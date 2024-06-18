Bilmediğinize Yemin Edebiliriz Ama Kanıtlayamayız: Banu Alkan'ın Gerçek İsmini Duyunca Çok Şaşıracaksınız!
Bilmediğinize Yemin Edebiliriz Ama Kanıtlayamayız: Banu Alkan'ın Gerçek İsmini Duyunca Çok Şaşıracaksınız!
Yerli Afrodit Banu Alkan'ın gerçek ismini duyunca çok şaşıracağınıza eminiz!
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"Taklitlerimden sakının" isyanlarıyla ve Kylie Jenner'a attığı taşlarla sık sık magazin gündeminde yer edinen Banu Alkan'ı, nam-ı diğer Afrodit'i tanımayan yoktur herhalde!
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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile kimi zaman bizi çok güldüren kimi zaman da şoklardan şoklara sokan Alkan, şimdilerde Dünya Güzellerim ile yeniden ekranlara dönüyor biliyorsunuz ki.
Biz kendisini Banu Altan olarak tanıyoruz. Hatta kendisine kimi zaman yerli Afrodit kimi zaman leydi diyoruz ama Banu Alkan'ın gerçek ismini biliyor muyuz?
Mutlaka bilenleriniz de vardır ama bilmeyenleriniz için hemen söyleyelim! Sancak kökenli marangoz bir babanın beşinci çocuğu olarak 1 Nisan 1958'de Hırvatistan'nın Dubrovnik kentinde dünyaya gelen Alkan'ın asıl ismi Liz Remka Rebronja.
Peki siz Banu Alkan'ın asıl ismini biliyor muydunuz?
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