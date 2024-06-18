Yıldız Tilbe'nin Okurken Anlamak İçin Büyük Bir Çaba Sarf Etmeniz Gereken Birbirinden Enteresan Tweetleri

Yıldız Tilbe, gerek şarkıları gerek açıklamaları ile şüphesiz ki ülkenin en sevilen sanatçılarından bir tanesi. Tabii aynı zamanda en farklı olanlarından da. Sosyal medya hesaplarını özellikle de X hesabını oldukça aktif kullanan Yıldız Tilbe'nin okurken anlamak için çaba sarf etmeniz gereken tweetleri'ni gelin birlikte hatırlayalım!