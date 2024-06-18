Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
18.06.2024 - 10:31

Bayram seyran diye her şey güllük gülistanlık sanmanız bizi üzer. Şunları görmeden vallahi bir yere bırakmayız sizi!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Senaryoya bak, bütün dizilere rahmet okutur!

1. Senaryoya bak, bütün dizilere rahmet okutur!

2. Auran niye yükseldi abla? Otur şöyle gel bi limonlu su iç...

2. Auran niye yükseldi abla? Otur şöyle gel bi limonlu su iç...

3. Bekar olduğumuz için yine durduk yere başarısız olduk...

3. Bekar olduğumuz için yine durduk yere başarısız olduk...

4. Evet az evvel yoldan geçen iki kişi "Bu arada dul olmak çok kolay" diye konuşuyordu.

4. Evet az evvel yoldan geçen iki kişi "Bu arada dul olmak çok kolay" diye konuşuyordu.

5. Ne yazdığını okuyamıyorum. Ne demiş tam???

5. Ne yazdığını okuyamıyorum. Ne demiş tam???
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Evde süzgeç bulamayınca sen...

6. Evde süzgeç bulamayınca sen...

7. Çorum şu an kendisiyle gurur duyuyor...

7. Çorum şu an kendisiyle gurur duyuyor...

8. Bakın bi Çorum yerine Londra'ya gidenler, bi de yeni gelin olanlar çok mutsuz...

8. Bakın bi Çorum yerine Londra'ya gidenler, bi de yeni gelin olanlar çok mutsuz...

9. G*tümüze bakmazsan problem çözülür diye düşünüyorum.

9. G*tümüze bakmazsan problem çözülür diye düşünüyorum.

10. Bu gerçekten bir terapi yöntemi ama biz yıllarca yanlış kullanmışız. Evet elleri göreyim?

10. Bu gerçekten bir terapi yöntemi ama biz yıllarca yanlış kullanmışız. Evet elleri göreyim?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın