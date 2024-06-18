Evlilik Hakkında Linç Edilecekleri Fikirlerini Paylaşarak Duygulara Tercüman Olan Twitter Kullanıcıları
Evlilik Hakkında Linç Edilecekleri Fikirlerini Paylaşarak Duygulara Tercüman Olan Twitter Kullanıcıları
Bazı fikir ve düşünceler topluma uymayabilir. Asıl mesele ise bu gibi düşünceleri özgürce paylaşmaktır. @oluruyokgalibaa isimli sosyal medya kullanıcısının 'evlilik hakkında linç edileceğin bir fikrini söyle' paylaşımına gelen tepkilere birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Evlilik, kimilerinin çocukluğundan beri hayalini kurduğu kimilerinin de "aman benden uzak dursun" dediği ciddi bir kurum.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tamamen sürprizlerle dolu olan ve makbul olanın asla bilinemediği evlilik kurumu hakkında herkesin fikri de farklı tabii!
@oluruyokgalibaa isimli sosyal medya kullanıcısının "Evlilik hakkında linç edileceğin bir fikrini söyle" paylaşımı da herkesin farklı fikirlerini ortaya atmasını sağladı! Peki kim ne yorum yapmış gelin birlikte bakalım!
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın