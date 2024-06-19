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Bir Köpeğin Ayağını 'Kopardığını' İddia Eden Kişinin Akıllara Durgunluk Veren Fotoğrafı

Bir Köpeğin Ayağını 'Kopardığını' İddia Eden Kişinin Akıllara Durgunluk Veren Fotoğrafı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
19.06.2024 - 14:03

Sosyal medyada gerçek olduğuna inanmakta zorlanacağınız fotoğraflara denk gelmişsinizdir. Bu kez bir sosyal medya kullanıcısı, ayağının fotoğrafını paylaştı. Fakat bu ayak fotoğrafında minik bir detay vardı. 

Köpek, bu ayağın sahibinin neredeyse ayağının yarısını koparmıştı!

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"Köpeklerden nefret ediyorum" notuyla paylaşılan bu fotoğraf, gerçek olamayacak kadar eksik!

"Köpeklerden nefret ediyorum" notuyla paylaşılan bu fotoğraf, gerçek olamayacak kadar eksik!
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Öyle ki insanlar, aslında köpeklerin bu kişiden nefret ettiğini düşünmekte bi' hayli haklı.

Öyle ki insanlar, aslında köpeklerin bu kişiden nefret ettiğini düşünmekte bi' hayli haklı.
twitter.com

'Görünüşe göre, onlar senden daha çok nefret ediyor.'

Mesela yani.

Mesela yani.
twitter.com

Ayağının yarısı yok ama daha inandırıcı.

Ayağının yarısı yok ama daha inandırıcı.
twitter.com

"Dostum ayağın kek mi?"

"Dostum ayağın kek mi?"
twitter.com
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Birebir aynısı!

Birebir aynısı!
twitter.com

"Köpeğin hareketini veya havlamasını duymadığında, bir sorun olduğunu anlamalısın."

"Köpeğin hareketini veya havlamasını duymadığında, bir sorun olduğunu anlamalısın."
twitter.com

"Ayağını masaya çarptığında böyle hissettiriyor."

"Ayağını masaya çarptığında böyle hissettiriyor."
twitter.com

İşte şimdi oldu!

İşte şimdi oldu!
twitter.com

"Ayak parmakların var mıydı ki?"

"Ayak parmakların var mıydı ki?"
twitter.com
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"Ayakkabılar gerçekten çirkin, köpeğe katılıyorum."

"Ayakkabılar gerçekten çirkin, köpeğe katılıyorum."
twitter.com

"Çizgifilm deneyimi"

"Çizgifilm deneyimi"
twitter.com

Yani tam olarak şöyle;

Yani tam olarak şöyle;
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

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