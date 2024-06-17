En Köylü Özelliklerini Anlatarak İçimizdeki Köylüyü Keşfetmemizi Sağlayan Mizahşörler
En Köylü Özelliklerini Anlatarak İçimizdeki Köylüyü Keşfetmemizi Sağlayan Mizahşörler
Ee, köylü milletin efendisidir sonuçta. Birazdan okuyacağınız köylü özelliklerden bazılarını kendinizde bulursanız, bu sözü hatırlayın.
Kendi köylü özelliklerinizi yazmayı da unutmayın...
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Yaklaşık birkaç yıl içerisinde timeline'a düşerek günümüzü güzelleştiren o tweet, yine karşımızdaydı.
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Bir dakika ya, bu köylülük mü şimdi?
Bisssmillah...
Bir de bunun ayağa kalkma versiyonu var.
Çalışırken de çok rahat oluyor, öneririm.
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Ağzınız her köşesine yapışıp kalan o tat.
"Ekmekle ye, karnın doysun."
Ohh şöyle tuzlu tuzlu.
Bir gün de sebzelisini dene. Yanında da ayran.
Soğuğa yiğitlik olmaz evladım.
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O sahne eminiz pek çok kişinin aklında canlanmıştır.
Bir de mapmaalesef demen.
Hani şu yumuşaması için ıslattığımız yufkalar. Anadoluluların "onun adı şebit" dediğini duyar gibiyim.
Ulan İstanbul...
Sofra örtüsü. Masa bezi?
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Köyüme gidince iki güne kalmaz, ağzım bozulur...
Hadi itiraf edin, birçoğunu siz de yapıyorsunuz!
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