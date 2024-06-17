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En Köylü Özelliklerini Anlatarak İçimizdeki Köylüyü Keşfetmemizi Sağlayan Mizahşörler

En Köylü Özelliklerini Anlatarak İçimizdeki Köylüyü Keşfetmemizi Sağlayan Mizahşörler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
17.06.2024 - 09:16

Ee, köylü milletin efendisidir sonuçta. Birazdan okuyacağınız köylü özelliklerden bazılarını kendinizde bulursanız, bu sözü hatırlayın. 

Kendi köylü özelliklerinizi yazmayı da unutmayın...

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Yaklaşık birkaç yıl içerisinde timeline'a düşerek günümüzü güzelleştiren o tweet, yine karşımızdaydı.

Yaklaşık birkaç yıl içerisinde timeline'a düşerek günümüzü güzelleştiren o tweet, yine karşımızdaydı.
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Bir dakika ya, bu köylülük mü şimdi?

Bir dakika ya, bu köylülük mü şimdi?
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Bisssmillah...

Bir de bunun ayağa kalkma versiyonu var.

Bir de bunun ayağa kalkma versiyonu var.
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Çalışırken de çok rahat oluyor, öneririm.

Çalışırken de çok rahat oluyor, öneririm.
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Ağzınız her köşesine yapışıp kalan o tat.

Ağzınız her köşesine yapışıp kalan o tat.
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"Ekmekle ye, karnın doysun."

"Ekmekle ye, karnın doysun."
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Ohh şöyle tuzlu tuzlu.

Ohh şöyle tuzlu tuzlu.
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Bir gün de sebzelisini dene. Yanında da ayran.

Bir gün de sebzelisini dene. Yanında da ayran.
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Soğuğa yiğitlik olmaz evladım.

Soğuğa yiğitlik olmaz evladım.
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O sahne eminiz pek çok kişinin aklında canlanmıştır.

O sahne eminiz pek çok kişinin aklında canlanmıştır.
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Bir de mapmaalesef demen.

Bir de mapmaalesef demen.
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Hani şu yumuşaması için ıslattığımız yufkalar. Anadoluluların "onun adı şebit" dediğini duyar gibiyim.

Hani şu yumuşaması için ıslattığımız yufkalar. Anadoluluların "onun adı şebit" dediğini duyar gibiyim.
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Ulan İstanbul...

Ulan İstanbul...
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Sofra örtüsü. Masa bezi?

Sofra örtüsü. Masa bezi?
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Köyüme gidince iki güne kalmaz, ağzım bozulur...

Köyüme gidince iki güne kalmaz, ağzım bozulur...
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Hadi itiraf edin, birçoğunu siz de yapıyorsunuz!

Hadi itiraf edin, birçoğunu siz de yapıyorsunuz!
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