurur1 isimli sosyal medya kullanıcısının 'Evlenin... Ama arefe günü valizi bagaja atıp kısa pantolonla güneye kaçacak adamla değil, ananızın babanızın kurbanının başında bekleyecek adamlarla evlenin.' paylaşımı tartışma yarattı
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Biliyorsunuz ki bugün Kurban Bayramı'nın üçüncü günü. Tamamen kişisel tercihlere bağlı olan bu bayramda kimileri 9 günlük tatilde bir yerlere gidiyor kimileri kurban kesiyor kimileri de evinde tatilin tadını çıkarıyor.
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Bayramda tatile gidilir mi gidilmez mi bilmiyoruz, az önce de söylediğimiz gibi kişisel tercihlere bağlı bir karar bu. Ancak @dikdurur1 isimli sosyal medya kullanıcısının "bayramda tatile giden adamla evlenilme" temalı paylaşımı bu tartışmanın fitilini ateşledi!
Peki @dikdurur1 isimli sosyal medya kullanıcısının paylaşımına kim ne yorum yaptı? Gelin, birlikte bakalım!
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ne var kızacak dediği tipler bireyselci tipler insan sevmez büyükleri sevmez saymaz yaşlıları sevmez
Hatta badem bıyığı,doblo arabası ve enine çizgili tişörtü de olsun ,siyasal görüşünden hiç bahsetmeyeyim :)