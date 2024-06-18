Evlilik Hakkında Linç Edilecekleri Fikirlerini Paylaşarak Duygulara Tercüman Olan Twitter Kullanıcıları

Bazı fikir ve düşünceler topluma uymayabilir. Asıl mesele ise bu gibi düşünceleri özgürce paylaşmaktır. @oluruyokgalibaa isimli sosyal medya kullanıcısının 'evlilik hakkında linç edileceğin bir fikrini söyle' paylaşımına gelen tepkilere birlikte bakalım!