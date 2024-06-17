Centilmenlikten Ne Haber? Kameraları Görünce Paniğe Kapılan Murat Dalkılıç Sevgilisini Yolda Bırakıp Kaçtı!
Centilmenlikten Ne Haber? Kameraları Görünce Paniğe Kapılan Murat Dalkılıç Sevgilisini Yolda Bırakıp Kaçtı!
Edda Dora ile Bebek'te görülen ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, kameralara görünmek istemeyince sevgilisini sokak ortasında bırakıp kaçtı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hit şarkılarıyla büyük bir dinleyici kitlesine sahip olan Murat Dalkılıç, şarkılarının yanı sıra geçmişteki evliliği ve ilişkileri ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Merve Boluğur ile olan evliliğini sonlandırdıktan sonra Hande Erçel ve Sitare Akbaş gibi ünlü isimlerle ilişki yaşayan Dalkılıç, son olarak aradığı aşkı Edda Dora'da bulmuştu.
Birlikte sık sık sosyal medya paylaşımı yapan çift geçtiğimiz günlerde Bebek'te görüntülendi. Sevgilisi ile görüntü vermek istemeyen Dalkılıç, Dora'yı dondurma almaya gönderdi.
Kameraları fark eden Dalkılıç, paniğe kapılınca elinde dondurmayla arabaya yönelen sevgilisini sokak ortasında bırakıp gitti.
Ne yaptığı anlaşılamayan Dalkılıç, arabasıyla bir tur attıktan sonra yine aynı noktaya geri döndü ancak Edda Dora'nın Dalkılıç'a söylendiği görüldü.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın