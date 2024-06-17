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İngilizce Albüm Hazırlığında Olan Ajda Pekkan Telaffuzunu Beğenmeyince Şarkıları Yapay Zekayla Okudu!

İngilizce Albüm Hazırlığında Olan Ajda Pekkan Telaffuzunu Beğenmeyince Şarkıları Yapay Zekayla Okudu!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
17.06.2024 - 15:52

İngilizce albüm hazırlığında olan Ajda Pekkan telaffuzunu beğenmeyince şarkıları yapay zekayla okudu!

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1970'li yıllardan beri süperstar lakabıyla müzik sektörüne ismini altın harflerle yazdıran Ajda Pekkan, sahnelerin tozunu attırmaya devam ediyor biliyorsunuz ki.

1970'li yıllardan beri süperstar lakabıyla müzik sektörüne ismini altın harflerle yazdıran Ajda Pekkan, sahnelerin tozunu attırmaya devam ediyor biliyorsunuz ki.

Yıllara meydan okuyan güzelliği ve estetikleri ile sık sık magazin gündeminde yerini alan Pekkan, hız kesmeden konserlerine ve albüm hazırlıklarına da devam ediyor.

Yıllara meydan okuyan güzelliği ve estetikleri ile sık sık magazin gündeminde yerini alan Pekkan, hız kesmeden konserlerine ve albüm hazırlıklarına da devam ediyor.

Son olarak 12 Haziran'da verdiği dev konser ile gündeme gelen ünlü şarkıcı şimdilerde bir hayalini daha gerçekleştirmek için çalışıyor.

Son olarak 12 Haziran'da verdiği dev konser ile gündeme gelen ünlü şarkıcı şimdilerde bir hayalini daha gerçekleştirmek için çalışıyor.

İngilizce albüm çıkarmak için hazırlıklarına devam eden Ajda Pekkan, İngilizce telaffuzlarını beğenmeyince çareyi teknolojide buldu! Gazetemagazin'in iddiasına göre yapay zeka programının en pahalı sürümünü satın alan ünlü şarkıcı, albümde yer alan 3 şarkısını yapay zeka ile okudu.

İngilizce albüm çıkarmak için hazırlıklarına devam eden Ajda Pekkan, İngilizce telaffuzlarını beğenmeyince çareyi teknolojide buldu! Gazetemagazin'in iddiasına göre yapay zeka programının en pahalı sürümünü satın alan ünlü şarkıcı, albümde yer alan 3 şarkısını yapay zeka ile okudu.

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