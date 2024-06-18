Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller
Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller
Bayram seyran diye her şey güllük gülistanlık sanmanız bizi üzer. Şunları görmeden vallahi bir yere bırakmayız sizi!
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1. Senaryoya bak, bütün dizilere rahmet okutur!
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2. Auran niye yükseldi abla? Otur şöyle gel bi limonlu su iç...
3. Bekar olduğumuz için yine durduk yere başarısız olduk...
4. Evet az evvel yoldan geçen iki kişi "Bu arada dul olmak çok kolay" diye konuşuyordu.
5. Ne yazdığını okuyamıyorum. Ne demiş tam???
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6. Evde süzgeç bulamayınca sen...
7. Çorum şu an kendisiyle gurur duyuyor...
8. Bakın bi Çorum yerine Londra'ya gidenler, bi de yeni gelin olanlar çok mutsuz...
9. G*tümüze bakmazsan problem çözülür diye düşünüyorum.
10. Bu gerçekten bir terapi yöntemi ama biz yıllarca yanlış kullanmışız. Evet elleri göreyim?
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