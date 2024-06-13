Eda Taşpınar'ın Yatağın Üstüne Çıkıp Sırtını Dönerek Dans Ettiği Anlar "Keşke Yüzünü de Görseydik" Dedirtti
Eda Taşpınar'ın Yatağın Üstüne Çıkıp Sırtını Dönerek Dans Ettiği Anlar "Keşke Yüzünü de Görseydik" Dedirtti
Eda Taşpınar'ın yatağın üstüne çıkıp sırtını dönerek dans ettiği anlar dillere fena düştü!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Mankenlik ve modellik yapan, bronzluk kraliçesi olarak tanınan Eda Taşpınar, sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündemini en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden biri olan Eda Taşpınar, bu sefer de dans şovu ile gündeme geldi. Yatağın üstüne çıkıp sırtını dönen Eda Taşpınar'ın dans ettiği anlar sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
Önce o anlara bakalım 👇🏻
Şimdi de Taşpınar'ın dans şovuna gelen tepkilere 👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
dans showu???
aferim her şeyinin bokunu cikarin