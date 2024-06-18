Bu İşte Bir Terslik Var: Yasemin Şefkatli Eşi İdo Tatlıses'in Evlenme Teklifi Edemeyişini Anlattı!
Bu İşte Bir Terslik Var: Yasemin Şefkatli Eşi İdo Tatlıses'in Evlenme Teklifi Edemeyişini Anlattı!
Berfu Yenenler'in YouTube programına konuk olan Ysemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çifti anlattıkları evlenme teklifi hikayesi ile gündeme geldi.
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2017'de aşk yaşamaya başlayıp 2021 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ve şi Yasemin Tatlıses, son dönemlerin en favori çiftlerinden biri biliyorsunuz ki.
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22 Ocak'ta ilk isimlerini babalarından alan ikiz oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucağına alan Tatlıses çifti, sosyal medya paylaşımları ile hepimizin kalbini eritmeyi de başarmıştı.
Geçtiğimiz günlerde Berfu Yenenler'in YouTube programı 'Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri'ne konuk olan Tatlıses çifti bu kez de anlattıkları hikayeler ile gündeme geldi!
"İdo bana iki kez tektaş aldı ikisinde de evlenme teklifi etmedi" diyen Yasemin Şefkatli'nin bir türlü evlenme teklifi alamadığını anlattığı anlar izleyenleri kahkahaya boğdu.
İşte o anlar 👇🏻
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