Bir Köpeğin Ayağını 'Kopardığını' İddia Eden Kişinin Akıllara Durgunluk Veren Fotoğrafı
Bir Köpeğin Ayağını 'Kopardığını' İddia Eden Kişinin Akıllara Durgunluk Veren Fotoğrafı
Sosyal medyada gerçek olduğuna inanmakta zorlanacağınız fotoğraflara denk gelmişsinizdir. Bu kez bir sosyal medya kullanıcısı, ayağının fotoğrafını paylaştı. Fakat bu ayak fotoğrafında minik bir detay vardı.
Köpek, bu ayağın sahibinin neredeyse ayağının yarısını koparmıştı!
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"Köpeklerden nefret ediyorum" notuyla paylaşılan bu fotoğraf, gerçek olamayacak kadar eksik!
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Öyle ki insanlar, aslında köpeklerin bu kişiden nefret ettiğini düşünmekte bi' hayli haklı.
Mesela yani.
Ayağının yarısı yok ama daha inandırıcı.
"Dostum ayağın kek mi?"
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Birebir aynısı!
"Köpeğin hareketini veya havlamasını duymadığında, bir sorun olduğunu anlamalısın."
"Ayağını masaya çarptığında böyle hissettiriyor."
İşte şimdi oldu!
"Ayak parmakların var mıydı ki?"
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"Ayakkabılar gerçekten çirkin, köpeğe katılıyorum."
"Çizgifilm deneyimi"
Yani tam olarak şöyle;
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