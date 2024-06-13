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Eda Taşpınar'ın Yatağın Üstüne Çıkıp Sırtını Dönerek Dans Ettiği Anlar "Keşke Yüzünü de Görseydik" Dedirtti

Eda Taşpınar'ın Yatağın Üstüne Çıkıp Sırtını Dönerek Dans Ettiği Anlar "Keşke Yüzünü de Görseydik" Dedirtti

Eda Taşpınar
Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
13.06.2024 - 09:13

Eda Taşpınar'ın yatağın üstüne çıkıp sırtını dönerek dans ettiği anlar dillere fena düştü!

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Mankenlik ve modellik yapan, bronzluk kraliçesi olarak tanınan Eda Taşpınar, sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündemini en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Mankenlik ve modellik yapan, bronzluk kraliçesi olarak tanınan Eda Taşpınar, sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündemini en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden biri olan Eda Taşpınar, bu sefer de dans şovu ile gündeme geldi. Yatağın üstüne çıkıp sırtını dönen Eda Taşpınar'ın dans ettiği anlar sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden biri olan Eda Taşpınar, bu sefer de dans şovu ile gündeme geldi. Yatağın üstüne çıkıp sırtını dönen Eda Taşpınar'ın dans ettiği anlar sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!

Önce o anlara bakalım 👇🏻

Şimdi de Taşpınar'ın dans şovuna gelen tepkilere 👇🏻

Şimdi de Taşpınar'ın dans şovuna gelen tepkilere 👇🏻
twitter.com

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👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

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👇🏻
twitter.com

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h.ibrahim

dans showu???

gmzebrkts

aferim her şeyinin bokunu cikarin