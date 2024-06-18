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Yıldız Tilbe'nin Okurken Anlamak İçin Büyük Bir Çaba Sarf Etmeniz Gereken Birbirinden Enteresan Tweetleri

Yıldız Tilbe'nin Okurken Anlamak İçin Büyük Bir Çaba Sarf Etmeniz Gereken Birbirinden Enteresan Tweetleri

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
18.06.2024 - 13:31

Yıldız Tilbe, gerek şarkıları gerek açıklamaları ile şüphesiz ki ülkenin en sevilen sanatçılarından bir tanesi. Tabii aynı zamanda en farklı olanlarından da. Sosyal medya hesaplarını özellikle de X hesabını oldukça aktif kullanan Yıldız Tilbe'nin okurken anlamak için çaba sarf etmeniz gereken tweetleri'ni gelin birlikte hatırlayalım!

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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Derya

Bazı tweetlerinden bile şarkı çıkabiliyor.

fatih ates

onu anladigimiz zaman bence "biz" olabiliriz. biraz da kafa yormayi pek sevmiyor ya da beceremiyoruz ondan da olabilir. iki günde bir sold out bilet satışı i... Devamını Gör

seremoni___

Hepinizden nefret ediyorum ama tek başımayken de canım sıkılıyor 😅 ( Yıldız Tilbe )