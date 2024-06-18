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Yeni Projesi İçin İmaj Değişikliğine Giden Murat Serezli'nin Yeni Tarzı "Tanıyabilene Aşk Olsun" Dedirtti

Yeni Projesi İçin İmaj Değişikliğine Giden Murat Serezli'nin Yeni Tarzı "Tanıyabilene Aşk Olsun" Dedirtti

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
18.06.2024 - 10:34

Oğulları ile fotoğrafını paylaşan Nevra Serezli'nin son paylaşımında Murat Serezli'yi görenler tanıyamadı. Murat Serezli'nin saçı sakalı birbirine karışmış tarzı görenleri şaşırttı.

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Sihirli Annem'in Dudu'su olarak hafızalarımıza kazınan usta oyuncu Nevra Serezli'yi mutlaka tanıyorsunuzdur. Sihirli Annem'de 'Taci' karakterini canlandıran rahmetli eşi Metin Serezli ile yaşadığı aşkla adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncunun bu evlilikten dünyaya gelen Murat ve Selim isminde iki oğlu da var biliyorsunuz ki.

Sihirli Annem'in Dudu'su olarak hafızalarımıza kazınan usta oyuncu Nevra Serezli'yi mutlaka tanıyorsunuzdur. Sihirli Annem'de 'Taci' karakterini canlandıran rahmetli eşi Metin Serezli ile yaşadığı aşkla adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncunun bu evlilikten dünyaya gelen Murat ve Selim isminde iki oğlu da var biliyorsunuz ki.

Annesi ve babasının yolundan ilerleyen Murat Serezli de Hayat Bilgisi, İşler Güçler, Av Mevsimi ve Dağ gibi ünlü yapımlar ile izleyici karşısına çıkmıştı.

Annesi ve babasının yolundan ilerleyen Murat Serezli de Hayat Bilgisi, İşler Güçler, Av Mevsimi ve Dağ gibi ünlü yapımlar ile izleyici karşısına çıkmıştı.

Nevra Serezli'nin geçtiğimiz günlerde oğulları Murat ve Selim Serezli ile yaptığı paylaşımda uzun zamandır ortalarda görünmeyen Murat Serezli'nin son hali dikkat çekti. Saçı sakalı birbirine karışan Serezli'yi görenler tanıyamadı desek yeri 👇🏻

Nevra Serezli'nin geçtiğimiz günlerde oğulları Murat ve Selim Serezli ile yaptığı paylaşımda uzun zamandır ortalarda görünmeyen Murat Serezli'nin son hali dikkat çekti. Saçı sakalı birbirine karışan Serezli'yi görenler tanıyamadı desek yeri 👇🏻

Daha önce imaj değişikliği hakkında Alper Çağlar'ın projesi için değişiklik yaptığını söyleyen Murat Serezli'nin son haline sosyal medya kullanıcılarından da birçok yorum geldi.

Daha önce imaj değişikliği hakkında Alper Çağlar'ın projesi için değişiklik yaptığını söyleyen Murat Serezli'nin son haline sosyal medya kullanıcılarından da birçok yorum geldi.

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