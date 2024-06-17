Uluslararası Kiraz Festivali'nde Sahneye Çıkan Hande Yener'den Playback Yapan Şarkıcılara Gönderme!
Uluslararası Kiraz Festivali'nde Sahneye Çıkan Hande Yener'den Playback Yapan Şarkıcılara Gönderme!
Bu yıl 58’incisi düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali’nde sahneye çıkan Hande Yener'den sahnede playback yapan şarkıcılara gönderme geldi.
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Dans şovları, şarkıları ve sahne kostümleri ile sık sık isminden söz ettiren ünlü şarkıcı Hande Yener, geçtiğimiz günlerde bu yıl 58’incisi düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali’nde sahne aldı.
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Her zamanki gibi sahnede harikalar yaratan ünlü sanatçı playback yapan meslektaşlarına da göndermede bulundu. Seyirciye "Hazır mıyız coşmaya? Tekirdağ’ım benim. Arka taraf bizi duyuyor mu?" diye soran Yener, "Çünkü canlı yapıyoruz ya performansı. Playback olunca her yerden duyuluyor tabii” cümleleriyle dikkat çekti.
İşte o anlar 👇🏻
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