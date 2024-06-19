Bir Köpeğin Ayağını 'Kopardığını' İddia Eden Kişinin Akıllara Durgunluk Veren Fotoğrafı

Sosyal medyada gerçek olduğuna inanmakta zorlanacağınız fotoğraflara denk gelmişsinizdir. Bu kez bir sosyal medya kullanıcısı, ayağının fotoğrafını paylaştı. Fakat bu ayak fotoğrafında minik bir detay vardı.

Köpek, bu ayağın sahibinin neredeyse ayağının yarısını koparmıştı!