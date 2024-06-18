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Evlilik Hakkında Linç Edilecekleri Fikirlerini Paylaşarak Duygulara Tercüman Olan Twitter Kullanıcıları

Evlilik Hakkında Linç Edilecekleri Fikirlerini Paylaşarak Duygulara Tercüman Olan Twitter Kullanıcıları

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
18.06.2024 - 12:25

Bazı fikir ve düşünceler topluma uymayabilir. Asıl mesele ise bu gibi düşünceleri özgürce paylaşmaktır. @oluruyokgalibaa isimli sosyal medya kullanıcısının 'evlilik hakkında linç edileceğin bir fikrini söyle' paylaşımına gelen tepkilere birlikte bakalım!

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Evlilik, kimilerinin çocukluğundan beri hayalini kurduğu kimilerinin de "aman benden uzak dursun" dediği ciddi bir kurum.

Evlilik, kimilerinin çocukluğundan beri hayalini kurduğu kimilerinin de "aman benden uzak dursun" dediği ciddi bir kurum.

Tamamen sürprizlerle dolu olan ve makbul olanın asla bilinemediği evlilik kurumu hakkında herkesin fikri de farklı tabii!

Tamamen sürprizlerle dolu olan ve makbul olanın asla bilinemediği evlilik kurumu hakkında herkesin fikri de farklı tabii!

@oluruyokgalibaa isimli sosyal medya kullanıcısının "Evlilik hakkında linç edileceğin bir fikrini söyle" paylaşımı da herkesin farklı fikirlerini ortaya atmasını sağladı! Peki kim ne yorum yapmış gelin birlikte bakalım!

@oluruyokgalibaa isimli sosyal medya kullanıcısının "Evlilik hakkında linç edileceğin bir fikrini söyle" paylaşımı da herkesin farklı fikirlerini ortaya atmasını sağladı! Peki kim ne yorum yapmış gelin birlikte bakalım!
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